"Oltass, hogy élhess!" című kampányban azt is elmagyarázzák, hogy hogyan kell e-mail címet csinálni. Országos akcióban segítik a szegénységben élők regisztrációját az oltásra

A volt miniszterelnök még októberben esett át a koronavírus-fertőzésen enyhe tünetekkel. Medgyessy szerint hibázott a DK, amikor a keleti vakcinák ellen beszélt

Az interjút a riporter azzal a kérdéssel vezette fel: megölte-e Orbán Viktor a demokráciát Magyarországon? Ilyen halálozási adatok mellett miért enyhít a kormány – szegezték a kérdést Kovács Zoltánnak az al-Dzsazírán

Az emberierőforrás-miniszter a Magyar Nemzeti Múzeum megújításáért és a múzeumi integrációért felelős miniszteri biztosnak nevezte ki a fideszes politikust. L. Simon László múzeumi miniszteri biztos lesz

Tiltsák be Orbánt! - firkantotta a falra videóüzenetében egy cseh rendezőpáros, akiknek filmje szerepel a budapesti online Cseh Filmkarneválon. A rövid üzenet film előtti levetítését azonban nem akarja engedni a cseh külügy. A rendezők emiatt játékfilmjük visszavonását fontolgatják. Torkán akadt a cseh külügynek egy pesti cseh filmfesztiválra szánt orbánozó videóüzenet

Közép- és Kelet-Európában csak a kezdet végénél tartunk, teszi hozzá a lap cseh elemzője. EUobserver: A járvány komolyan árthat a kelet-európai populistáknak

Arra számított, hogy egy fiúval találkozhat, akin kiélheti vágyait, de őt teperték le a lesben álló készenlétisek. Hózáporban teperték földre a pedofilt Győrben - videóval

Őszig szombat reggel 5 óra és vasárnap este 21 óra között nem hajthatnak be autók a Margit híd és a Közraktár utca közötti szakaszra. Tovább használhatják a rakpartot hétvégenként a gyalogosok és a kerékpárosok