[{"available":true,"c_guid":"eccb259d-a1b5-4d9a-92a0-d2d8dd25ca16","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"elet","description":"A kezdőrúgásig nagyon könnyű eldönteni, hogy Portugália vagy Magyarország.","shortLead":"A kezdőrúgásig nagyon könnyű eldönteni, hogy Portugália vagy Magyarország.","id":"20210615_szubjektiv_Eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eccb259d-a1b5-4d9a-92a0-d2d8dd25ca16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbe7bec-be6e-4d0d-a860-df4aa37a18da","keywords":null,"link":"/elet/20210615_szubjektiv_Eb","timestamp":"2021. június. 15. 16:06","title":"Gyükeri Mercédesz: Kinek drukkoljon az ember, ha két szíve van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég 15 korábbi vezető beosztású munkatársát is bíróság elé állították, többen kaptak súlyos pénzbüntetéset, mert magánnyomozókat küldtek az alkalmazottakra.","shortLead":"A cég 15 korábbi vezető beosztású munkatársát is bíróság elé állították, többen kaptak súlyos pénzbüntetéset, mert...","id":"20210615_megfigyelesi_ugy_ikea_franciaorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91287d7-14d9-4c38-897d-5816cd2ffdf3","keywords":null,"link":"/kkv/20210615_megfigyelesi_ugy_ikea_franciaorszag","timestamp":"2021. június. 15. 16:11","title":"Az alkalmazottak után szaglászott a francia IKEA, egymillió eurós bírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1685a3-4bc1-4239-95cc-355c07efb012","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar támadó szerint az a feladatuk, hogy mindent kiadjanak magukból, és emelt fővel tudják elhagyni a pályát.","shortLead":"A magyar támadó szerint az a feladatuk, hogy mindent kiadjanak magukból, és emelt fővel tudják elhagyni a pályát.","id":"20210617_sallai_roland_foci_eb_magyar_valogatott_euro_2020_portugalia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b1685a3-4bc1-4239-95cc-355c07efb012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b141388b-dc1b-4c47-bcf9-4cdec6807cc1","keywords":null,"link":"/sport/20210617_sallai_roland_foci_eb_magyar_valogatott_euro_2020_portugalia","timestamp":"2021. június. 17. 10:42","title":"Sallai Roland: A hajrára kicsit elcsúsztunk fejben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51269bb-a2bd-4793-8292-825204d64203","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202124_a_jo_arossz_es_acsuf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c51269bb-a2bd-4793-8292-825204d64203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712a045b-0bcc-4d5a-8b56-e66fea9d5dd6","keywords":null,"link":"/itthon/202124_a_jo_arossz_es_acsuf","timestamp":"2021. június. 17. 10:26","title":"Nagy Gábor: A Jó, a Rossz és a Csúf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c0f9850-126e-4ea9-9dd3-35342d96bc4e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Dzsungeltúrában Dwayne Johnson, a Szikla és Emily Blunt próbál eljutni az elátkozott dzsungel mélyére. 