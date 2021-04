Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aeefc08a-fccf-47e6-bad1-98757df91f2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szabad töltőn hagyni éjszakára egy okostelefont, még akkor sem, ha az egy biztonságosnak mondott iPhone – tanulta meg a leckét egy birminghami lány.","shortLead":"Nem szabad töltőn hagyni éjszakára egy okostelefont, még akkor sem, ha az egy biztonságosnak mondott iPhone – tanulta...","id":"20210407_kigyulladt_iphone_tolto_apple_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeefc08a-fccf-47e6-bad1-98757df91f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffd44f5-97dc-48c0-b030-cf80e5052dff","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_kigyulladt_iphone_tolto_apple_vizsgalat","timestamp":"2021. április. 07. 07:03","title":"Nyomoz az Apple: lángra kapott egy iPhone-töltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7116941f-f286-4c6d-805d-8b93f2db8536","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Dubajban dolgozó magyar mixer bárok és vendégek híján a kisgyerekének kevert profi mozdulatokkal, zenére tápszert, az internet pedig pár hónap késéssel fel is kapta a videót.","shortLead":"Egy Dubajban dolgozó magyar mixer bárok és vendégek híján a kisgyerekének kevert profi mozdulatokkal, zenére tápszert...","id":"20210407_A_kisfianak_kevert_profin_tapszert_tizmillioan_imadjak_a_magyar_mixert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7116941f-f286-4c6d-805d-8b93f2db8536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7f610d-b46f-44ee-9b30-aa2d670240c3","keywords":null,"link":"/elet/20210407_A_kisfianak_kevert_profin_tapszert_tizmillioan_imadjak_a_magyar_mixert","timestamp":"2021. április. 07. 15:58","title":"A kisfiának kevert profin tápszert, tízmillióan imádják a magyar mixert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos feladatokat is ellátja majd.","shortLead":"A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos feladatokat is ellátja majd.","id":"20210407_Dohanykereskedelem_szerencsejatek_hatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e2ceb93-7c18-4c8a-9270-2ef87f14d2b1","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Dohanykereskedelem_szerencsejatek_hatosag","timestamp":"2021. április. 07. 10:07","title":"A dohánykereskedelmet és a szerencsejátékokat is felügyeli majd egy új hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szervezet szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy elmondhassa a véleményét, a párbeszédhez pedig hozzátartozik, ha időnként nem értünk egyet a másikkal.","shortLead":"A szervezet szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy elmondhassa a véleményét, a párbeszédhez pedig hozzátartozik, ha...","id":"20210407_szivarvanycsaladokert_alapitvany_petry_zsolt_hertha_bsc_gulacsi_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3822331d-108a-48b4-bb1f-8aa370d26aeb","keywords":null,"link":"/elet/20210407_szivarvanycsaladokert_alapitvany_petry_zsolt_hertha_bsc_gulacsi_peter","timestamp":"2021. április. 07. 13:19","title":"Nem örül Petry Zsolt elbocsátásának a Szivárványcsaládokért Alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c684ef1-32ef-40a1-aab4-248c6d683636","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A kereskedelmi szövetség főtitkára szerint az üzletek élnek a hosszabb nyitva tartás lehetőségével, mert ez is jobban eloszlatja a vásárlókat.","shortLead":"A kereskedelmi szövetség főtitkára szerint az üzletek élnek a hosszabb nyitva tartás lehetőségével, mert ez is jobban...","id":"20210408_kereskedelmi_szovetseg_oksz_boltok_uzletek_ujranyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c684ef1-32ef-40a1-aab4-248c6d683636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74499774-d370-4167-8dc6-f51c46bd48fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210408_kereskedelmi_szovetseg_oksz_boltok_uzletek_ujranyitas","timestamp":"2021. április. 08. 11:17","title":"A boltok nagy része kinyitott az újraindulás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1441f072-f904-448e-ad92-deb415d54d48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig 1800 forintért lehet bérelni naponta.","shortLead":"Alig 1800 forintért lehet bérelni naponta.","id":"20210407_Napi_ot_euroert_kinalja_a_Dacia_elektromos_autojat_egy_francia_hipermarket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1441f072-f904-448e-ad92-deb415d54d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7038c2-78ba-4db1-bbff-03701638f430","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Napi_ot_euroert_kinalja_a_Dacia_elektromos_autojat_egy_francia_hipermarket","timestamp":"2021. április. 07. 10:45","title":"Napi öt euróért kínálja a Dacia elektromos autóját egy francia hipermarket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Comirnatyból áprilisban összesen körülbelül egymillió adagot szállítanak le.","shortLead":"A Comirnatyból áprilisban összesen körülbelül egymillió adagot szállítanak le.","id":"20210407_koronavirus_jarvany_covid19_pfizer_biontech_vakcina_gyorgy_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c86977-8d78-46d1-bf7d-085a661ad227","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_koronavirus_jarvany_covid19_pfizer_biontech_vakcina_gyorgy_istvan","timestamp":"2021. április. 07. 12:33","title":"Újabb 250 ezer Pfizer-vakcina érkezett, már megvan, kinek adják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0def3103-c184-480f-a948-3b38b1215ae5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Régóta nem tapasztalt feszültség alakult ki Ukrajna és Oroszország határán: ismét gyakorivá váltak a tűzpárbajok az ukrán kormányerőket és a Moszkva-párti szakadárokat elválasztó frontvonalon, a határ orosz oldalán pedig az orosz hadsereg egyre több katonát von össze. A helyzetet súlyosbítja, hogy Ukrajna a NATO-val közös hadgyakorlatra készül, ami igencsak nyugtalanítja Moszkvát.","shortLead":"Régóta nem tapasztalt feszültség alakult ki Ukrajna és Oroszország határán: ismét gyakorivá váltak a tűzpárbajok...","id":"20210407_Ujra_a_haboru_kuszobere_jutott_Ukrajna_es_Oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0def3103-c184-480f-a948-3b38b1215ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687f12a0-d6df-4b62-8204-c07dfebafdca","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_Ujra_a_haboru_kuszobere_jutott_Ukrajna_es_Oroszorszag","timestamp":"2021. április. 07. 17:00","title":"Újra a háború küszöbére jutott Ukrajna és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]