[{"available":true,"c_guid":"34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már januárban magasabb összegű személyi adókedvezmény jár az adóból – közölte a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Már januárban magasabb összegű személyi adókedvezmény jár az adóból – közölte a Pénzügyminisztérium.","id":"20210202_minimalber_adokedvezmegy_adozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d11581-3faf-444d-b8f6-ff4005e48bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_minimalber_adokedvezmegy_adozas","timestamp":"2021. február. 02. 11:29","title":"Úgy kell számolni az adókedvezményekkel, mint ha már januárban is az új minimálbért fizették volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b468eb01-ad98-4cf9-af64-467769562c14","c_author":"Kókai Péter","category":"vilag","description":"A vakcinadiplomácia kifejezetten alkalmas a kínaiakkal való kapcsolatok építésére, ez most Szerbiában is bebizonyosodott, ahol a nyugati oltóanyagokat messze nem övezi olyan kormányzati rajongás, mint a Sinopharm vakcináját. Igaz, azokból nincs is annyi, mint a kínaiból.","shortLead":"A vakcinadiplomácia kifejezetten alkalmas a kínaiakkal való kapcsolatok építésére, ez most Szerbiában is...","id":"20210203_Vakcinadiplomacia_szerb_modra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b468eb01-ad98-4cf9-af64-467769562c14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c048c5b-e596-4ff5-9e05-06541a319750","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_Vakcinadiplomacia_szerb_modra","timestamp":"2021. február. 02. 20:00","title":"Orbán új kísérleti laborjában politikai kérdéssé vált a vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c315274-bc5d-486e-a9cb-2a09fe84a3c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kétszeres áron lehet majd hozzájutni a kiadványhoz.","shortLead":"Kétszeres áron lehet majd hozzájutni a kiadványhoz.","id":"20210203_hetilap_ripost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c315274-bc5d-486e-a9cb-2a09fe84a3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde6398c-2c9e-463f-98c8-ce2b3eb24e1c","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_hetilap_ripost","timestamp":"2021. február. 03. 14:23","title":"Hetilappá alakult és megdrágult a Ripost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A tagállamok is a zsebükbe nyúltak, hogy beszálljanak a vakcinabeszerzések költségeibe. Az uniós főtárgyaló szerint fel fog gyorsulni az oltások leszállítása, később azonban gond lehet az oltások beadásának tempójával.","shortLead":"A tagállamok is a zsebükbe nyúltak, hogy beszálljanak a vakcinabeszerzések költségeibe. Az uniós főtárgyaló szerint fel...","id":"20210201_Unios_fotargyalo_nem_lesz_gond_az_oltasok_szallitasaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370da2bd-1f05-4089-b850-39db63a317f3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210201_Unios_fotargyalo_nem_lesz_gond_az_oltasok_szallitasaval","timestamp":"2021. február. 01. 19:20","title":"Uniós főtárgyaló: nem az oltások szállításával, hanem az oltási kapacitással lehet gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azok a személyek, akiket az új vírus betegít meg, 14 napos karanténba kell, hogy vonuljanak a legújabb olasz utasítások szerint.","shortLead":"Azok a személyek, akiket az új vírus betegít meg, 14 napos karanténba kell, hogy vonuljanak a legújabb olasz utasítások...","id":"20210202_olaszorszag_koronavirus_mutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ee453e-880c-406c-9255-fecf6894b756","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_olaszorszag_koronavirus_mutacio","timestamp":"2021. február. 02. 19:25","title":"Olaszországban már a brazil és az afrikai koronavírus-mutáció is terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450c1cc3-1568-4ac4-ba41-ffa4951caa2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Őrizetbe vették a 25 éves férfit, aki beleszáguldott egy öttagú csald autójába.","shortLead":"Őrizetbe vették a 25 éves férfit, aki beleszáguldott egy öttagú csald autójába.","id":"20210203_halalos_baleset_m6_adony_ittas_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=450c1cc3-1568-4ac4-ba41-ffa4951caa2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664b7c71-21c4-48e2-85a0-f88fcfed5612","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_halalos_baleset_m6_adony_ittas_sofor","timestamp":"2021. február. 03. 11:25","title":"Tragédia az M6-oson: ittas lehetett a balesetet okozó sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közlekedők nem tudták mire vélni a jelenetet. Aztán kiderült: jó okkal borította ki a hulladékot a teherautó.","shortLead":"A közlekedők nem tudták mire vélni a jelenetet. Aztán kiderült: jó okkal borította ki a hulladékot a teherautó.","id":"20210202_budapest_tuz_ulloi_ut_kukasauto_szemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3497d9e8-b22f-4bbc-ab10-7475e5851747","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_budapest_tuz_ulloi_ut_kukasauto_szemet","timestamp":"2021. február. 02. 18:22","title":"Baleset és nem hanyagság miatt borította a szemetet az útra egy kukásautó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintettek hathavi járulékkal tartoznak. Az államtitkár szerint február 12-ig lehet befizetni az elmaradt összegeket.","shortLead":"Az érintettek hathavi járulékkal tartoznak. Az államtitkár szerint február 12-ig lehet befizetni az elmaradt összegeket.","id":"20210203_tajszam_tajkartya_egeszsegugyi_ellatas_tb_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48d3e97-86ae-4fef-9634-c25271d8f48e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_tajszam_tajkartya_egeszsegugyi_ellatas_tb_torveny","timestamp":"2021. február. 03. 11:56","title":"70 ezer ember bukhatja a tajszámát, vele az ingyenes egészségügyi ellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]