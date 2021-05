Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Nem lenne túlságosan meglepő, ha 2022-re választási költségvetéssel, vagyis bőkezű adakozással készülne a kormány, erre utal a még a jegybank szerint is kissé túlzó hiánycél - mondta Kovács Gábor, a HVG gazdasági újságírója a Fülkében. Kinek jut és ki marad ki a pénzesőből? Nem lenne túlságosan meglepő, ha 2022-re választási költségvetéssel, vagyis bőkezű adakozással készülne a kormány, erre utal a még a jegybank szerint is kissé túlzó hiánycél 2021. május. 08. 11:00 Fülke: A választásokra utaló jelek is megjelentek a költségvetésben Minden rajongó ismeri: a főcím szökőkutas jelenetéről van szó. 2021. május. 09. 19:14 Utálták a híres Jóbarátok-jelenetet a szereplők Hétfőtől kinyithatnak a vendéglátóhelyek belső helyiségei, valamint a szállodák Szlovéniában. 2021. május. 08. 17:51 Egy nap alatt 1 halálos áldozata volt csak Szlovéniában a koronavírusnak, most nyithatnak ki az éttermek belső részei Rekordot döntött a napi halálesetek száma, pedig a járvány tetőzése csak néhány hét múlva várható. 2021. május. 08. 09:08 Több mint 4000 halott egyetlen nap alatt Indiában A Washington Post több munkatársának telefonbeszélgetéseit megfigyeltette az előző adminisztráció. 2021. május. 08. 10:04 Miközben az újságírók cikken dolgoztak, Donald Trump kémkedett utánuk A Népszava korábban úgy értesült, hogy vasárnap újra megnyílik ez a lehetőség. 2021. május. 09. 19:18 Cáfol a Koronavírus Sajtóközpont: nem lehet most Pfizer-oltásra időpontot foglalni Csütörtöktől indul az oltásuk, ehhez szülői beleegyező nyilatkozatra lesz szükségük. 2021. május. 08. 12:38 Hétfőtől szerdáig foglalhatnak időpontot oltásra a 16-18 év közöttiek 12:38","title":"Hétfőtől szerdáig foglalhatnak időpontot oltásra a 16-18 év közöttiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55a4bd7-e8ad-4536-a30e-1dc5830496f2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anti a tábor legfontosabb meghallgatására készül zenésztársaival. Anti a tábor legfontosabb meghallgatására készül zenésztársaival. De vajon sikerül-e bekerülniük a koncertre a Müpa nagyszínpadára? És milyen élet várja a fiatal roma fiút a képzés után? Tititá negyedik, befejező rész. 2021. május. 08. 19:00 Doku360: Kimész és belenézel ezerötszáz szempárba. Beléjük nézel