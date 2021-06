Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6e633823-e76c-45b5-978e-da65f2e81124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom kormányfőjelöltje retteg attól, hogy 2022 áprilisában Orbán Viktornak hívják majd a miniszterelnököt.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom kormányfőjelöltje retteg attól, hogy 2022 áprilisában...","id":"20210607_marki_zay_peter_2022_valasztas_fidesz_orban_viktor_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e633823-e76c-45b5-978e-da65f2e81124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805640bd-cbee-4153-a474-6b123b46a306","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_marki_zay_peter_2022_valasztas_fidesz_orban_viktor_miniszterelnok","timestamp":"2021. június. 07. 08:34","title":"Márki-Zay: Ha a Fideszt megtisztítjuk a bűnözőktől, a magyaroknak nincs többé oka félni a párttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e54f95bb-361c-4d82-ba25-4b816e679317","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Brexit utáni kereskedelmi egyezményeket hozott tető alá Nagy-Britannia Norvégiával, Izlanddal és Liechtensteinnel.","shortLead":"A Brexit utáni kereskedelmi egyezményeket hozott tető alá Nagy-Britannia Norvégiával, Izlanddal és Liechtensteinnel.","id":"20210605_London_kereskedelmi_megallapodast_kotott_harom_nem_EUtaggal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e54f95bb-361c-4d82-ba25-4b816e679317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce719261-bb70-4e22-a1df-aad5cd742dca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210605_London_kereskedelmi_megallapodast_kotott_harom_nem_EUtaggal","timestamp":"2021. június. 05. 21:23","title":"London kereskedelmi megállapodást kötött három nem EU-tag európai országgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint nyár végére akár el is tűnhet a járvány.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint nyár végére akár el is tűnhet a járvány.","id":"20210606_Merkely_Bela_szerint_megusztuk_a_negyedik_hullamot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403a67a4-c9b9-4244-abd6-a0ef59128b98","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Merkely_Bela_szerint_megusztuk_a_negyedik_hullamot","timestamp":"2021. június. 06. 09:55","title":"Merkely Béla szerint megúsztuk a negyedik hullámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A balatoni strandok nagyrésze védettségi igazolvány nélkül is látogatható.","shortLead":"A balatoni strandok nagyrésze védettségi igazolvány nélkül is látogatható.","id":"20210606_Hetvegen_6_ezer_forint_a_belepo_a_legdragabb_balatoni_strandra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da78e6e-9a57-4d49-a78c-501cb8b07616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Hetvegen_6_ezer_forint_a_belepo_a_legdragabb_balatoni_strandra","timestamp":"2021. június. 06. 10:31","title":"Hétvégén 6 ezer forint a belépő a legdrágább balatoni strandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1648e6e-8a02-44b8-b7ba-b68a811e7424","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Döntés elé állítja a Samsung azokat, akik legújabb, elérhető áru, de remek specifikációkkal ellátott telefonjait választanák. Az egyik modell ugyanis 5G-s, a másik viszont OLED panelt kapott. Kár, hogy együtt nem mehetett a kettő.","shortLead":"Döntés elé állítja a Samsung azokat, akik legújabb, elérhető áru, de remek specifikációkkal ellátott telefonjait...","id":"20210607_kozepkategorias_samsung_telefonok_a22_5g_oled","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1648e6e-8a02-44b8-b7ba-b68a811e7424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5350739f-5cc9-4eb5-9fdd-f7cee7a024e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_kozepkategorias_samsung_telefonok_a22_5g_oled","timestamp":"2021. június. 07. 00:03","title":"Döntenie kell, ha olcsóbb Samsung telefont szeretne: 5G vagy OLED?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27498f51-9892-493b-a7e4-1bf968e517e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A látogatószám még mindig nincs a közelében sem a békeidőbelinek, de miután kinyitott a legnagyobb hálózat, egy hét alatt jelentősen nőtt a mozizási kedv.","shortLead":"A látogatószám még mindig nincs a közelében sem a békeidőbelinek, de miután kinyitott a legnagyobb hálózat, egy hét...","id":"20210607_Megnyitottak_a_multiplexek_ket_es_felszer_tobben_moziztak_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27498f51-9892-493b-a7e4-1bf968e517e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9033bc64-26e3-4b55-96b8-5ebb342beee5","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_Megnyitottak_a_multiplexek_ket_es_felszer_tobben_moziztak_Magyarorszagon","timestamp":"2021. június. 07. 18:16","title":"Megnyitottak a multiplexek, rögtön két és félszer többen moziztak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c05ab38-4a9c-442f-b1a0-ff28596a551f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus márciusban indult éhségsztrájkja miatt volt kórházban. ","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus márciusban indult éhségsztrájkja miatt volt kórházban. ","id":"20210607_alekszej_navalnij_bortonkorhaz_borton_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c05ab38-4a9c-442f-b1a0-ff28596a551f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45072bfd-f201-4100-aba1-d0b983da5f0c","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_alekszej_navalnij_bortonkorhaz_borton_oroszorszag","timestamp":"2021. június. 07. 19:05","title":"A börtönkórházból visszakerült a börtönbe Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év második felében, az iOS 15 frissítésével több újdonság is kérkezik majd a FaceTime-ba, amit nemcsak az Apple-felhasználók használhatnak majd.","shortLead":"Az év második felében, az iOS 15 frissítésével több újdonság is kérkezik majd a FaceTime-ba, amit nemcsak...","id":"20210607_facetime_androida_windows_10_apple_wwdc_2021_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc06b617-e7b6-4fbf-840b-688eb31dbaec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_facetime_androida_windows_10_apple_wwdc_2021_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2021. június. 07. 20:27","title":"Jön az új FaceTime, az androidosok és a Windows 10-felhasználók is használhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]