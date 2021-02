Megjelent az örökbefogadással összefüggő eljárásrendet módosító kormányrendelet a Magyar Közlönyben. Ez alapján az egyedülállók már a gyakorlatban is csak külön miniszteri engedéllyel fogadhatnak örökbe gyereket, az azonos nemű párok előtt pedig teljesen bezárult a lehetőség.

Közleményében Novák Katalin, családokért felelős tárca nélküli miniszter azt írta: ahogyan eddig, ezután is szakemberek döntik majd el, hogy az örökbe fogadni szándékozók személyiségük és körülményeik alapján alkalmasak-e gyermek örökbefogadására.

Az arra alkalmas egyedülállók előtt továbbra is fennáll az örökbefogadás lehetősége. A családokért felelős tárca nélküli miniszternek a különös méltánylást érdemlő esetekben lesz hozzájáruló szerepe

– tette hozzá. A szakminisztérium szerint első feladatuk között szerepel majd, hogy a következő hónapokban áttekintsék minden egyes örökbefogadásra váró gyermek helyzetét és dokumentációját és ahol lehetséges, felgyorsítsák a családba kerülés folyamatát.

A tavaly decemberben elfogadott törvényt rengetegen bírálták, az ugyanis kimondja, hogy gyermeket – a rokonok és a szülő házastársa általi örökbefogadás kivételével – csak házastársak fogadhatnak örökbe. Kivételes esetben egyedülállók alkalmassága is megállapítható az örökbefogadásra, ehhez azonban Novák Katalin hozzájárulása szükséges.

A kormány ezt azzal indokolta, hogy a gyermek számára legmegfelelőbb, legnagyobb jogi és érzelmi biztonságot nyújtó gondoskodási forma, ha házastársak fogadják őket örökbe.

„A házasság preferálását társadalomtudományi kutatások, empirikus statisztikai tények támasztják alá, hiszen kimutatható, hogy a házasságok jóval tartósabbak, mint az élettársi kapcsolatok: utóbbiak közül öt éven belül minden harmadik bomlik fel, míg a házasságok közül csak kevesebb, mint 10%-uk” – állt a javaslatban.

Nem ez volt az egyetlen változás az örökbefogadási szabályokban, tavaly a tiltakozások ellenére ingyenessé és választhatóvá tették az addig kötelező örökbefogadói tanfolyamon való részvételt. Októberben pedig a kormány egy drasztikus rendelettel már tettek arról, hogy gyakorlatilag kizárják az örökbefogadásból az élettársakat és az egyedülállókat. Eszerint ők csak akkor kerülhetnek sorra, ha az országban egyetlen házaspár sem fogadná az adott gyermeket örökbe.

Mivel az egyedülállók elvileg továbbra is fogadhatnak örökbe, sokan a kormány LMBTQI-ellenes intézkedéseit sejtik a háttérben. Ezt erősítette, hogy az Alaptörvény módosítása most már azt is kimondja, hogy „az anya nő, az apa férfi”.

A módosítás ellen tiltakozva „a család az család” néven kampány is indult, melyhez rengeteg ismert márka és nagykövetségek is csatlakoztak, sőt olyan ismert emberek is kiálltak a szivárványcsaládok mellett, mint Gulácsi Péter, a magyar válogatott kapusa.