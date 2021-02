Evan Rachel Wood a napokban közzétett egy oldalt egy decemberben beadott rendőrségi feljelentéséből egy Instagram-sztoriban. A dokumentum arról szól, hogy Marilyn Manson jelenlegi felesége, Lindsay Usich állítólag megfenyegette őt: ha előáll a vádjaival arról, hogy Marilyn Manson kamaszként becserkészte, majd évekig szexuálisan, fizikailag és verbálisan is bántalmazta őt, akkor nyilvánosságra hoz több, a birtokában lévő, kompromittáló fényképet Woodról – írja az LA Times.

A fotók Wood állítása szerint akkor készültek, amikor még tartott a kapcsolata Mansonnal: kiskorúként szerepel rajtuk, miután „jelentős mennyiségű drogot és alkoholt” adtak neki. Wood kettőt közzé is tett a képek közül: mindkettőn a Manson koncertjein is használt világháborús, német stílusú tányérsapkáját viseli, és az egyiken állítása szerint az látható, hogy miután leitatták, többen is az arcára rajzoltak, a másikon pedig Hitler-bajusz van az orra alá rajzolva. Wood korábban posztolt arról is: Mason többször is szitokszóként használta a zsidó szót az izraelitaként nevelt Woodra.

A színésznő azt állítja: Manson felesége, a 36 éves fotós Lindsay Usich korábban megfenyegette, hogy tönkreteszi a karrierét és elnémíttatja.

Wood korábban is beszélt arról, hogy párkapcsolati és nemi erőszakot élt át, de csak február elején nevezte meg bántalmazójaként Mansont. Vádjait több más nő és Manson több korábbi munkatársa is megismételte, az énekes szerint azonban mindez „a valóság szörnyű eltorzítása”. Mansont azóta kirúgta a menedzsere is, aki 1996 óta képviselte az énekest.

„Éveken át rettenetesen bántalmazott" - Evan Rachel Wood és több nő is erőszakkal vádolja Marilyn Mansont Evan Rachel Wood színésznő, nőjogi aktivista most először árulta el a nevét annak, akiről már évek óta állítja, hogy kegyetlen módon bántalmazta és fenyegette őt. Marilyn Mansont többen is bántalmazással vádolják.

Borítókép: Lindsay Usich és Marilyn Manson a Vanity Fair 2020-as Oscar-partiján. Fotó: Party Jean-Baptiste Lacroix / AFP

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: