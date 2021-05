Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2dee1dcd-12bc-4f4c-a2fa-0f42ac417e22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig arról volt szó, hogy csak ősszel próbálkozhat újra, aki nem ment el az írásbeli érettségire, mert fertőzött vagy kontaktszemély volt. Most a kormány megsegítette őket, ha kérelmezik, mégis elmehetnek szóbelizni.","shortLead":"Eddig arról volt szó, hogy csak ősszel próbálkozhat újra, aki nem ment el az írásbeli érettségire, mert fertőzött vagy...","id":"20210518_erettsegi_koronavirus_jarvany_magyar_kozlony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dee1dcd-12bc-4f4c-a2fa-0f42ac417e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4dbda1d-2c50-4875-85ed-092505ab08cc","keywords":null,"link":"/elet/20210518_erettsegi_koronavirus_jarvany_magyar_kozlony","timestamp":"2021. május. 18. 12:19","title":"Elmehetnek szóbelizni azok a diákok, akik a koronavírus miatt hagyták ki az írásbeli érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"20 ezer tisztán elektromos hajtású autó lehet év végére a magyar utakon. ","shortLead":"20 ezer tisztán elektromos hajtású autó lehet év végére a magyar utakon. ","id":"20210519_elektromos_hasznalt_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42899096-92e4-4ce8-b341-658c066a9721","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_elektromos_hasznalt_auto","timestamp":"2021. május. 19. 07:14","title":"A mostani támogatással legolcsóbban négymillió forint körül jön ki egy elektromos autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1824f1ac-8719-456c-aec9-ec9f55ddedef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten zajlik a World Information Display Society által rendezett Display Week 2021 kiállítás. Itt mutatja be a Samsung Display új generációs kijelző-technológiáit.","shortLead":"A héten zajlik a World Information Display Society által rendezett Display Week 2021 kiállítás. Itt mutatja be...","id":"20210518_samsung_display_week_kiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1824f1ac-8719-456c-aec9-ec9f55ddedef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4779ca6d-45a2-42e4-a8ae-235341741b21","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_samsung_display_week_kiallitas","timestamp":"2021. május. 18. 09:03","title":"A Samsung előállt a tervekkel: ilyenek lesznek a képernyők a jövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ca7f78c-a6f1-4785-86de-f1db2c1fe10c","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Három évvel ezelőtt egy férfiakból és nőkből álló társaság egy horvát kisváros kikötőjéből kihajózott az Adriára. Másfél évvel később egy egész ország azokról a nyilvánosságra került szexfelvételekről beszélt, amiket a társaságból valaki titokban készített a hajón. A szexbotrányba az ügy egyik főszereplője, az akkor még Győr polgármestereként tündöklő Borkai Zsolt belebukott, de megsínylette a kalandot a buli többi résztvevője, közvetve pedig a Fidesz–KDNP is. És ha ez még nem lenne elég, az érintett férfiakat tízmillió forintra húzták le alvilági figurák. De hogyan kerültek a lányok a hajóra és mi történt azon a bizonyos estén? Hónapokkal a buli után kik és hogyan húztak hasznot a felvételekből? Milyen ukázt adott ki Orbán Viktor Kubatov Gábor pártigazgatónak és mi történt azután, hogy a szexképek nyilvánosságra kerültek? A hvg360 – az eddig megszerzett információk és dokumentumok, köztük a zsarolási ügyben tett tanúvallomások alapján – cikksorozatban tárja fel a 2019-es önkormányzati választás kampányát meghatározó botrány eddig ismeretlen részleteit is. 3. rész.","shortLead":"Három évvel ezelőtt egy férfiakból és nőkből álló társaság egy horvát kisváros kikötőjéből kihajózott az Adriára...","id":"20210519_a_Borkaisztori_3_resz_szexbotrany_Borkai_Zsolt_zsarolas_Rakosfalvy_Zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ca7f78c-a6f1-4785-86de-f1db2c1fe10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d015fa-e34b-4f80-9143-9cd9fe976a25","keywords":null,"link":"/360/20210519_a_Borkaisztori_3_resz_szexbotrany_Borkai_Zsolt_zsarolas_Rakosfalvy_Zoltan","timestamp":"2021. május. 19. 06:30","title":"\"Ő és Borkai volt a célpont, de minket is belekevertek\" – a Borkai-sztori eddig ismeretlen részletei – 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014ca269-519a-41f5-b964-1434a3525e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trónfosztásról, egyesítésről, programról is beszélt az ATV-n. A Magyar Hangnak pedig elárulta, hogy a kolbászt jobban szeretni a párizsinál.","shortLead":"Trónfosztásról, egyesítésről, programról is beszélt az ATV-n. A Magyar Hangnak pedig elárulta, hogy a kolbászt jobban...","id":"20210517_karacsony_gergely_interju_lapszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=014ca269-519a-41f5-b964-1434a3525e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d31312-5a35-4a35-afca-57de2051c218","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_karacsony_gergely_interju_lapszemle","timestamp":"2021. május. 17. 22:08","title":"Karácsony angolul fogja bejelenteni, hogy nem épül meg a Fudan egyetem - ha nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c348a71a-60e6-4ae3-a701-3f49b2dd2ddd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május végén kezdődik az Ideje moziba menni fesztivál – végre megint érdemes lesz beülni a nézőtérre. ","shortLead":"Május végén kezdődik az Ideje moziba menni fesztivál – végre megint érdemes lesz beülni a nézőtérre. ","id":"20210517_Negy_napig_tarto_filmes_oromunneppel_nyitnak_ujra_a_muveszmozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c348a71a-60e6-4ae3-a701-3f49b2dd2ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6fd1a4-468d-433a-9606-807a37de74fd","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Negy_napig_tarto_filmes_oromunneppel_nyitnak_ujra_a_muveszmozik","timestamp":"2021. május. 17. 15:28","title":"Négy napig tartó filmes örömünneppel nyitnak újra a művészmozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bbaf12-6b64-46b3-89ff-61dddbe23afa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos szerint csupán a nyár nem akadályozza meg, hogy negyedik hullám is legyen. Ha sok az oltatlan, akkor bekövetkezhet.","shortLead":"A főorvos szerint csupán a nyár nem akadályozza meg, hogy negyedik hullám is legyen. Ha sok az oltatlan, akkor...","id":"20210518_szlavik_oltas_negyedik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31bbaf12-6b64-46b3-89ff-61dddbe23afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a293b3-9b45-405f-9158-20442ab3b26c","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_szlavik_oltas_negyedik_hullam","timestamp":"2021. május. 18. 20:29","title":"Szlávik: Az emberek 8-10 százaléka csak az első oltást adatja be magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0affb7a5-7779-4595-bf06-e284c89b99c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az Indul a bakterház Patása, Hókuszpók magyar hangja, a Macskák Tustja, a Hamlet Claudiusa. 80 éves Haumann Péter Kossuth-díjas színész, a nemzet színésze.","shortLead":"Az Indul a bakterház Patása, Hókuszpók magyar hangja, a Macskák Tustja, a Hamlet Claudiusa. 80 éves Haumann Péter...","id":"20210517_Haumann_Peter_Kossuthdijas_szinesz_80_eves__PORTRE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0affb7a5-7779-4595-bf06-e284c89b99c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26f7af1-2314-4084-a499-fa1525bd4c82","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_Haumann_Peter_Kossuthdijas_szinesz_80_eves__PORTRE","timestamp":"2021. május. 17. 16:23","title":"A leggonoszabb Hókuszpók – Haumann Péter 80 éves ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]