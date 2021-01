53 évesen, éppen a születésének napján halt meg a színész – közölte a gyászhírt a Vígszínház.

"A Vígszínház társulata mély megrendüléssel tudatja, hogy ma hajnalban, hosszú, súlyos betegség után 53 éves korában elhunyt Börcsök Enikő színművész, Jászai Mari-díjas, Érdemes- és Kiváló Művész. Halála nemcsak a Vígszínház számára, de az egész magyar színházi és kulturális életnek is felbecsülhetetlen veszteség" – fogalmaz a társulat a közleményében.

Augusztusban derült ki, hogy Börcsök Enikő bizonytalan ideig kórházi kezelésre szorult, az évad első bemutatóját, Az öreg hölgy látogatását is kénytelen volt átadni kolléganőjének. Börcsök Enikő ekkor a Borsnak azt mondta, reméli, hogy novemberben már vissza tud menni játszani, „addig véget érnek a kezelések, és a színházak is nyitva lesznek a járvány alatt. A koronavírus miatt így is a komplikáltabb a helyzet, de én nagyon bizakodóan tekintek a jövőbe” – fogalmazott akkor.

A hazai színjátszás egyik legmeghatározóbb alakja volt

A Mezőtúron született Börcsök Enikő 1987-ben nyert felvételt a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, Marton László osztályába, 1991-ben szerzett diplomát. Az elmúlt évtizedekben a magyar színjátszás egyik legmeghatározóbb figurájává vált, tehetségét számos díjjal és elismeréssel jutalmazta a szakma. 1998-ban Jászai Mari-díjat kapott, 2009-ben pedig megkapta a Színikritikusok Díját az Augusztus Oklahomában című darabban nyújtott játékáért. 2015-ben lett tagja a Halhatatlanok Társulatának.

© Reviczky Zsolt

1994 óta volt a Vígszínház hűséges tagja és vezető színésznője. Itt többek között a Macskajáték Egérkéjének, a Mágnás Miska Marcsájának szerepét osztották rá, de emlékezetes alakítást nyújtott a Dobardanban, a Faustban, a Sógornőkben, Az Iglic címszerepében, vagy a Mikvében és a Tótékban.

"Legendás alakítások sora fűződik nevéhez, melyekben megmutatta drámai erejét, páratlan humorát, olthatatlan élet- és játékszeretetét. Igazi társulati és közösségi ember volt, rendkívüli személyisége, melegszívűsége, segítőkészsége, nyitottsága, csillapíthatatlan energiája és tenni akarása pótolhatatlan űrt hagy maga után" – írja róla a színház.

Filmes szerepeket is gyakran vállalt, közismertté az 1991-es Melodráma című filmben történt bemutatkozása tette. Ezen kívül szerepelt az Üvegtigrisben, Az ajtóban, A nagy füzetben, az Isteni műszakban, vagy a Viharsarokban, és állandó szinkronhangja volt Melissa McCarthy amerikai színésznőnek. A Paszport című filmben nyújtott alakításáért 2001-ben a 32. Magyar Filmszemle Legjobb Női Alakítás díját kapta meg.

Börcsök Enikő a Vígszínházról: Szomorú, ha egy igazgató a hatalmával próbál tekintélyt parancsolni A benzinkúton a szappanoperák hőseinek előre köszönnek, én meg ott állok mögötte, és senki sem tudja, ki vagyok - mondja Börcsök Enikő. A színésznőt a Vígszínházban uralkodó feszült hangulatról, a zaklatási ügyekről, rendezői ambícióiról és traumákról is kérdeztük. HVG-portré.

2020 márciusában a színésznő interjút adott a HVG hetilapnak. Ebben elmondta, a Vígszínház többek között a nagyszínpad varázsával, az onnan jövő energiával tartja ott huszonöt éve – és persze az is, hogy kötődik a kollégáihoz.

"Vagyunk még páran az idősebb korosztályból, akik őrzik a régi Vígszínház szellemiségét. Mostanában öt-hat estéket játszom havonta. Ha nem kapok feladatokat, megtalálom a helyem máshol. Bár néha, amikor kisebb színpadon játszom, úgy érzem magam, mint krokodil a befőttesüvegben."

© MTI / Czimbal Gyula

Börcsök Enikő arról is beszélt, keresett-e valaha választ arra, miért sújtotta a sors több életre is sok traumával: az édesanyját a nyílt utcán véletlenül lelőtték, kétszer is átesett veseátültetésen, újraélesztésen. A színésznő erről azt mondta, alapvetően optimista alkat, nehezen, de túl tud jutni a tragikus dolgokon, amilyenektől más esetleg összeomlik vagy azt gondolja, nincs tovább. "Az akadályok, amiket az élet elém állít, megerősítenek. Pozitívan tekintek előre, hiszen már annyi mindent túléltem! A sors megjutalmazott azzal, hogy meggyógyultam. Kötelességem, hogy megpróbáljak segíteni a nálam elesettebbeken. Az én betegségem semmi ahhoz képest, amilyen beteg gyerekekkel, nehéz sorsú emberekkel találkozom."