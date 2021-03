Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő szerint kilenc hónapja tudja a főváros, hogy a hajléktalankórháznak költöznie kell az eddigi épületéből. Az önkormányzat arra számított, hogy még haladékot kap.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő szerint kilenc hónapja tudja a főváros, hogy a hajléktalankórháznak költöznie kell...","id":"20210326_mnv_hajlektalan_korhaz_koltozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6890d25-1da6-4467-98b2-ae67888b0a29","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_mnv_hajlektalan_korhaz_koltozes","timestamp":"2021. március. 26. 18:35","title":"A vagyonkezelő tétlenséggel vádolja a fővárost a hajléktalankórház ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e5bcc9-988c-4146-bf8e-97223ce77a84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az OKFŐ szerint nincs túlterheltség az ózdi intézményben.","shortLead":"Az OKFŐ szerint nincs túlterheltség az ózdi intézményben.","id":"20210326_Korhazi_foigazgatosag_ozd_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63e5bcc9-988c-4146-bf8e-97223ce77a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c5611a-7a53-49b8-aa70-d9e96edd81d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Korhazi_foigazgatosag_ozd_olaszorszag","timestamp":"2021. március. 26. 19:17","title":"Kórházi főigazgatóság: hazugság, hogy az ózdi kórházban olaszországi állapotok vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9cb045-1784-4a56-9545-be3a84f672b0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint 70 színház és szervezet csatlakozott a Csiky Gergely Színház \"Köszönjük nektek, veletek vagyunk!\" elnevezésű kampányához, amelynek célja, hogy növelje az oltakozási hajlandóságot.","shortLead":"Több mint 70 színház és szervezet csatlakozott a Csiky Gergely Színház \"Köszönjük nektek, veletek vagyunk!\" elnevezésű...","id":"20210327_Szinhazak_az_oltakozasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a9cb045-1784-4a56-9545-be3a84f672b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef922b45-c848-4ef7-94ab-0051c4aa0bd6","keywords":null,"link":"/kultura/20210327_Szinhazak_az_oltakozasert","timestamp":"2021. március. 27. 21:33","title":"Színházak kampányolnak az oltakozásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5091a737-645d-49d6-a946-43e49c323ee4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A robbanás pusztításáról videó is készült.","shortLead":"A robbanás pusztításáról videó is készült.","id":"20210327_Heten_serultek_meg_a_felrobbant_csepeli_gyorsbufeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5091a737-645d-49d6-a946-43e49c323ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404031fd-3477-4da4-93d6-f8e92d4453f8","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Heten_serultek_meg_a_felrobbant_csepeli_gyorsbufeben","timestamp":"2021. március. 27. 09:18","title":"Heten sérültek meg a felrobbant csepeli gyorsbüfében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abb96c3-3558-4a94-a950-0e3a27a9313b","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Az egyik legnagyobb hatású kortárs mozgásszínház, a Frenák Pál Társulat alapítója nemzetközi szinten is elismert táncos-, koreográfus-, és pedagógiai munkásságával, egyedi táncnyelv létrehozásával érdemelte ki a Kossuth-díjat.","shortLead":"Az egyik legnagyobb hatású kortárs mozgásszínház, a Frenák Pál Társulat alapítója nemzetközi szinten is elismert...","id":"20210328_Frenak_Pal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0abb96c3-3558-4a94-a950-0e3a27a9313b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bef850-90c5-41de-ac8c-ef255c12252e","keywords":null,"link":"/360/20210328_Frenak_Pal","timestamp":"2021. március. 28. 13:30","title":"Frenák Pál: Ma behatárolt stílushullámokon kell szörfözni mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e7ca13-c500-459e-aba2-fb3ae547befa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Chuck Schumer a választási törvények változtatásával kapcsolatban hozta fel Magyarországot és Törökországot negatív példaként.","shortLead":"Chuck Schumer a választási törvények változtatásával kapcsolatban hozta fel Magyarországot és Törökországot negatív...","id":"20210326_chuck_schumer_magyarorszag_autokratcia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19e7ca13-c500-459e-aba2-fb3ae547befa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192db9bb-10c8-49c7-a5e1-2ae46b8a4fda","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_chuck_schumer_magyarorszag_autokratcia","timestamp":"2021. március. 26. 20:58","title":"Harmadik világbéli autokráciának nevezte Magyarországot az amerikai szenátusi többség vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3334792c-d6e7-4fcb-80fc-889a06ef38dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus nem látta egykori párttársa rendőrségi videóját, mert nem érdekli az ilyesmi. Azt tagadja, hogy Brüsszel megbukott volna vakcinalogisztikában.","shortLead":"A fideszes politikus nem látta egykori párttársa rendőrségi videóját, mert nem érdekli az ilyesmi. Azt tagadja...","id":"20210326_Navracsics_Szajer_botrany_brusszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3334792c-d6e7-4fcb-80fc-889a06ef38dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ace63c6-649e-4a1e-af1c-c5162e34a846","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Navracsics_Szajer_botrany_brusszel","timestamp":"2021. március. 26. 20:10","title":"Navracsics: Szájer Józseffel nem változik meg a kapcsolatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ab53da-b657-46a4-bf9f-105ae3b06f0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ESET kibervédelmi cég és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet szakemberei is közzétették, mit tehetünk a csaló SMS-ek által terjesztett vírus kiszűrésére, illetve azt is, mit tehet, aki már letöltötte az adatlopó alkalmazást.","shortLead":"Az ESET kibervédelmi cég és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet szakemberei is közzétették, mit tehetünk a csaló SMS-ek...","id":"20210327_csomagkuldo_sms_csalas_virus_eltavolitasa_torles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34ab53da-b657-46a4-bf9f-105ae3b06f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4c0d7d-9115-4408-b5ca-12d62d22ed9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_csomagkuldo_sms_csalas_virus_eltavolitasa_torles","timestamp":"2021. március. 27. 08:03","title":"\"Megerkezett a csomagja, kovesse nyomon itt\" – mit tehet, aki rákattintott az SMS-es vírusra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]