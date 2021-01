Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec9285a3-3426-4ea5-a3f4-f1c6924fc47d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A busz sofőrje és öt utas sérült meg a balesetben.","shortLead":"A busz sofőrje és öt utas sérült meg a balesetben.","id":"20210129_volanbusz_lorinci_busz_fatorzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec9285a3-3426-4ea5-a3f4-f1c6924fc47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade251ea-41f4-4ead-8768-459c42126505","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_volanbusz_lorinci_busz_fatorzs","timestamp":"2021. január. 29. 10:18","title":"Fának csapódott egy Volánbusz Lőrinciben, kettészelte az elejét a törzse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesznek olyanok is, akiket a megyei kórházba szállítanak oltásért. ","shortLead":"Lesznek olyanok is, akiket a megyei kórházba szállítanak oltásért. ","id":"20210129_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de1f2db-e18d-4e43-b0e9-816180607cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_oltas","timestamp":"2021. január. 29. 12:29","title":"A kijelölt háziorvosok 10–10 idős embert olthatnak be jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel háromnegyedével esett vissza a korlátozások miatt a Wizz Air utasszáma és bevétele tavaly október és december között 2019 végéhez képest, így 115,9 millió euró lett a negyedéves veszteség. Úgy számolnak, hogy még két év forgalomkiesés átvészelésére is elegendőek a tartalékaik.","shortLead":"Közel háromnegyedével esett vissza a korlátozások miatt a Wizz Air utasszáma és bevétele tavaly október és december...","id":"20210128_wizz_air_veszteseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0619d20-0fc6-40d7-84a6-7e55723b9460","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_wizz_air_veszteseg","timestamp":"2021. január. 28. 16:10","title":"41 milliárd forint veszteséggel zárta a Wizz Air 2020 utolsó három hónapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezeteket válaszra sem méltatja a belügyminiszter vagy az országos rendőrfőkapitány.","shortLead":"A szakszervezeteket válaszra sem méltatja a belügyminiszter vagy az országos rendőrfőkapitány.","id":"20210128_Rendor_hivatalos_allomany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb32a64f-35a0-491d-9cc7-972d917041f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_Rendor_hivatalos_allomany","timestamp":"2021. január. 28. 16:00","title":"Háromezernél is több rendőr hiányzik az állományból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49840fd8-a476-4415-9aaa-55676e371d6d","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"A jelenlegi helyzet és az oltás nem az, amikor méltányolni lehet a „saját szervezetemmel azt csinálok, amit akarok” érvelést, írja szerzőnk és azt is állítja, a Covid-vakcinát kötelezővé kellett volna tenni.","shortLead":"A jelenlegi helyzet és az oltás nem az, amikor méltányolni lehet a „saját szervezetemmel azt csinálok, amit akarok”...","id":"202104_csak_egy_szunyogcsipes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49840fd8-a476-4415-9aaa-55676e371d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5704ed-6258-4a93-857b-94b7b738def8","keywords":null,"link":"/360/202104_csak_egy_szunyogcsipes","timestamp":"2021. január. 29. 15:00","title":"Balavány: Oltani márpedig kell, akár keleti vakcinával is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693a20e6-4ba5-4440-99ae-2ef29d042324","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szalagcímen az állt, hogy \"alapítványi fenntartásba kerül az egyetem\".","shortLead":"A szalagcímen az állt, hogy \"alapítványi fenntartásba kerül az egyetem\".","id":"20210128_szte_modellvaltas_kozteve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=693a20e6-4ba5-4440-99ae-2ef29d042324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4d3b5d-3202-4d7d-bb94-0eae9af8c043","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_szte_modellvaltas_kozteve","timestamp":"2021. január. 28. 07:44","title":"A köztévén már tényként kezelték az SZTE modellváltását, holott még nem is szavaztak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc581e6b-070e-46a6-a11a-bb9b06146db0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddiginél szigorúbb járványügyi lezárásokra lehet szükség Franciaországban.","shortLead":"Az eddiginél szigorúbb járványügyi lezárásokra lehet szükség Franciaországban.","id":"20210127_A_francia_kormany_szerint_az_ejszakai_kijarasi_tilalom_nem_eleg_a_jarvany_megfekezesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc581e6b-070e-46a6-a11a-bb9b06146db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b0beb4-39b9-4616-ae23-eacee47cdc73","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_A_francia_kormany_szerint_az_ejszakai_kijarasi_tilalom_nem_eleg_a_jarvany_megfekezesere","timestamp":"2021. január. 27. 21:12","title":"A francia kormány szerint az éjszakai kijárási tilalom nem elég a járvány megfékezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben a Boeing a története legnagyobb, közel 12 milliárd dolláros éves veszteségéről adott be jelentést, az EU Repülésbiztonsági Ügynöksége 22 hónap után újra biztonságosnak minősítette a 737 MAX repülőket.","shortLead":"Miközben a Boeing a története legnagyobb, közel 12 milliárd dolláros éves veszteségéről adott be jelentést, az EU...","id":"20210127_EU_Boeing_737_MAX_repulo_biztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8d7ea4-583d-4c5b-9ebd-295bedb903b8","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_EU_Boeing_737_MAX_repulo_biztonsag","timestamp":"2021. január. 27. 17:11","title":"Az EU is újra engedélyezte a Boeing 737 MAX gépek felszállását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]