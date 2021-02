Megjelent a Magyar Közlöny, és most már a törvény rögzíti,

hogy a kormány, azon belül is a családokért felelős tárca nélküli miniszter tudja engedélyezni és dönti el, hogy mi a szeretet, és hogy ki alkalmas arra, hogy szeressen, és azt is, hogy ki szerethet, segíthet, nevelhet olyan gyerekeket, akiknek nincs se családja, se szülője,

se szeretet az életében.

Szép! Tényleg, ez egy keresztény kormány!

Most már igazán látszik!

Újra megkérdezem, mélyen hívő, igazi keresztény magyar honfitársaim, hogy ez így rendben van?

Ahogy arról szombat este a hvg.hu is beszámolt, megjelent az örökbefogadással összefüggő eljárásrendet módosító kormányrendelet a Magyar Közlönyben. Ez alapján az egyedülállók már a gyakorlatban is csak külön miniszteri engedéllyel fogadhatnak örökbe gyereket, az azonos nemű párok előtt pedig teljesen bezárult a lehetőség.

A Szivárványcsaládok Alapítvány az örökbefogadást sokaknak ellehetetlenítő rendelet ellen egyedülálló szülőktől, azonos nemű pároktól vett idézetekkel érvelt, valamint arra kérték a kormányt, hogy az örökbefogadásoknál állítsa vissza a régi rendszert, amelyben gyermekek sorsáról nem politikus, hanem szakember döntött.

Az alapítvány által indított A család az család-kampányhoz az elmúlt hetekben rengeteg híresség és márka csatlakozott, nemrég pedig Alföldi Róbert fejezte ki a támogatását a Facebookon.

Mint írja,

megjelent a Magyar Közlöny, és most már a törvény rögzíti, hogy a kormány, azon belül is a családokért felelős tárca nélküli miniszter tudja engedélyezni és dönti el, hogy mi a szeretet, és hogy ki alkalmas arra, hogy szeressen, és azt is, hogy ki szerethet, segíthet, nevelhet olyan gyerekeket, akiknek nincs se családja, se szülője, se szeretet az életében. Szép! Tényleg, ez egy keresztény kormány! Most már igazán látszik! Újra megkérdezem, mélyen hívő, igazi keresztény magyar honfitársaim, hogy ez így rendben van?