[{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter saját bevallása szerint azon gondolkodik, hogyan lehetne az egészségügyi dolgozók veszélyhelyzet utáni szabadsága mellé valami pluszt is adni.","shortLead":"A miniszter saját bevallása szerint azon gondolkodik, hogyan lehetne az egészségügyi dolgozók veszélyhelyzet utáni...","id":"20210504_kasler_koronavirus_intenziv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db929c9b-0649-4315-bd57-f173f28dfdee","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_kasler_koronavirus_intenziv","timestamp":"2021. május. 04. 15:24","title":"Kásler: Volt olyan kórház, ahol az intenzív osztályon lévők 80 százalékát elveszítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Petíció indult az endometriózisban szenvedő nők ellátásáért, a kezdeményező Szél Bernadett azt követően döntött így, hogy a fideszes tagok meg sem jelentek azon a bizottsági ülésen, ahol az ezzel kapcsolatos törvénymódosítását tárgyalták volna. Magyarországon a betegség által érintett 200 ezer nőt nemcsak az egészségügyi szolgálati jogviszonyba foglalt összeférhetetlenségi szabály – ami miatt benyújtotta előterjesztését az ellenzéki képviselő – tartja bizonytalanságban, de a halasztható műtétek pandémiás helyzet miatti szüneteltetése is azt eredményezi, hogy sokan nem tudják, mikor szabadulhatnak meg már végre a sok esetben nagyon fájdalmas és veszélyes tünetektől.","shortLead":"Petíció indult az endometriózisban szenvedő nők ellátásáért, a kezdeményező Szél Bernadett azt követően döntött így...","id":"20210505_endometriozis_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony_osszeferhetetlenseg_kivetelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65d06e2-aae8-4849-81f0-29b1ea3d0d71","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_endometriozis_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony_osszeferhetetlenseg_kivetelek","timestamp":"2021. május. 05. 06:22","title":"Szél Bernadett szerint érzéketlenség, hogy a Fidesz nem hajlandó az endometriózissal foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98db277-f589-4ff0-b718-f2b9cf0a32e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ismert Apple-elemző Ming-Chi Kuo szerint az iparági források alapján már kirajzolódni látszik, milyen lesz az Apple első összehajtható telefonja.","shortLead":"Az ismert Apple-elemző Ming-Chi Kuo szerint az iparági források alapján már kirajzolódni látszik, milyen lesz az Apple...","id":"20210504_apple_osszehajthato_iphone_ming_chi_kuo_elemzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d98db277-f589-4ff0-b718-f2b9cf0a32e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf5c946-e6a7-437c-9579-2a7700d9aaee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_apple_osszehajthato_iphone_ming_chi_kuo_elemzes","timestamp":"2021. május. 04. 08:33","title":"2023-ban jöhet az összehajtható iPhone, több érdekesség is kiderült róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b37536-7302-45ea-998a-7a1205952cf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombaton lesz 95 éves Sir David Attenborough. A világhírű természettudós és dokumentumfilmes munkája előtti tisztelgésül a Spektrum műsorstruktúrája hetekre átalakul.","shortLead":"Szombaton lesz 95 éves Sir David Attenborough. A világhírű természettudós és dokumentumfilmes munkája előtti...","id":"20210506_sir_david_attenborough_95_szuletesnapja_spektrum_dokumentumfilmek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76b37536-7302-45ea-998a-7a1205952cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab478b8-9533-4eed-b23e-025771d031f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_sir_david_attenborough_95_szuletesnapja_spektrum_dokumentumfilmek","timestamp":"2021. május. 06. 08:03","title":"Érdemes lesz bekapcsolni a Spektrumot: 110 órányi lenyűgöző természetfilm jön David Attenborough 95. születésnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A történelemtudományok doktora hosszas betegség után hunyt el.","shortLead":"A történelemtudományok doktora hosszas betegség után hunyt el.","id":"20210504_gergely_andras_karoli_gaspar_reformatus_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7152f202-86d6-4ed7-903c-34740c21241f","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_gergely_andras_karoli_gaspar_reformatus_egyetem","timestamp":"2021. május. 04. 19:15","title":"Elhunyt Gergely András, a Károli Gáspár Református Egyetem professzor emeritusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2c5457-3fa1-4c21-9517-51cf1b583ff1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az olasz kutatók több száz, száz évnél idősebb ember genetikáját vizsgálták meg, hogy kiderüljön, mi más az ő szervezetükben, mint bárki máséban. Végül három génre figyeltek fel.","shortLead":"Az olasz kutatók több száz, száz évnél idősebb ember genetikáját vizsgálták meg, hogy kiderüljön, mi más az ő...","id":"20210505_kutatas_genetika_vizsgalat_idos_kor_hosszu_elet_titka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc2c5457-3fa1-4c21-9517-51cf1b583ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231b9fc7-ff5e-4634-833b-b79cc4660bab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_kutatas_genetika_vizsgalat_idos_kor_hosszu_elet_titka","timestamp":"2021. május. 05. 17:03","title":"A hosszú élet titkát keresték a tudósok, három gén lehet érte a felelős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok egyelőre másképp gondolják, nem tekintik az amerikai elnök londoni és brüsszeli látogatásának idejét a lehetséges orosz-amerikai csúcs elképzelhető időpontjának.","shortLead":"Az oroszok egyelőre másképp gondolják, nem tekintik az amerikai elnök londoni és brüsszeli látogatásának idejét...","id":"20210505_biden_putyin_talalkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f104487-c30d-496d-939d-957df0c74c7d","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_biden_putyin_talalkozo","timestamp":"2021. május. 05. 05:57","title":"Biden júniusban találkozna Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1de43d-2126-4db5-98fb-8df79bc9b711","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Polo és az Ibiza cseh testvérmodellje nagyobb, fejlettebb és takarékosabb lett az elődjénél.","shortLead":"A Polo és az Ibiza cseh testvérmodellje nagyobb, fejlettebb és takarékosabb lett az elődjénél.","id":"20210505_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_skoda_fabia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b1de43d-2126-4db5-98fb-8df79bc9b711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d006d5f-6966-4d00-bb47-accb5a42a597","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_skoda_fabia","timestamp":"2021. május. 05. 07:23","title":"Hivatalos: itt a teljesen új Skoda Fabia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]