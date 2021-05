Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"09be60fa-74c5-4109-9b60-75e78f29af2d","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Dobrev Klárát karizmatikus politikusnak tartja, Gyurcsány Ferencet bátorságáért csodálja Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület DK-s polgármestere. Elmondta, miért lépett ki az MSZP-ből és beszélt arról is, mit tett polgármesterként a vakcinálás népszerűsítéséért. HVG-Portré.","shortLead":"Dobrev Klárát karizmatikus politikusnak tartja, Gyurcsány Ferencet bátorságáért csodálja Szaniszló Sándor, a XVIII...","id":"202118_szaniszlo_sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09be60fa-74c5-4109-9b60-75e78f29af2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf981f4-ea4f-4b1b-919c-d71473ca99ff","keywords":null,"link":"/360/202118_szaniszlo_sandor","timestamp":"2021. május. 10. 15:00","title":"Szaniszló Sándor: \"A hatalom Dobrev Klárát tekinti a legerősebb ellenfélnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A napokban egymásra zúdított rakéták százaival súlyosbított konfliktus hátterében Kelet-Jeruzsálem megoldatlan problémája húzódik, de pártpolitikai érdekek is szerepet játszanak.","shortLead":"A napokban egymásra zúdított rakéták százaival súlyosbított konfliktus hátterében Kelet-Jeruzsálem megoldatlan...","id":"20210512_Felforrt_elegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa90cb9-698b-466b-977c-ebefa124bfd8","keywords":null,"link":"/360/20210512_Felforrt_elegy","timestamp":"2021. május. 12. 13:00","title":"A most kitört erőszak ismét elhúzódó háborúvá fajulhat Izrael és a palesztinok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dea1faa-254b-4196-bc4b-1d7f9d56d77b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Videóra vették, ahogy a rendőr szembetalálja magát a ragadozóval.","shortLead":"Videóra vették, ahogy a rendőr szembetalálja magát a ragadozóval.","id":"20210511_houston_tigris_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dea1faa-254b-4196-bc4b-1d7f9d56d77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f167ca-d418-4988-98ab-0454f0e0488c","keywords":null,"link":"/elet/20210511_houston_tigris_letartoztatas","timestamp":"2021. május. 11. 17:18","title":"Tigrissel az autójában menekült a rendőrök elől egy houstoni férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bfd76e-c2af-4173-b651-cf2d1e6cd27c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Solterra néven mutatkozik majd be a Toyotával közösen fejlesztett jármű.","shortLead":"Solterra néven mutatkozik majd be a Toyotával közösen fejlesztett jármű.","id":"20210511_A_Subarunak_is_jon_az_elso_elektromos_autoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35bfd76e-c2af-4173-b651-cf2d1e6cd27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9bf996-b429-4674-aa33-2f836d96776f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_A_Subarunak_is_jon_az_elso_elektromos_autoja","timestamp":"2021. május. 11. 16:20","title":"Hamarosan a Subaru első elektromos autója is megérkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea418c4-20fe-4568-8b45-b0167a58aff4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX egészen biztosan történelmet írt azzal, hogy elsőként fogadta el a dogecoin nevű kriptovalutát fizetőeszközként egy Hold-misszióhoz.","shortLead":"A SpaceX egészen biztosan történelmet írt azzal, hogy elsőként fogadta el a dogecoin nevű kriptovalutát...","id":"20210511_dogecoin_kriptovaluta_spacex_urutazas_hold_doge_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eea418c4-20fe-4568-8b45-b0167a58aff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc546d75-c376-4dce-ba4e-c34d9d2758b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_dogecoin_kriptovaluta_spacex_urutazas_hold_doge_1","timestamp":"2021. május. 11. 18:03","title":"Nem tréfa: dogecoinnal fizették ki a SpaceX-et, hogy elmenjen a Holdig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87725ed3-6069-4695-b640-3b739b22cb79","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"A vártnál jobban drágult az élet Magyarországon áprilisban. Abban szinte minden szakértő egyetért, hogy az éttermekben, szállodákban, a kozmetikusoknál és a fodrászoknál további drágulás jön. ","shortLead":"A vártnál jobban drágult az élet Magyarországon áprilisban. Abban szinte minden szakértő egyetért, hogy az éttermekben...","id":"20210511_inflacio_koronavirus_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87725ed3-6069-4695-b640-3b739b22cb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2070a886-3958-4d3d-871c-fe19714f3a23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_inflacio_koronavirus_dragulas","timestamp":"2021. május. 11. 14:45","title":"Nyolcéves csúcson az infláció, és legfeljebb a lassabb drágulásban lehet reménykedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97147222-d7b5-4581-8521-6bdcfe7b7108","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Balesetmegelőzési ellenőrzést tart a rendőrség, amely több napon át tart.","shortLead":"Balesetmegelőzési ellenőrzést tart a rendőrség, amely több napon át tart.","id":"20210511_Kedden_indul_a_rendorsegi_Zebra_terv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97147222-d7b5-4581-8521-6bdcfe7b7108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8a1f03-86dd-410b-a58d-1d415fe23c3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_Kedden_indul_a_rendorsegi_Zebra_terv","timestamp":"2021. május. 11. 07:34","title":"Kedden indul a rendőrségi Zebra terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a6ad4d-5b47-4d18-8b55-b31df41f18ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő azt szeretné megtudni, hogy az általa közzétett videó nyomán mit tárt fel a Pest Megyei Kormányhivatal. Az erről szóló dokumentumok kiadására nem volt elég két hét a hivatalnak, a határidőt az oltásokra hivatkozva 45 nappal meghosszabbították. ","shortLead":"A képviselő azt szeretné megtudni, hogy az általa közzétett videó nyomán mit tárt fel a Pest Megyei Kormányhivatal...","id":"20210512_hadhazy_vs_kormanyhivatal_szentendrei_halottashaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18a6ad4d-5b47-4d18-8b55-b31df41f18ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70823f9-a2d3-4d3b-978e-e1622b8bacec","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_hadhazy_vs_kormanyhivatal_szentendrei_halottashaz","timestamp":"2021. május. 12. 11:19","title":"Nehezen adja ki Hadházynak a kormányhivatal a szentendrei halottasházról szóló jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]