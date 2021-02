Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35a77199-240f-469c-a4b4-b070095ae516","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Novavax oltóanyaga a koronavírus eredeti változatával szemben 95,6 százalékos hatékonyságú lehet a cég szerint.","shortLead":"A Novavax oltóanyaga a koronavírus eredeti változatával szemben 95,6 százalékos hatékonyságú lehet a cég szerint.","id":"20210204_koronavirus_jarvany_vakcina_europai_gyogyszerugynokseg_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a77199-240f-469c-a4b4-b070095ae516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fceafc-f79b-4ee7-8c57-61523a43f1b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_koronavirus_jarvany_vakcina_europai_gyogyszerugynokseg_vizsgalat","timestamp":"2021. február. 04. 07:38","title":"Újabb amerikai vakcinát vizsgál az Európai Gyógyszerügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922ba595-855a-4198-8259-82600af57091","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A veszélyeztetett korban lévő Ferenc pápa korábban arról beszélt, hogy az oltás beadatása erkölcsi kötelesség.","shortLead":"A veszélyeztetett korban lévő Ferenc pápa korábban arról beszélt, hogy az oltás beadatása erkölcsi kötelesség.","id":"20210203_papa_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=922ba595-855a-4198-8259-82600af57091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a7fa02-f1cd-42d2-973f-11f147982722","keywords":null,"link":"/elet/20210203_papa_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 03. 19:42","title":"Megkapta a pápa a koronavírus elleni oltás második adagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZFE kancellárja tíz évvel ezelőtt kapta meg a „Józsefvárosi Becsületkereszt” elismerést.","shortLead":"Az SZFE kancellárja tíz évvel ezelőtt kapta meg a „Józsefvárosi Becsületkereszt” elismerést.","id":"20210203_Szarka_Gabor_kituntetes_jozsefvarosi_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557f5c12-531b-464c-ac24-4a2189c32daa","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_Szarka_Gabor_kituntetes_jozsefvarosi_onkormanyzat","timestamp":"2021. február. 03. 20:21","title":"Visszavonhatja Szarka Gábor kitüntetését a józsefvárosi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Költői kép, népies szófordulat(kísérlet) vagy kőkemény közgazdasági valóság? 