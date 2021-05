Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d3bee061-3af5-495f-aaae-aa2a0109a7e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A több tízmilliárd forint közpénzzel kitömött állami mintagazdaság a járványos 2020-as évet 30 millió forint adózott nyereséggel zárta. ","shortLead":"A több tízmilliárd forint közpénzzel kitömött állami mintagazdaság a járványos 2020-as évet 30 millió forint adózott...","id":"20210528_A_Lazar_Janos_felugyelte_Menesbirtok_kozel_felmilliardos_vesztesegrol_30_millio_forint_nyeresegre_fordult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3bee061-3af5-495f-aaae-aa2a0109a7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf1c383-5259-4c3d-9f63-2fddd5d52e2a","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_A_Lazar_Janos_felugyelte_Menesbirtok_kozel_felmilliardos_vesztesegrol_30_millio_forint_nyeresegre_fordult","timestamp":"2021. május. 28. 12:31","title":"A Lázár János felügyelte Ménesbirtok közel félmilliárdos veszteségről 30 millió forint nyereségre fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9654f386-1548-4c72-bcfc-07549f59d89e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az indoklás szerint a GOMI Kft. többek között elhanyagolta a területet, és engedély nélkül építkezett.","shortLead":"Az indoklás szerint a GOMI Kft. többek között elhanyagolta a területet, és engedély nélkül építkezett.","id":"20210527_Velence_onkormanyzat_szerzodes_Korzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9654f386-1548-4c72-bcfc-07549f59d89e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0bf76a-7ec8-4e95-9a42-f3b24cf35dfa","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_Velence_onkormanyzat_szerzodes_Korzo","timestamp":"2021. május. 27. 15:41","title":"A velencei önkormányzat felmondta a szerződést a Korzót üzemeltető céggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyermek a szüleit, dédnagyszüleit, és a fiatalabb testvérét is elveszítette a balesetben.","shortLead":"A gyermek a szüleit, dédnagyszüleit, és a fiatalabb testvérét is elveszítette a balesetben.","id":"20210528_olaszorszag_felvonobaleset_felvono","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3af111e-116f-4cd0-8ff5-c782edbd09d2","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_olaszorszag_felvonobaleset_felvono","timestamp":"2021. május. 28. 08:59","title":"Jobban van az olaszországi felvonóbaleset egyetlen túlélője, egy ötéves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A felcsúti milliárdos egyebek között arról beszélt a Nemzeti Sportnak, hogy az Eszék futballcsapatának tulajdonosi köréből kiszálltak, Diósgyőrben szerinte a foci nem tartozik hozzájuk.","shortLead":"A felcsúti milliárdos egyebek között arról beszélt a Nemzeti Sportnak, hogy az Eszék futballcsapatának tulajdonosi...","id":"20210527_meszaros_lorinc_felcsut_puskas_akademia_budapest_bazis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86dbeb2-9ac6-45b7-a0cb-b2edfbb25883","keywords":null,"link":"/sport/20210527_meszaros_lorinc_felcsut_puskas_akademia_budapest_bazis","timestamp":"2021. május. 27. 11:28","title":"Mészáros Lőrinc kétlaki életbe kezd: Budapesten is lesz „bázisa”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c1e9a7-69bf-45c2-ac96-e315073a00dc","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Míg a szegényebb országok még mindig vakcinára várnak, a fejlett államokban az oltási hullám rövidesen beleütközik az immunizációt elutasítók vagy azzal nem törődők falába, és ezen még az ajándék fánk, sör vagy tojás sem segít.","shortLead":"Míg a szegényebb országok még mindig vakcinára várnak, a fejlett államokban az oltási hullám rövidesen beleütközik...","id":"202121__oltasi_lendulet__nyajimmunitas__vakcinaszkepszis__velunk_elo_virus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4c1e9a7-69bf-45c2-ac96-e315073a00dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2efdce-e961-4b8b-b6a6-598f18066024","keywords":null,"link":"/360/202121__oltasi_lendulet__nyajimmunitas__vakcinaszkepszis__velunk_elo_virus","timestamp":"2021. május. 28. 15:00","title":"Itt-ott füves cigi jár az oltáshoz, de a nyájimmunitás hajszolása kevés a Covid ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c9496e-2235-40c5-85e7-3f21ae2564dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvóval szoros rokonságban lévő gyártó elektromos autója az eddiginél jobb vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"A Volvóval szoros rokonságban lévő gyártó elektromos autója az eddiginél jobb vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20210527_szolidan_sportos_tuningot_kapott_a_polestar_2_villanyauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3c9496e-2235-40c5-85e7-3f21ae2564dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332e42c4-af53-47c5-80d3-f9972f61b399","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_szolidan_sportos_tuningot_kapott_a_polestar_2_villanyauto","timestamp":"2021. május. 27. 11:21","title":"Szolidan sportos tuningot kapott a Polestar 2 villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok sokáig úgy gondolták, hogy az ősrobbanás után keletkezett kvark-gluon plazma gáz halmazállapotú volt, most azonban kiderült, tévedtek.","shortLead":"A tudósok sokáig úgy gondolták, hogy az ősrobbanás után keletkezett kvark-gluon plazma gáz halmazállapotú volt, most...","id":"20210526_osrobbanas_kvark_gluon_plazma_vilagegyetem_keletkezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdff54fa-b777-4473-9f9f-fb98198f76ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_osrobbanas_kvark_gluon_plazma_vilagegyetem_keletkezese","timestamp":"2021. május. 26. 20:03","title":"Kiderítették a tudósok, mi történt 0,000001 másodperccel az ősrobbanás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb28948d-c36c-4df9-b582-89d481a28613","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Ha visszatekintünk az elmúlt száz évre, megszámlálhatatlan technikai bravúrt és tudományos áttörést tudunk felsorolni. De vajon a hétköznapi ember mit tart a legfontosabb innovációnak? Megkérdeztünk négy generációt, hogy melyik vívmányba szerettek bele visszavonhatatlanul. ","shortLead":"Ha visszatekintünk az elmúlt száz évre, megszámlálhatatlan technikai bravúrt és tudományos áttörést tudunk felsorolni...","id":"magyartelekomnyrt_20210527_Vilagmegvalto_technologiak_hetkoznapi_szemmel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb28948d-c36c-4df9-b582-89d481a28613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9821e1ea-fcbe-4221-9f08-b5315e9b1546","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20210527_Vilagmegvalto_technologiak_hetkoznapi_szemmel","timestamp":"2021. május. 28. 11:30","title":"Világmegváltó technológiák hétköznapi szemmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"}]