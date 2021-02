Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány alatt különösen fontos, hogy betartsunk néhány alapvető szabályt.","shortLead":"A koronavírus-járvány alatt különösen fontos, hogy betartsunk néhány alapvető szabályt.","id":"20210209_mikrobiologiai_tanulmany_nyilvanos_mosdok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07547f7f-b65d-4e05-bdf7-54066adf533e","keywords":null,"link":"/elet/20210209_mikrobiologiai_tanulmany_nyilvanos_mosdok","timestamp":"2021. február. 09. 18:29","title":"Így használja a nyilvános mosdót, ha nem akarja elkapni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csalók egy neves francia focicsapatot is megkárosítottak.\r

","shortLead":"A csalók egy neves francia focicsapatot is megkárosítottak.\r

","id":"20210210_Penzmoso_bunozoi_csoport_nigeriai_vezeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a399b4-a757-467f-bc73-53c57218c05f","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_Penzmoso_bunozoi_csoport_nigeriai_vezeto","timestamp":"2021. február. 10. 18:09","title":"Kiutasították Magyarországról egy pénzmosó banda nigériai vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb34279-adc2-4066-b70b-daa0d5527f3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a 2020 elején bemutatott X60-as 5G-modemhez képest nem lett sokkal gyorsabb, az új X65-össel így is fontos mérföldkőhöz érkezett el a Qualcomm.","shortLead":"Bár a 2020 elején bemutatott X60-as 5G-modemhez képest nem lett sokkal gyorsabb, az új X65-össel így is fontos...","id":"20210210_qualcomm_x65_5g_modem_sebessegi_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fb34279-adc2-4066-b70b-daa0d5527f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5adb943-f735-4d02-9b4c-be722c886b1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_qualcomm_x65_5g_modem_sebessegi_rekord","timestamp":"2021. február. 10. 09:33","title":"Sebességi rekordot döntött a Qualcomm új 5G-modeme, itt az X65","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27c3e06-c60c-4e36-b352-e3dc4425aff0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elképzelhető, hogy kutatók egy ismeretlen új bolygóra bukkantak egy közeli csillagnál.\r

","shortLead":"Elképzelhető, hogy kutatók egy ismeretlen új bolygóra bukkantak egy közeli csillagnál.\r

","id":"20210210_alfa_centauri_urkutatas_exobolygo_csillagaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e27c3e06-c60c-4e36-b352-e3dc4425aff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9195f5ee-fa0b-40db-b1a8-5bb0a19cd4b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_alfa_centauri_urkutatas_exobolygo_csillagaszat","timestamp":"2021. február. 10. 18:13","title":"\"Észleltünk valamit\" – Van egy fényes folt nem túl messze a Földtől, lehet, hogy bolygó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WHO szakértői bizottsága 65 év felettieknek is ajánlja az AstroZeneca vakcináját.","shortLead":"A WHO szakértői bizottsága 65 év felettieknek is ajánlja az AstroZeneca vakcináját.","id":"20210210_who_astrazeneca_oltas_vakcina_65_even_feluliek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecb2cf0-3419-4cde-8712-31a1a109c1b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_who_astrazeneca_oltas_vakcina_65_even_feluliek","timestamp":"2021. február. 10. 19:07","title":"Megjött a WHO válasza: szerintük 65 év felett is használható az AstraZeneca vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c33c55-627c-42c0-88ce-53a576c8b78e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megváltozna az eddigi gyakorlat, miszerint egyes tengerentúli piacokon a Daciákat Renault-ként árusították.","shortLead":"Megváltozna az eddigi gyakorlat, miszerint egyes tengerentúli piacokon a Daciákat Renault-ként árusították.","id":"20210210_Vilagmarkat_csinalnak_a_Daciabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c33c55-627c-42c0-88ce-53a576c8b78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0107c3-347b-44d0-bf09-1c8624b81d81","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_Vilagmarkat_csinalnak_a_Daciabol","timestamp":"2021. február. 10. 09:57","title":"Világmárkát csinálnak a Daciából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A demokraták szerdán és csütörtökön, Trump ügyvédei pedig pénteken és szombaton érvelhetnek a volt amerikai elnökkel szembeni felelősségre vonási tárgyaláson.","shortLead":"A demokraták szerdán és csütörtökön, Trump ügyvédei pedig pénteken és szombaton érvelhetnek a volt amerikai elnökkel...","id":"20210210_Impeachment_Capitolium_Donald_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52235af-dbb5-4e8e-9f17-cca1c4591921","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_Impeachment_Capitolium_Donald_Trump","timestamp":"2021. február. 10. 19:26","title":"Impeachment: Eddig nem látott felvételeket mutathatnak meg a Capitolium ostromáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2669ceea-ac1c-4b83-a89e-1592cfe1f02d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rekordszámú popdal született 2020-ban, összesen 4,74 milliárd forintot osztott ki az Artisjus a magyar szerzőknek. Túl sokan nemigen tudnak megélni a szerzői jogokból, jól megélni pedig csak néhányan.\r

\r

","shortLead":"Rekordszámú popdal született 2020-ban, összesen 4,74 milliárd forintot osztott ki az Artisjus a magyar szerzőknek. Túl...","id":"20210210_Kozel_otven_magyar_zenesznek_van_egymillional_nagyobb_fizetese_a_jogvedoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2669ceea-ac1c-4b83-a89e-1592cfe1f02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90473564-ab3c-4c54-beba-5e9d903b25d9","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Kozel_otven_magyar_zenesznek_van_egymillional_nagyobb_fizetese_a_jogvedoktol","timestamp":"2021. február. 10. 13:01","title":"Közel ötven magyar zenésznek van egymilliónál nagyobb bevétele a szerzői jogdíjakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]