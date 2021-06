Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az énekesnő a jövőre megjelenő albumának anyagát koncerteken is bemutatja. ","shortLead":"Az énekesnő a jövőre megjelenő albumának anyagát koncerteken is bemutatja. ","id":"20210609_Sinead_OConnor_visszavonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30557e89-71bb-49a3-a4fb-f40d45749614","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_Sinead_OConnor_visszavonulas","timestamp":"2021. június. 09. 11:50","title":"„Hazudtam, hogy túl vagyok a csúcson” – Sinéad O'Connor mégsem vonul vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecabe363-0248-4b86-9254-cb463658fd05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Juno űrszondája elsősorban a Jupitert vizsgálja, de most a bolygóhoz közeli Ganymedeshez is ellátogatott.","shortLead":"A NASA Juno űrszondája elsősorban a Jupitert vizsgálja, de most a bolygóhoz közeli Ganymedeshez is ellátogatott.","id":"20210609_hold_ganymedes_juno_urszonda_urkutatas_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecabe363-0248-4b86-9254-cb463658fd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72683e98-521c-4d00-ae48-f12624a13a62","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_hold_ganymedes_juno_urszonda_urkutatas_nasa","timestamp":"2021. június. 09. 08:33","title":"Több mint 20 év után új képek készültek az egyik legkülönlegesebb holdról, az óriási Ganymedesről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsan tisztázták a terjedő pletykát. ","shortLead":"Gyorsan tisztázták a terjedő pletykát. ","id":"20210609_Nem_igaz_hogy_nem_fizet_a_biztosito_a_veszhelyzet_alatt_lejart_forgalmi_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beef913a-7af3-4710-bd39-eab7df75bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9def0ec5-6889-425a-a4f3-c180c1c47ba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_Nem_igaz_hogy_nem_fizet_a_biztosito_a_veszhelyzet_alatt_lejart_forgalmi_miatt","timestamp":"2021. június. 09. 09:31","title":"Nem igaz, hogy nem fizet a biztosító a veszélyhelyzet alatt lejárt forgalmi miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, az ellenzék megpróbál politikai tőkét kovácsolni abból, hogy Kövér László parlamenti elnök sorozatban egyre nagyobb összegekre bünteti a parlamenti képviselőiket. A házelnök szigora a legritkább esetben sújt le kormánypárti politikusra, pedig személyeskedő, olykor kocsmai stílusú beszólásból egyik politikai oldalon sincs hiány. ","shortLead":"Úgy tűnik, az ellenzék megpróbál politikai tőkét kovácsolni abból, hogy Kövér László parlamenti elnök sorozatban egyre...","id":"20210608_kover_laszlo_ellenzek_buntetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eba432f-a1cb-4c25-92a4-6ed868d08e73","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_kover_laszlo_ellenzek_buntetesek","timestamp":"2021. június. 08. 11:30","title":"Kövér László végre észrevette, hogy a rekordbüntetésekből az ellenzék kovácsol fegyvert ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09de9bbf-7cd0-4f51-99a7-fecef69228f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung mostanság fejlesztett táblagépének nemcsak a specifikációi lehetnek erősek, hanem kijelzőjének nagysága is meglepően nagy lehet.","shortLead":"A Samsung mostanság fejlesztett táblagépének nemcsak a specifikációi lehetnek erősek, hanem kijelzőjének nagysága is...","id":"20210608_samsung_oriaskepernyos_tablagep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09de9bbf-7cd0-4f51-99a7-fecef69228f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376c1804-f22e-42b7-97bd-129c05cfda7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_samsung_oriaskepernyos_tablagep","timestamp":"2021. június. 08. 10:03","title":"Mit szólna egy 37 centis kijelzőjű tablethez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190aff8d-113f-4b3f-9bc9-492a530bc8d1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szakemberek még 2007-ben találták meg Cooper több csontját is, de egészen mostanáig tartott azok előkészítése és megtisztítása.","shortLead":"A szakemberek még 2007-ben találták meg Cooper több csontját is, de egészen mostanáig tartott azok előkészítése és...","id":"20210608_ausztralia_dinoszaurusz_australotitan_cooperensis_titanoszaurusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=190aff8d-113f-4b3f-9bc9-492a530bc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca792eb-8931-4bc7-8f1a-5cbe791bf10d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_ausztralia_dinoszaurusz_australotitan_cooperensis_titanoszaurusz","timestamp":"2021. június. 08. 11:33","title":"Újabb dinoszauruszfajt azonosítottak Ausztráliában, 67 tonnás lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Idén több mint 6 ezer új építésű lakást adnak át a fővárosban, ami lassíthatja az albérletárak növekedését.","shortLead":"Idén több mint 6 ezer új építésű lakást adnak át a fővárosban, ami lassíthatja az albérletárak növekedését.","id":"20210608_Kezd_magahoz_terni_a_budapesti_alberletpiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8d70b3-cb3e-4294-ae19-c2b09abccf4f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210608_Kezd_magahoz_terni_a_budapesti_alberletpiac","timestamp":"2021. június. 08. 13:27","title":"Budapesti albérletpiac: élesedhet a verseny a bérbeadók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három dunántúli megyére citromsárga figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Három dunántúli megyére citromsárga figyelmeztetést adtak ki.","id":"20210608_zivatar_idojaras_meleg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7be78c-5694-4833-aefa-6979bcf36e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_zivatar_idojaras_meleg","timestamp":"2021. június. 08. 05:53","title":"Nyári meleggel és zivatarokkal kell számolni kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]