[{"available":true,"c_guid":"aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eger polgármestere az őt polgármesternek jelölő egyesületből és a közgyűlési frakcióból is távozik.","shortLead":"Eger polgármestere az őt polgármesternek jelölő egyesületből és a közgyűlési frakcióból is távozik.","id":"20210526_Mirkoczki_Adam_kilepes_eger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9af4e00-b78a-4e80-a408-f1b242e38a3e","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Mirkoczki_Adam_kilepes_eger","timestamp":"2021. május. 26. 10:59","title":"Mirkóczki Ádám kilép az egri ellenzéki frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d36c58-c60c-49e9-9242-4a51d8828050","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BBC-nek nyilatkozott egy, neve elhallgatását kérő szoftvermérnök, ami dolgozott az ujgurok érzelmeit leolvasó kínai rendszeren.","shortLead":"A BBC-nek nyilatkozott egy, neve elhallgatását kérő szoftvermérnök, ami dolgozott az ujgurok érzelmeit leolvasó kínai...","id":"20210526_ujgurok_kina_elnyomas_diktatura_mesterseseg_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79d36c58-c60c-49e9-9242-4a51d8828050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c24d3a-e96c-4fda-b869-9335ce059a53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_ujgurok_kina_elnyomas_diktatura_mesterseseg_intelligencia","timestamp":"2021. május. 26. 14:03","title":"Kamera elé kényszerítik a kínai hatóságok az ujgurokat, hogy megtudják, mit gondolnak a rezsimről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686f3ee3-07f3-4a75-9df9-771f014179fd","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Tavaly épp Minszkben játszódott egy hasonló, ám sikertelen akció egy fejezete, de volt egy korábbi bécsi példa is.","shortLead":"Tavaly épp Minszkben játszódott egy hasonló, ám sikertelen akció egy fejezete, de volt egy korábbi bécsi példa is.","id":"20210525_feherorosz_allami_gepelterites_Snowden_Morales","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686f3ee3-07f3-4a75-9df9-771f014179fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d791dc-6190-4f95-a4b1-324dafecf687","keywords":null,"link":"/360/20210525_feherorosz_allami_gepelterites_Snowden_Morales","timestamp":"2021. május. 25. 13:00","title":"Volt honnan venni az ötletet a fehérorosz állami gépeltérítéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc39afef-86fa-40a1-85f2-7806549661d6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A laktózérzékenység vagy cukorbetegség miatt is lehet adókedvezményt kérni.","shortLead":"A laktózérzékenység vagy cukorbetegség miatt is lehet adókedvezményt kérni.","id":"20210525_betegseg_utani_adokedvezmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc39afef-86fa-40a1-85f2-7806549661d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d3fdc6-1195-4141-83c3-afd1a654f951","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_betegseg_utani_adokedvezmeny","timestamp":"2021. május. 25. 05:56","title":"Nagyon kevesen igényelnek betegség utáni adókedvezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb5b824-a663-46ac-8896-88216cc4787c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Eurovíziós Dalfesztivált szervező European Broadcasting Union (EBU) szerint nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy az olasz Måneskin zenekar frontembere kokaint szippantott volna a finálékor.","shortLead":"Az Eurovíziós Dalfesztivált szervező European Broadcasting Union (EBU) szerint nincs semmilyen bizonyíték arra...","id":"20210524_Negativ_lett_az_Euroviziogyoztes_zenekar_enekesenek_drogtesztje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fb5b824-a663-46ac-8896-88216cc4787c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7697f7d6-3cd2-4926-b1b6-353406c840e4","keywords":null,"link":"/kultura/20210524_Negativ_lett_az_Euroviziogyoztes_zenekar_enekesenek_drogtesztje","timestamp":"2021. május. 24. 19:16","title":"Negatív lett az Eurovízió-győztes zenekar énekesének drogtesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0310c3d4-9b11-43bf-81bb-156afe34f06d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Magyarország csatlakozott a kérdésben kiadott közös uniós nyilatkozathoz - reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) az atv.hu-nak a minszki Ryanair incidenssel kapcsolatos kérdéseinkre. Az uniós vezetők válaszlépésekről tárgyalnak Brüsszelben. \r

\r

","shortLead":"Magyarország csatlakozott a kérdésben kiadott közös uniós nyilatkozathoz - reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium...","id":"20210524_Megszolalt_vegre_a_magyar_kulugy_is_a_minszki_incidenssel_kapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0310c3d4-9b11-43bf-81bb-156afe34f06d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2632ad-4463-4b30-98cc-14216383bb43","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Megszolalt_vegre_a_magyar_kulugy_is_a_minszki_incidenssel_kapcsolatban","timestamp":"2021. május. 24. 22:07","title":"Brüsszelben szankciókról tárgyalnak, megszólalt a magyar külügy is a minszki incidenssel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c3b8c5-8606-4079-92b4-331b97e3ca1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC azt írja, hogy a Ryanair gépéről Minszkben leszállított belorusz ellenzéki újságíróról kijött egy friss videófelvétel.","shortLead":"A BBC azt írja, hogy a Ryanair gépéről Minszkben leszállított belorusz ellenzéki újságíróról kijött egy friss...","id":"20210524_Kiderultek_reszletek_a_letartoztatott_Raman_Prataszevics_allapotarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55c3b8c5-8606-4079-92b4-331b97e3ca1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536afd59-f818-463b-864f-8c6643389400","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Kiderultek_reszletek_a_letartoztatott_Raman_Prataszevics_allapotarol","timestamp":"2021. május. 24. 21:55","title":"Kiderültek részletek a letartóztatott Raman Prataszevics állapotáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe07137-9c27-4e58-a20a-caf03f913987","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Életének 82. évében elhunyt Max Mosley, egykori brit autóversenyző, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) korábbi elnöke.","shortLead":"Életének 82. évében elhunyt Max Mosley, egykori brit autóversenyző, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) korábbi...","id":"20210524_Meghalt_Max_Mosley_a_FIA_egykori_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfe07137-9c27-4e58-a20a-caf03f913987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8e8f31-0855-4477-9db2-c34fac5fda41","keywords":null,"link":"/sport/20210524_Meghalt_Max_Mosley_a_FIA_egykori_elnoke","timestamp":"2021. május. 24. 20:16","title":"Meghalt Max Mosley, a FIA egykori elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]