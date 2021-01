Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtitkár szerint a kormány segítségnyújtása nemzetközi szinten is egyedülálló. ","shortLead":"Az államtitkár szerint a kormány segítségnyújtása nemzetközi szinten is egyedülálló. ","id":"20210126_tallai_andras_torlesztesi_moratorium_magyar_csaladok_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a4c1c1-a0fe-4f35-bcb2-412cba9b1e1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_tallai_andras_torlesztesi_moratorium_magyar_csaladok_cegek","timestamp":"2021. január. 26. 07:54","title":"Tállai: 1,6 millió család és félmillió cég kérte a törlesztési moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe00106-49b9-46b7-9320-5570f3925b98","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A nagy olajtársaságok haladnak a korral, és már messze nem csak benzint és gázolajat, hanem adott esetben akár villamos energiát is kínálnak a vásárlóknak. Jövünk a magyarországi piaci körképpel. ","shortLead":"A nagy olajtársaságok haladnak a korral, és már messze nem csak benzint és gázolajat, hanem adott esetben akár villamos...","id":"20210126_a_villanyautosoknak_egyre_tobb_keresnivalojuk_van_a_hazai_benzinkutakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfe00106-49b9-46b7-9320-5570f3925b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bc721e-420a-4c13-bf4e-577b080469cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_a_villanyautosoknak_egyre_tobb_keresnivalojuk_van_a_hazai_benzinkutakon","timestamp":"2021. január. 26. 07:59","title":"A villanyautósoknak egyre több keresnivalójuk van a hazai benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e186abf-d75b-4404-8988-be388e0b8cfe","c_author":"MTI/Reuters","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az elmúlt három évtized során 3,5 centimétert emelkedett a tengerszint az olvadó jég miatt. ","shortLead":"Az elmúlt három évtized során 3,5 centimétert emelkedett a tengerszint az olvadó jég miatt. ","id":"20210125_Tobb_mint_ketszer_olyan_gyorsan_olvad_a_Fold_jege_mint_30_eve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e186abf-d75b-4404-8988-be388e0b8cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c96af89-157e-4cc9-b8e5-b521e4a09283","keywords":null,"link":"/zhvg/20210125_Tobb_mint_ketszer_olyan_gyorsan_olvad_a_Fold_jege_mint_30_eve","timestamp":"2021. január. 25. 14:51","title":"Több mint kétszer olyan gyorsan olvad a Föld jege, mint 30 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5304f30f-cac2-4763-ae7a-e8f4c766bc94","c_author":"Demeter Péter","category":"360","description":"Egyre nagyobb fordulatszámon pörög az autóipar átállása elektromos hajtásra, ezzel összefüggésben a gyártók új, illetve villanyosra átszerelt régi modellek dömpingjével keresik a vásárlók kegyeit. Azért belső égésű motorral hajtott és hibrid modellekből sem lesz hiány.","shortLead":"Egyre nagyobb fordulatszámon pörög az autóipar átállása elektromos hajtásra, ezzel összefüggésben a gyártók új, illetve...","id":"20210125_2021ben_felrobban_az_elektromos_autok_piaca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5304f30f-cac2-4763-ae7a-e8f4c766bc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7258ee-a7d7-4493-835f-131df59bbc14","keywords":null,"link":"/360/20210125_2021ben_felrobban_az_elektromos_autok_piaca","timestamp":"2021. január. 25. 13:30","title":"2021-ben berobban az elektromos autók piaca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple újabb telefonjában lévő mágneses egység nincs jó hatással a beültetett orvosi eszközökre. Igaz, ez nem csak az iPhone 12 esetében van így.","shortLead":"Az Apple újabb telefonjában lévő mágneses egység nincs jó hatással a beültetett orvosi eszközökre. Igaz, ez nem csak...","id":"20210126_pacemaker_szivritmus_szabolyozo_magsafe_magnes_apple_iphone_12","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6889e9c0-37f0-4064-8327-777dea27d197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da629bcb-dfd9-4096-aa67-aa9c56ed9714","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_pacemaker_szivritmus_szabolyozo_magsafe_magnes_apple_iphone_12","timestamp":"2021. január. 26. 08:33","title":"Megzavarhatja a pacemakert az iPhone 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b87c70-763b-4952-9811-14ba115383ba","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök hétfőn tagadta, hogy bármi köze lenne a Navalnij ellenzéki aktivista által bemutatott, a Fekete-tenger partján álló palotához.","shortLead":"Az orosz elnök hétfőn tagadta, hogy bármi köze lenne a Navalnij ellenzéki aktivista által bemutatott, a Fekete-tenger...","id":"20210125_Putyin_Navalnij_palota_Fekete_tenger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7b87c70-763b-4952-9811-14ba115383ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4809f0-10bb-43e0-8709-1b7547bf576a","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_Putyin_Navalnij_palota_Fekete_tenger","timestamp":"2021. január. 25. 14:28","title":"Putyin tagadja, hogy titkos palotája lenne a Fekete-tengernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz vakcinafejlesztő állítása szerint még nem mérte fel teljesen a Szputnyik V hatását a krónikus betegségben szenvedőknél.","shortLead":"Az orosz vakcinafejlesztő állítása szerint még nem mérte fel teljesen a Szputnyik V hatását a krónikus betegségben...","id":"20210126_OGYEI_orosz_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79bad878-f53a-4c7b-8e08-652c5eb0c58d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_OGYEI_orosz_vakcina","timestamp":"2021. január. 26. 21:48","title":"OGYÉI: Odafigyeléssel a gyártói figyelmeztetés ellenére is lehet használni az orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Sanofi saját vakcinája jelentősen késik, így addig besegít a Pfizer-BioNTech oltóanyag gyártásába.","shortLead":"A Sanofi saját vakcinája jelentősen késik, így addig besegít a Pfizer-BioNTech oltóanyag gyártásába.","id":"20210126_Sanofi_Pfizer_BioNTech_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e734abe0-835b-45d6-a7a3-d2cd792da6fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_Sanofi_Pfizer_BioNTech_vakcina","timestamp":"2021. január. 26. 19:16","title":"A Sanofi is rááll a Pfizer-vakcinára, 100 millió adagot gyárt le idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]