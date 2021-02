Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9790a196-7869-4dc2-b225-61063efea592","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy átadón kaptuk el a minisztert, akit Kósa Lajos és Rogán Antal ügyéről is kérdeztük személyesen, a járvány második hulláma óta először. ","shortLead":"Egy átadón kaptuk el a minisztert, akit Kósa Lajos és Rogán Antal ügyéről is kérdeztük személyesen, a járvány második...","id":"20210218_Gulyas_Gergelyt_kerdeztuk_Meddig_maradhat_befolyasos_politikus_a_Fideszben_aki_elfogadja_egy_francia_bank_negyedet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9790a196-7869-4dc2-b225-61063efea592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23bece89-24df-4c4b-bba3-c905b0beb151","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Gulyas_Gergelyt_kerdeztuk_Meddig_maradhat_befolyasos_politikus_a_Fideszben_aki_elfogadja_egy_francia_bank_negyedet","timestamp":"2021. február. 18. 14:41","title":"Gulyás Gergelyt kérdeztük: Meddig maradhat befolyásos politikus a Fideszben, aki elfogadja egy francia bank negyedét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7815b1-250f-4a5f-a7c2-b03eff5c686f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden jól alakul, magyar idő szerint csütörtökön 21 óra 55 perckor leszáll a vörös bolygón a NASA eddigi legmodernebb marsjárója. A történelmi pillanatot több helyen élőben közvetítik.","shortLead":"Ha minden jól alakul, magyar idő szerint csütörtökön 21 óra 55 perckor leszáll a vörös bolygón a NASA eddigi...","id":"20210218_perseverance_marsjaro_landolas_elo_kozvetites_magyarul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc7815b1-250f-4a5f-a7c2-b03eff5c686f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16752cd3-937d-4899-82e3-afe9165fb331","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_perseverance_marsjaro_landolas_elo_kozvetites_magyarul","timestamp":"2021. február. 18. 15:03","title":"Itt magyarul is követheti a Perseverance marsjáró esti landolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d184505-8595-4565-8790-f21916af0c36","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Akárki akárhogy is szeretné látni vagy láttatni, sem a zsidókat, sem a keresztényeket nem akarják helyhatósági üldözésnek alávetni a főváros VII. kerületében. Mindeközben vannak, akiket a hatalmi játszmák nem szippantanak be. Vélemény.","shortLead":"Akárki akárhogy is szeretné látni vagy láttatni, sem a zsidókat, sem a keresztényeket nem akarják helyhatósági...","id":"202107_sorstalansag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d184505-8595-4565-8790-f21916af0c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46000079-d0cb-4613-9b68-7feef4c98409","keywords":null,"link":"/360/202107_sorstalansag","timestamp":"2021. február. 19. 17:00","title":"Hont András: Sorstalanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d221a6-aab3-4cf5-a348-a9e359632c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csehi Zoltán az elmúlt öt évben az Európai Törvényszék magyar tagja volt.

","shortLead":"Csehi Zoltán az elmúlt öt évben az Európai Törvényszék magyar tagja volt.

","id":"20210218_Varga_Judit_palyaztatas_unios_biro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1d221a6-aab3-4cf5-a348-a9e359632c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e524311-dfe7-4e4c-8a84-f82142571894","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Varga_Judit_palyaztatas_unios_biro","timestamp":"2021. február. 18. 07:54","title":"Varga Judit pályáztatás nélkül, Trócsányi ügyvédi irodájából jelölt uniós bírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány lépéseinek következményeit a Népszava egy meg nem nevezett jogvédő szervezet tanulmányára hivatkozva mutatja be.","shortLead":"A kormány lépéseinek következményeit a Népszava egy meg nem nevezett jogvédő szervezet tanulmányára hivatkozva mutatja...","id":"20210218_civiltorveny_kutatas_nepszava","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8072f5-f37d-450d-853f-1b933e2f067a","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_civiltorveny_kutatas_nepszava","timestamp":"2021. február. 18. 07:45","title":"A civileket vegzáló törvények még úgy is ártanak a civil szférának, ha elmarad a betartatásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincsen kommunikáció, ezért úgy vélik, a sztrájk sem vezet sehová. Az ellenállás azonban folytatódik. ","shortLead":"Nincsen kommunikáció, ezért úgy vélik, a sztrájk sem vezet sehová. Az ellenállás azonban folytatódik. ","id":"20210219_SZFE_sztrajk_autonomia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e37cf7-cc70-41cf-b2b6-51fb1b5f0e7f","keywords":null,"link":"/elet/20210219_SZFE_sztrajk_autonomia","timestamp":"2021. február. 19. 16:23","title":"101 nap után véget ér az SZFE-sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a9f5f0-4a83-46e2-bbbe-1c991b279644","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mostanra sem a Szamos, sem a Tisza vizében nem tapasztalható elszíneződés.","shortLead":"Mostanra sem a Szamos, sem a Tisza vizében nem tapasztalható elszíneződés.","id":"20210219_szamos_nehezfemek_szennyezes_romania_banya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4a9f5f0-4a83-46e2-bbbe-1c991b279644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d2e597-835b-4649-ac77-e8d7b00da8ba","keywords":null,"link":"/zhvg/20210219_szamos_nehezfemek_szennyezes_romania_banya","timestamp":"2021. február. 19. 12:56","title":"Javul a helyzet a Szamoson a nehézfémszennyezés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megkérdezettek fele azt mondta, a saját otthonára költi a többletbevételt.","shortLead":"A megkérdezettek fele azt mondta, a saját otthonára költi a többletbevételt.","id":"20210218_airbnb_koronavirus_lakaskiadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3582c261-21a5-4f65-ae93-7385db96a496","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_airbnb_koronavirus_lakaskiadas","timestamp":"2021. február. 18. 18:05","title":"200 millió ütötte a markát azoknak a magyaroknak, akik a járvány kezdete óta Airbnb-znek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]