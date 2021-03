A főként A kaptár (Resident Evil) című zombis filmsorozatból ismert Milla Jovovich akciófilmjei sokszor egyébként is a komolyan vehetőség pengeélén táncolnak, de a The Rookies (nagyjából Zöldfülűek) című kínai, a James Bond-sorozatot idéző akciófilm a magyar nézők számára most már tényleg le is esik a pengeélről, mivel azt részben Magyarországon forgatták, így nemcsak a Parlament vagy a Szabadság-híd jelenik meg benne, de olyan csodálatos jeleneteket is ki lehet szúrni az előzetesből (1:06-nál), mint hogy a rendező szerint a magyar rendőrök harmincéves Polski Fiatokkal üldözik a BMW-s bűnözőket.

A filmet Kínában már 2019-ben bemutatták, de az amerikai bemutató még csak most jön, ezért készült hozzá nemzetközi előzetes. A 2017-es forgatás idején Jovovich egyébként az Instagramon áradozott arról, mennyire jó kis város Budapest.

A főszereplőn kívül kínai szereplőkkel forgatott film sztorija szerint a Talu Wang által játszott extrémsport-rajongó véletlenül csöppen egy illegális kereskedelmi ügyletbe, így aztán Budapestre kell utaznia egy különleges ügynök oldalán, ahol aztán egy ügyetlen rendőr, egy szakmaiatlan tudós és egy orvos oldalán alkotnak amatőr, terroristák ellen küzdő csoportot.

Magyarországi premierről egyelőre nincs hír, de ebben az esetben az lenne a meglepőbb, ha nálunk is bemutatnák a filmet, mint ha nem.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: