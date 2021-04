Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az ÁSZ most kiadott jelentése szerint 2018–2019-ben még minden rendben volt az önkormányzatok költségvetésével. Bár sok pénz elment a 2019-es választásra időzített beruházásokra, ezekre elég fedezetet biztosítottak azok a bevételek, amelyek közül azóta a válság és a kormány elvonásai miatt sok kiesett. Ez pedig növelheti az eladósodás kockázatát. ","shortLead":"Az ÁSZ most kiadott jelentése szerint 2018–2019-ben még minden rendben volt az önkormányzatok költségvetésével. Bár sok...","id":"20210429_ASZ_onkormanyzat_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4001280-1446-434c-a664-1904d59e56d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210429_ASZ_onkormanyzat_koltsegvetes","timestamp":"2021. április. 29. 11:04","title":"Gazdálkodjanak gondosan – javasolta az Állami Számvevőszék elnöke az önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fae6a9-3520-48b8-b09d-78e307a608ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kora reggel váratlanul kiderült, hogy 100 ezer Pfizer vakcinát beadnak ma. Ehhez az eeszt.gov.hu rendszerben kellett volna időpontot foglalni, azonban az kapásból összeomlott. Így sokan a kórházi oltópontoknál sorban állva reménykednek abban, hogy jut nekik oltás. Van, ahol már közölték, a Pfizer elfogyott, innentől AstraZenecát vagy Sinopharmot tudnak adni. ","shortLead":"Kora reggel váratlanul kiderült, hogy 100 ezer Pfizer vakcinát beadnak ma. Ehhez az eeszt.gov.hu rendszerben kellett...","id":"20210430_Nagyon_hosszu_sorok_allnak_Pfizer_oltasokert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91fae6a9-3520-48b8-b09d-78e307a608ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4b6a0a-80df-4a37-8e1b-e21c45b66260","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Nagyon_hosszu_sorok_allnak_Pfizer_oltasokert","timestamp":"2021. április. 30. 11:25","title":"Van, ahol már lezárták a kígyózó sorokat, mert elfogyott a Pfizer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa86037-ae75-4db9-8b94-c9712619430d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung már két éve adós a Galaxy Book portfólió frissítésével, az adósságát azonban most törlesztette – négyszeresen is. A szériából a Galaxy Book Pro lett a legerősebb, a Galaxy Book Odyssey pedig a hordozhatóság helyett a teljesítményre koncentrál.","shortLead":"A Samsung már két éve adós a Galaxy Book portfólió frissítésével, az adósságát azonban most törlesztette – négyszeresen...","id":"20210428_samsung_galaxy_book","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa86037-ae75-4db9-8b94-c9712619430d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f5b037-902c-45c7-8b4e-93eb1d2fec3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_samsung_galaxy_book","timestamp":"2021. április. 28. 18:18","title":"Erős és gyors Galaxyk: négy új laptopot mutatott be a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még elkezdik a hatáserősítő oltási programot.","shortLead":"Még elkezdik a hatáserősítő oltási programot.","id":"20210428_vakcina_harmadik_oltasnak_egyesult_kiralysag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e51f6e8-490d-46c2-bae4-f4099fab6653","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_vakcina_harmadik_oltasnak_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. április. 28. 21:07","title":"A brit kormány 60 millió adag vakcinát rendelt harmadik oltásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7443ed85-2e93-4c25-b014-341df20b0ec8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre izgalmasabb az előválasztás mezőnye a 6. számú választókerületben.","shortLead":"Egyre izgalmasabb az előválasztás mezőnye a 6. számú választókerületben.","id":"20210429_demeter_marta_jobbik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7443ed85-2e93-4c25-b014-341df20b0ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efc426b-0ddc-4986-bf89-395734c8d677","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_demeter_marta_jobbik","timestamp":"2021. április. 29. 11:48","title":"A Jobbik is beállt Demeter Márta mögé Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank megfontolandónak tartaná azt is, hogy a kormány biztosítsa a kamattartozás díjmentes előtörlesztésének lehetőségét jogszabály-változtatással.","shortLead":"A jegybank megfontolandónak tartaná azt is, hogy a kormány biztosítsa a kamattartozás díjmentes előtörlesztésének...","id":"20210429_hitelmoratorium_moratorium_mnb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f496ff5f-a1b2-4012-8c01-c68408e0bf36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210429_hitelmoratorium_moratorium_mnb","timestamp":"2021. április. 29. 13:26","title":"Egy MNB-s igazgató felvetette, hogy jó lenne, ha fokozatosan nőnének a moratóriumos hitelek törlesztői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5613bc2a-72ad-4e78-b955-70a76a20e0a2","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Elsősorban saját politikai túléléséről szól L. Simon múzeum-összevonási biztosi kinevezése, de felsejlik mögötte a Fidesz választási vereség utáni átmentési kísérlete is.\r

\r

","shortLead":"Elsősorban saját politikai túléléséről szól L. Simon múzeum-összevonási biztosi kinevezése, de felsejlik mögötte...","id":"20210427_Visszater_o","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5613bc2a-72ad-4e78-b955-70a76a20e0a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c432042b-030d-4f62-af07-4920dcfd7175","keywords":null,"link":"/360/20210427_Visszater_o","timestamp":"2021. április. 28. 17:00","title":"L. Simon László gigamúzeumot épít – Kiszervezik a Seuso-kincset is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f38d23c2-92e8-4f54-9759-443ae1e4342f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester jelezte: jelen körülmények között nem járulnak hozzá a beruházáshoz.","shortLead":"A főpolgármester jelezte: jelen körülmények között nem járulnak hozzá a beruházáshoz.","id":"20210429_karacsony_gergely_fopolgarmester_fudan_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f38d23c2-92e8-4f54-9759-443ae1e4342f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9d9174-5a6b-43ed-bf44-2a332cf4eefd","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_karacsony_gergely_fopolgarmester_fudan_egyetem","timestamp":"2021. április. 29. 12:16","title":"Karácsony: Nincs miről tárgyalni, amíg a kormány nem teszi közzé a Fudan-beruházás részleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]