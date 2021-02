Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Stellantis csoport hibrid autóiba kerülő 1,6 literes benzinmotorokból évente 200 ezret állítanak majd elő a szentgotthárdi gyárban, a tervek szerint 2023-tól. ","shortLead":"A Stellantis csoport hibrid autóiba kerülő 1,6 literes benzinmotorokból évente 200 ezret állítanak majd elő...","id":"20210226_szentgotthard_motorgyartas_beruhazas_stellantis_csoport_szijjarto_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ded878b-195e-4cab-a7a8-52fc933f4a55","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_szentgotthard_motorgyartas_beruhazas_stellantis_csoport_szijjarto_peter","timestamp":"2021. február. 26. 14:40","title":"Újabb autóipari beruházást jelentett be Szijjártó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b847a5-4f47-4e7f-b16b-b52684711076","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehetséges a két irányú kommunikálás az olyan alvó emberekkel, akik az éber álmodás állapotában vannak – derült ki egy kutatásból. Egyesek képesek voltak egyszerű matematikai műveletet is megoldani.","shortLead":"Lehetséges a két irányú kommunikálás az olyan alvó emberekkel, akik az éber álmodás állapotában vannak – derült ki...","id":"20210227_Mennyi_8bol_6_Alvas_kozben_almodokkal_kommunikaltak_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0b847a5-4f47-4e7f-b16b-b52684711076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ca9f8d-ef31-410a-9fde-d0373315283d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210227_Mennyi_8bol_6_Alvas_kozben_almodokkal_kommunikaltak_kutatok","timestamp":"2021. február. 27. 19:17","title":"Mennyi 8-ból 6? Alvás közben álmodókkal kommunikáltak kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c5c596-94d0-4ec1-aa51-75ede40e236b","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Egy hazai biotechnológiai cég egyedülálló, mesterséges intelligencián alapuló orvosi szoftvert fejlesztett ki, amely megadja a döntéstámogatást az onkológiai betegek célzott kezeléséhez. Ezzel az orvosi eszközzel nyerte meg a Peták István által alapított Oncompass Medicine az Európa legígéretesebb technológiai vállalkozásának járó Jövő Unikornisa díjat.","shortLead":"Egy hazai biotechnológiai cég egyedülálló, mesterséges intelligencián alapuló orvosi szoftvert fejlesztett ki, amely...","id":"202108__petak_istvan_kutatoorvos__rakrol_szemelyre_szabott_gyogyszerekrol__egy_eletre_szolo_kihivas_arak_kodjanak_feltorese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90c5c596-94d0-4ec1-aa51-75ede40e236b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef673fb9-7bc0-46db-b28c-69198c158678","keywords":null,"link":"/360/202108__petak_istvan_kutatoorvos__rakrol_szemelyre_szabott_gyogyszerekrol__egy_eletre_szolo_kihivas_arak_kodjanak_feltorese","timestamp":"2021. február. 28. 08:15","title":"Peták István kutatóorvos: A rák ellen személyre szabott vakcinák jöhetnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A beteget épp hogy csak nem lehetett látni.","shortLead":"A beteget épp hogy csak nem lehetett látni.","id":"20210228_A_mutobol_jelentkezett_be_Zoomon_egy_targyalasra_egy_orvos_Kaliforniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad93063-18a5-41a1-8c93-0a3a2e1767ca","keywords":null,"link":"/elet/20210228_A_mutobol_jelentkezett_be_Zoomon_egy_targyalasra_egy_orvos_Kaliforniaban","timestamp":"2021. február. 28. 09:06","title":"A műtőből jelentkezett be Zoomon egy tárgyalásra egy orvos Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498dafb2-7973-4dc5-880c-da5ebaeaa368","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kötelező hétfőtől az új energiacímkék használata a műszaki boltok egyes termékein és a webáruházak termékismertetőiben - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).","shortLead":"Kötelező hétfőtől az új energiacímkék használata a műszaki boltok egyes termékein és a webáruházak termékismertetőiben...","id":"20210227_Hetfotol_kotelezo_az_uj_jobban_ertelmezheto_energiacimkek_hasznalata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=498dafb2-7973-4dc5-880c-da5ebaeaa368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad5ebec-b361-4d20-bcf4-dcfb88d5fb75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210227_Hetfotol_kotelezo_az_uj_jobban_ertelmezheto_energiacimkek_hasznalata","timestamp":"2021. február. 27. 19:35","title":"Hétfőtől kötelező az új, jobban értelmezhető energiacímkék használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NASA Mars-járója által készített fotókat az osztrák Joanneum Research kutatóintézet munkatársai dolgozták fel, majd alkottak belőle egy háromdimenziós képet.","shortLead":"A NASA Mars-járója által készített fotókat az osztrák Joanneum Research kutatóintézet munkatársai dolgozták fel, majd...","id":"20210226_nasa_perseverance_marsjaro_3d_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bcd86ec-04a9-4fe1-964f-72c8a96ff418","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_nasa_perseverance_marsjaro_3d_foto","timestamp":"2021. február. 26. 15:03","title":"Már háromdimenziós képen is látni, hol szállt le a Marsra a Perseverance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4922aa77-1cab-491b-8c4e-8c3e4469fbe5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Háziorvosa ajánlotta a köztársasági elnöknek.","shortLead":"Háziorvosa ajánlotta a köztársasági elnöknek.","id":"20210226_Ader_Janost_beoltottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4922aa77-1cab-491b-8c4e-8c3e4469fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1107cd71-41d7-48c5-a49d-001fbb5137dd","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Ader_Janost_beoltottak","timestamp":"2021. február. 26. 17:05","title":"Áder Jánost beoltották, mégpedig a kínai vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dddc01-6cef-4490-bbdd-58779488edc1","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Alig egy hetük volt eldönteni az háziorvosoknak, hogy belépjenek-e a praxisközösségekbe vagy sem. Úgy kellett dönteniük, hogy az egész rendszer pontos működése még nincs kidolgozva, de csak így kaphatják meg a visszamenőlegesen járó béremelést. Többen tartanak a buktatóktól, és önállóságuk elvesztésétől, így inkább megelégszenek a kisebb mértékű béremeléssel.

","shortLead":"Alig egy hetük volt eldönteni az háziorvosoknak, hogy belépjenek-e a praxisközösségekbe vagy sem. Úgy kellett...","id":"20210227_haziorvosok_praxiskozossegek_beremeles_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2dddc01-6cef-4490-bbdd-58779488edc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523ba3d5-6240-4d57-a27a-7f7f33354d50","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_haziorvosok_praxiskozossegek_beremeles_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 27. 07:00","title":"Kevesebb béremeléssel lesznek kénytelenek beérni az óvatosabb háziorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]