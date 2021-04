Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"839b7ef0-e5bc-42a4-824e-49cc56f8bde0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Blake Bailey könyvét nagy várakozás övezte, a kiadó azonban most megszakítja a kapcsolatát a szerzővel.","shortLead":"Blake Bailey könyvét nagy várakozás övezte, a kiadó azonban most megszakítja a kapcsolatát a szerzővel.","id":"20210428_Szexualis_zaklatasi_vadak_miatt_vonjak_vissza_Philip_Roth_eletrajzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=839b7ef0-e5bc-42a4-824e-49cc56f8bde0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce804cfe-0256-4687-9f2c-202191875069","keywords":null,"link":"/kultura/20210428_Szexualis_zaklatasi_vadak_miatt_vonjak_vissza_Philip_Roth_eletrajzat","timestamp":"2021. április. 28. 11:07","title":"Szexuális zaklatási vádak miatt vonják vissza Philip Roth életrajzát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52a3011-ef49-4023-92a6-adfc1e049bb7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kínai vakcinát kaphatnak a Richter dolgozói, ha kérnek.","shortLead":"Kínai vakcinát kaphatnak a Richter dolgozói, ha kérnek.","id":"20210427_richter_oltas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d52a3011-ef49-4023-92a6-adfc1e049bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17511a5c-cc6e-41a9-a7e2-f1522be1c1b2","keywords":null,"link":"/kkv/20210427_richter_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. április. 27. 15:43","title":"Soron kívül olthatják a Richter dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Miközben egyre több területen kellene vizsgálódnia, a kormány egyre kevésbé kíváncsi Kozma Ákos ombudsman véleményére. 