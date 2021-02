Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68e4240b-4624-49c0-8c7c-a0f6dacd727e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség fellebbezett az őrizetbe vett budapesti orvos szabadon engedése miatt. Szerintük fennáll a veszélye, hogy az orvos újra akcióba lépne. ","shortLead":"Az ügyészség fellebbezett az őrizetbe vett budapesti orvos szabadon engedése miatt. Szerintük fennáll a veszélye...","id":"20210221_Az_ugyeszseg_szerint_nem_kellett_volna_elengedni_a_covidgyogyszerekkel_boltolo_orvost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68e4240b-4624-49c0-8c7c-a0f6dacd727e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dbdbc34-5d54-4d1f-aee1-65eefa620d8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Az_ugyeszseg_szerint_nem_kellett_volna_elengedni_a_covidgyogyszerekkel_boltolo_orvost","timestamp":"2021. február. 21. 09:47","title":"Az ügyészség szerint nem kellett volna elengedni a covid-gyógyszerekkel boltoló orvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"ATV","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szigetvári önkormányzat költségvetési csalás miatt feljelentette a kivitelezőt, mert szerintük nem teljesítette megfelelőn a városi látványfürdő építési munkáit. ","shortLead":"A szigetvári önkormányzat költségvetési csalás miatt feljelentette a kivitelezőt, mert szerintük nem teljesítette...","id":"20210221_Mar_majdnem_kesz__mondtak_a_szigetvari_latvanyfurdorol_pedig_a_harmadanal_se_tartanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e010487-f74f-4e97-a69c-673e8648d092","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210221_Mar_majdnem_kesz__mondtak_a_szigetvari_latvanyfurdorol_pedig_a_harmadanal_se_tartanak","timestamp":"2021. február. 21. 09:05","title":"Már majdnem kész - mondták a szigetvári látványfürdőről, pedig a harmadánál se tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d604027-1735-4e4d-a6d7-b5614e4e4949","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szerb „Cseh Tamás”-ként is emlegetett énekes koronavírusos volt.","shortLead":"A szerb „Cseh Tamás”-ként is emlegetett énekes koronavírusos volt.","id":"20210220_Meghalt_Djordje_Balasevic","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d604027-1735-4e4d-a6d7-b5614e4e4949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27f3a09-4b8c-41dd-8e55-bd8698908b94","keywords":null,"link":"/kultura/20210220_Meghalt_Djordje_Balasevic","timestamp":"2021. február. 20. 09:55","title":"Meghalt a legendás szerbiai énekes, Djordje Balasevic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A védettséget mutató antitestek százszoros mennyiségben vannak jelen a beoltottak szervezetében ahhoz képest, amit pusztán a betegségen való átesés okoz - hangzott el a szegedi kutatók által működtetett facebookos tájékoztató csatorna péntek esti műsorában, amelyben a kutatók arra buzdítottak mindenkit, hogy oltassák be magukat a koronavírus ellen.","shortLead":"A védettséget mutató antitestek százszoros mennyiségben vannak jelen a beoltottak szervezetében ahhoz képest, amit...","id":"20210220_Az_a_legjobb_oltas_amelyik_a_vallamban_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b173a75b-481f-413e-a477-afca2f710710","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_Az_a_legjobb_oltas_amelyik_a_vallamban_van","timestamp":"2021. február. 20. 05:05","title":"„Az a legjobb oltás, amelyik a vállamban van“","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök az az InfoRádiónak adott interjújában azt mondta, nem akarnak nyomozni a képviselőjelöltjeik után. Kövér László szerint a 2022-es választási kampány piszkosabb lesz és aljasabb, mint valaha.","shortLead":"A házelnök az az InfoRádiónak adott interjújában azt mondta, nem akarnak nyomozni a képviselőjelöltjeik után. Kövér...","id":"20210220_Kover_Laszlo_Nem_akarunk_erkolcsrendorseget_felallitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f325b3-44b0-4fa8-b941-0789e5b1821f","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Kover_Laszlo_Nem_akarunk_erkolcsrendorseget_felallitani","timestamp":"2021. február. 20. 08:37","title":"Kövér László: Nem akarunk erkölcsrendőrséget felállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f8ab29-44c4-4bc7-9a58-57f80d2c478b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az országgyűlés az ellenzék támogatása nélkül is képes elfogadni a három hónapra szóló hosszabbítást. ","shortLead":"Az országgyűlés az ellenzék támogatása nélkül is képes elfogadni a három hónapra szóló hosszabbítást. ","id":"20210221_Hetfon_eldol_folytatodike_a_veszelyhelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f8ab29-44c4-4bc7-9a58-57f80d2c478b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3c7446-301d-460c-9536-8e765c263af0","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Hetfon_eldol_folytatodike_a_veszelyhelyzet","timestamp":"2021. február. 21. 10:45","title":"Hétfőn eldől, folytatódik-e a veszélyhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beadás után gyakori mellékhatás lehet az izületi fájdalom, a láz, a hasmenés vagy a hányinger.","shortLead":"Beadás után gyakori mellékhatás lehet az izületi fájdalom, a láz, a hasmenés vagy a hányinger.","id":"20210219_Megjelent_a_kinai_vakcina_alkalmazasi_eloirasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b9d92d-b550-4395-af2e-3a0a3fd8b401","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_Megjelent_a_kinai_vakcina_alkalmazasi_eloirasa","timestamp":"2021. február. 19. 18:41","title":"Megjelent a kínai vakcina alkalmazási előírása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd78610-a4d7-4384-a70f-6850614d4437","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A decemberi teszteléshez képest kétszeres a pozitív esetek száma a mostani szűrésen.","shortLead":"A decemberi teszteléshez képest kétszeres a pozitív esetek száma a mostani szűrésen.","id":"20210220_Karacsony_Gergely_A_budapesti_szamok_igazoljak_a_harmadik_hullamot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cd78610-a4d7-4384-a70f-6850614d4437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b676c9-24f9-4efc-99e1-96f68f7e0d78","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Karacsony_Gergely_A_budapesti_szamok_igazoljak_a_harmadik_hullamot","timestamp":"2021. február. 20. 12:25","title":"Karácsony Gergely: A budapesti számok igazolják a harmadik hullámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]