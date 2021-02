Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd21e33-5f31-427c-be46-c1eccc1dccae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"180 legyártott példányt követően nyugdíjba vonult az elsőgenerációs modell és megérkezett a második nekifutás.","shortLead":"180 legyártott példányt követően nyugdíjba vonult az elsőgenerációs modell és megérkezett a második nekifutás.","id":"20210208_az_audi_leleplezte_a_340_loeros_uj_rs3_lmst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd21e33-5f31-427c-be46-c1eccc1dccae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc227e7-c496-490b-88ac-8a68375b2164","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_az_audi_leleplezte_a_340_loeros_uj_rs3_lmst","timestamp":"2021. február. 08. 07:59","title":"Az Audi leleplezte a 340 lóerős új RS3 LMS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötös ezen a héten sem volt.","shortLead":"Ötös ezen a héten sem volt.","id":"20210206_Megvannak_a_lottoszamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb77e0e-9c30-4509-a4c9-cea42f9eda97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210206_Megvannak_a_lottoszamok","timestamp":"2021. február. 06. 19:44","title":"Ezek az e heti lottószámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f5b7c8c-be49-41f2-a054-b6295fdd54d8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha a vírus is úgy akarja, július 29-31-ig tartják a Paloznaki Jazzpikniket, ahol olyan sztárok lépnek fel, mint Candy Dulfer, Mario Biondi, az MF Robots és a De Phazz. Ezzel a tavalyi elmaradt koncertjeiket pótolják.\r

\r

","shortLead":"Ha a vírus is úgy akarja, július 29-31-ig tartják a Paloznaki Jazzpikniket, ahol olyan sztárok lépnek fel, mint Candy...","id":"20210208_Candy_Dulfer_es_a_De_Phazz_is_fellep_julius_vegen_Paloznakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f5b7c8c-be49-41f2-a054-b6295fdd54d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab88e3a8-9ac6-4314-a894-5c6daf90a225","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_Candy_Dulfer_es_a_De_Phazz_is_fellep_julius_vegen_Paloznakon","timestamp":"2021. február. 08. 12:35","title":"Candy Dulfer, és a De Phazz is fellép július végén Paloznakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Nem Orbán Viktor nevezi ki a reformátusok új vezetőjét.","shortLead":"Nem Orbán Viktor nevezi ki a reformátusok új vezetőjét.","id":"20210206_Reformatusok_tisztujitas_balog_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7094f33e-24b4-4901-91c2-8d1c5824fd29","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Reformatusok_tisztujitas_balog_zoltan","timestamp":"2021. február. 06. 16:52","title":"Reformátusok: Nincs politikai nyomás a tisztújításnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604ff901-62cf-4bb2-b29e-504353427720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Budapesti éttermekben, cukrászdákban és kávézókban jártunk, hogy megnézzük, hogyan próbálnak meg túlélni a koronavírus-járvány második hullámában. Van, ahol egy teremtett lélek sincs, a legtöbben a házhoz szállításból próbálnak megélni. Fotósorozat, 1. rész.","shortLead":"Budapesti éttermekben, cukrászdákban és kávézókban jártunk, hogy megnézzük, hogyan próbálnak meg túlélni...","id":"20210208_foto_vendeglatas_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=604ff901-62cf-4bb2-b29e-504353427720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c3b78c-2d66-4867-ae56-e206b5811b98","keywords":null,"link":"/kkv/20210208_foto_vendeglatas_covid","timestamp":"2021. február. 08. 11:40","title":"Tizenhat fotón mutatjuk be, milyen helyzetben van a magyar vendéglátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22eb4eb-8a8f-4cc9-9c3d-be9cc53d9bdd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az online emlékkoncerten olyan művészek lépnek színpadra, akiknek a pályáját közvetlenül formálta a mester szellemi és művészeti öröksége. ","shortLead":"Az online emlékkoncerten olyan művészek lépnek színpadra, akiknek a pályáját közvetlenül formálta a mester szellemi és...","id":"202105_koncert__emlekev_cziffra_100","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a22eb4eb-8a8f-4cc9-9c3d-be9cc53d9bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3fb664-9598-4b43-89b8-44f5dc2ae4cb","keywords":null,"link":"/360/202105_koncert__emlekev_cziffra_100","timestamp":"2021. február. 07. 13:45","title":"Emlékkoncerten tisztelegnek Cziffra György tanítványai a mesterük előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több orvos is azt mondta, hogy a rendező nem élt vissza a személyes adataikkal. ","shortLead":"Több orvos is azt mondta, hogy a rendező nem élt vissza a személyes adataikkal. ","id":"20210207_szasz_janos_hazkutatas_csokay_andras_mutet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a71740c-ea85-43db-80bb-f4def81ed21a","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_szasz_janos_hazkutatas_csokay_andras_mutet","timestamp":"2021. február. 07. 10:55","title":"Nem értik a sziámi ikreket szétválasztó orvosok, miért volt házkutatás Szász Jánosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapest főpolgármestere szerint ameddig nem ül le tárgyalni a kormány a 25 ezer főnél nagyobb városok vezetőivel, addig a költségvetést sem tudják elkészíteni.","shortLead":"Budapest főpolgármestere szerint ameddig nem ül le tárgyalni a kormány a 25 ezer főnél nagyobb városok vezetőivel...","id":"20210207_Karacsony_Gergely_iparuzesi_ado_kompenzacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8949fbac-99cb-4b4f-8c3a-a58162bf5e91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210207_Karacsony_Gergely_iparuzesi_ado_kompenzacio","timestamp":"2021. február. 07. 16:37","title":"Karácsony Gergely: Égető szükség van kompenzációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]