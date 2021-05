Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"da05555d-75ab-48f9-92d9-8da86f0ef2be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idei Oscar-díjátadó producerei felcserélték a díjak kiosztásának sorrendjét, és mivel utoljára Anthony Hopkinsnak kellett volna felmennie a színpadra az elismerésért, de ő nem vett részt az eseményen, kurtán-furcsán ért véget a ceremónia. Na de miért a legjobb férfi főszereplőt hirdették ki utoljára a legjobb film helyett, ahogy ez lenni szokott? Soderbergh megmagyarázta.","shortLead":"Az idei Oscar-díjátadó producerei felcserélték a díjak kiosztásának sorrendjét, és mivel utoljára Anthony Hopkinsnak...","id":"20210505_Steven_Soderbergh_megmagyarazta_miert_ert_ilyen_furcsan_veget_az_Oscar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05555d-75ab-48f9-92d9-8da86f0ef2be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54c3791-5459-4f9e-877e-d874c3017760","keywords":null,"link":"/kultura/20210505_Steven_Soderbergh_megmagyarazta_miert_ert_ilyen_furcsan_veget_az_Oscar","timestamp":"2021. május. 05. 10:11","title":"Steven Soderbergh megmagyarázta, miért ért ilyen furcsán véget az Oscar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886b0c9a-9c5d-428c-9147-84b64c9874f5","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"A 23 éves Niko Omilana egyszemélyes viccpártként indul a csütörtöki londoni polgármester-választáson, két héttel a nevezése után pedig máris 5 százalékra mérték a támogatottságát. A YouTube prank-videókból 3,5 milliós követőtábort toborzó brit humoristával készítettünk interjút.","shortLead":"A 23 éves Niko Omilana egyszemélyes viccpártként indul a csütörtöki londoni polgármester-választáson, két héttel...","id":"20210505_niko_omilama_interju_london","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=886b0c9a-9c5d-428c-9147-84b64c9874f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0093f999-583f-4425-bcc9-251e65bed700","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_niko_omilama_interju_london","timestamp":"2021. május. 05. 17:00","title":"A HVG-t is csőbe húzta a londoni főpolgármester-jelölt, aki az internet után a világot is meghódítaná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2225a10b-21e5-4867-8b92-c8c14c9ea3e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olaszok hivatalosan szerdán mutatták be a Ferrari 812 Competizionét, a márka történetének legmagasabb fordulatszámon hajtható utcai Ferrariját. Majd meglepetésre bemutattak még egyet. ","shortLead":"Az olaszok hivatalosan szerdán mutatták be a Ferrari 812 Competizionét, a márka történetének legmagasabb fordulatszámon...","id":"20210505_Targatetos_es_830_loeros_Ferrari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2225a10b-21e5-4867-8b92-c8c14c9ea3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1740fb66-f529-4408-bf75-a0fe00b329ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Targatetos_es_830_loeros_Ferrari","timestamp":"2021. május. 05. 15:51","title":"Komoly meglepetéssel rukkolt ki a Ferrari a debütáló 830 lóerős újdonsága mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e34e3d-8b02-4bf1-918f-284075be316f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aztán nem sokkal később, pár száz méter után egy árokba hajtott.","shortLead":"Aztán nem sokkal később, pár száz méter után egy árokba hajtott.","id":"20210504_ittas_jogositvany_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21e34e3d-8b02-4bf1-918f-284075be316f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62551b2-962f-427b-98c3-5ce10cef63dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_ittas_jogositvany_gyerek","timestamp":"2021. május. 04. 17:21","title":"Ittasan, jogsi nélkül, gyerekkel együtt lopott el egy autót egy 23 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat citromsárga figyelmeztetést adott ki több megyére is.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat citromsárga figyelmeztetést adott ki több megyére is.","id":"20210505_hidegfront_szerda_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8c4dc3-3dc1-4073-a2d8-e2ce25a42289","keywords":null,"link":"/elet/20210505_hidegfront_szerda_omsz","timestamp":"2021. május. 05. 05:39","title":"Hidegfront érkezik szerdán, erős szélre és zivatarokra kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tervek szerint a jövő évben hárommilliárd dózis koronavírus elleni oltóanyagot állít elő.","shortLead":"A tervek szerint a jövő évben hárommilliárd dózis koronavírus elleni oltóanyagot állít elő.","id":"20210504_pfizer_bevetel_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569bdc88-baf8-45bd-886b-cd2aa6c52c77","keywords":null,"link":"/kkv/20210504_pfizer_bevetel_vakcina","timestamp":"2021. május. 04. 14:54","title":"Jelentősen megdobta a Pfizer bevételeit a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a8b2c7-41bc-4b42-820b-5bd31deae627","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Huawei és a Xiaomi után egy másik kínai okostelefon-gyártó cég, az Oppo is autókat akar piacra dobni.","shortLead":"A Huawei és a Xiaomi után egy másik kínai okostelefon-gyártó cég, az Oppo is autókat akar piacra dobni.","id":"20210505_Ujabb_telefonmarka_akar_autogyarto_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54a8b2c7-41bc-4b42-820b-5bd31deae627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8c737c-2933-41e9-9248-b314923c9e7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Ujabb_telefonmarka_akar_autogyarto_lenni","timestamp":"2021. május. 05. 10:40","title":"Újabb telefonmárka akar autógyárrá válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44c0465-bbf2-4e43-87db-cd4a9c7a2223","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"Júliustól az adóhivatal maga is elkészíti az áfabevallási tervezetet. Egyszerűbb lesz ezzel a cégek dolga? Elkerülhetők a buktatók is? A könyvelő számát törölhetjük a telefonunkból? Öt pontban bemutatjuk, hogy egyáltalán nem. ","shortLead":"Júliustól az adóhivatal maga is elkészíti az áfabevallási tervezetet. Egyszerűbb lesz ezzel a cégek dolga? Elkerülhetők...","id":"20210504_Valtozo_afabevallasi_szabalyok_ezekre_erdemes_felkeszulni_szamlazz_hu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d44c0465-bbf2-4e43-87db-cd4a9c7a2223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865ec73f-1d3c-4064-aa92-26d54736ca68","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210504_Valtozo_afabevallasi_szabalyok_ezekre_erdemes_felkeszulni_szamlazz_hu","timestamp":"2021. május. 06. 11:30","title":"Változó áfabevallási szabályok: ezekre érdemes felkészülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]