[{"available":true,"c_guid":"3f29200a-4db3-4e43-bca1-61c815fd5d2c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Bethesda Gyermekkórházban négy, Semmelweis Egyetem Klinikai központjában pedig két gyermek kapja meg a kezelést.","shortLead":"A Bethesda Gyermekkórházban négy, Semmelweis Egyetem Klinikai központjában pedig két gyermek kapja meg a kezelést.","id":"20210616_SMA_ingyenes_genterapias_kezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f29200a-4db3-4e43-bca1-61c815fd5d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b21b7b-775f-4829-a791-8a2d94c8bed4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_SMA_ingyenes_genterapias_kezeles","timestamp":"2021. június. 16. 21:51","title":"Már hat SMA-s gyermek kaphat ingyenes génterápiás kezelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koalíciós kormányzásra készülnek az ellenzéki pártok, emiatt kompromisszumokat kell majd tenniük – mondta a DK miniszterelnök-jelöltje. Dobrev Klára előválasztási taktikákról, és a NER utáni világról is beszélt a Magyar Narancsnak.","shortLead":"Koalíciós kormányzásra készülnek az ellenzéki pártok, emiatt kompromisszumokat kell majd tenniük – mondta a DK...","id":"20210616_Dobrev_interju_Orban_elovalasztas_kormanyzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e82f1e-5631-4c59-a637-15e141658d79","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Dobrev_interju_Orban_elovalasztas_kormanyzas","timestamp":"2021. június. 16. 17:58","title":"Dobrev: A körzetek 90 százalékában legalább két jelölt közül lehet választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érezhető hatása volt a Fed szerdai kamatdöntésének.","shortLead":"Érezhető hatása volt a Fed szerdai kamatdöntésének.","id":"20210617_fed_dollar_forint_arfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18dd7741-6787-4e69-9ae7-b40ed1b41d38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_fed_dollar_forint_arfolyam","timestamp":"2021. június. 17. 14:39","title":"Gyengélkedik a forint, szárnyal a dollár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61c3bf7-0f79-4c36-92bc-9a8e32c844c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A termesztésre használt kétszintes csarnok saját áramellátó rendszerrel rendelkezett, az infrastruktúra távvezérelhető volt, a dolgozóknak pedig egy saját lakrészt is kialakítottak. 250 millió forint értékben foglalt le kábítószert a rendőrség.","shortLead":"A termesztésre használt kétszintes csarnok saját áramellátó rendszerrel rendelkezett, az infrastruktúra távvezérelhető...","id":"20210617_drog_kabitoszer_csarnok_gyar_Kecskemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d61c3bf7-0f79-4c36-92bc-9a8e32c844c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba387b9-bc9d-4236-bbc3-4af5af350c89","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_drog_kabitoszer_csarnok_gyar_Kecskemet","timestamp":"2021. június. 17. 08:01","title":"Külön lift szállította a kábítószert a kecskeméti high-tech droggyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50dfc2d-b075-46f6-b78c-a059c3095922","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Májusban átvehette az egyik legfontosabb német könyvdíjat. 2010-ig gyakran megfordult a közmédiában, azóta nem is hívják. Földényi F. László februárig a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tanított, most már csak „gyanús esszéíró” a saját bevallása szerint. Díjazott művéről, a meg nem értettségről, a német–magyar viszonyról és a mai magyar kultúrharcról is beszélt a Deutsche Welle magyar stábjának.

","shortLead":"Májusban átvehette az egyik legfontosabb német könyvdíjat. 2010-ig gyakran megfordult a közmédiában, azóta nem is...","id":"20210617_Jelenleg_a_megertes_szinte_nulla_az_eltero_nezetu_emberek_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a50dfc2d-b075-46f6-b78c-a059c3095922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454e85a1-27fa-4a8b-80b1-d4470b512de3","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Jelenleg_a_megertes_szinte_nulla_az_eltero_nezetu_emberek_kozott","timestamp":"2021. június. 17. 15:51","title":"Földényi F. László: Sok német döbbenten és sajnálkozva néz a magyarokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Másfél évre lezárják a Lánchidat, élő denevérek lehettek a vuhani víruslaborban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Másfél évre lezárják a Lánchidat, élő denevérek lehettek a vuhani víruslaborban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210616_Radar360_Allta_a_sarat_a_magyar_valogatott_atment_a_homofobtorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b42fc26-f21c-45f5-a0e3-0b4d5d30c579","keywords":null,"link":"/360/20210616_Radar360_Allta_a_sarat_a_magyar_valogatott_atment_a_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 16. 07:59","title":"Radar360: Állta a sarat a magyar válogatott, átment a homofóbtörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyáry Krisztián felsorolja azokat a szerzőket, akik „problémásak” lehetnek a kormány szemében most, hogy betiltják a 18 éven aluliak számára elérhető LMBTQ-tartalmakat. ","shortLead":"Nyáry Krisztián felsorolja azokat a szerzőket, akik „problémásak” lehetnek a kormány szemében most, hogy betiltják a 18...","id":"20210617_Most_akkor_Proust_Shakespeare_Janus_Pannonius_is_menjen_a_kukaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad4020fa-dcb4-4277-a763-d0c1eefc3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da6c3fa-d964-4a78-9d56-35625912ed71","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Most_akkor_Proust_Shakespeare_Janus_Pannonius_is_menjen_a_kukaba","timestamp":"2021. június. 17. 12:18","title":"Melegellenes törvény: akkor menjen a kukába Proust, Shakespeare, Janus Pannonius is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bed3f1f-e93f-4d46-a291-a8aaab33c289","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány szerint nem volt három gól különbség a csapatok között.","shortLead":"A szövetségi kapitány szerint nem volt három gól különbség a csapatok között.","id":"20210615_rossi_portugalia_magyarorszag_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bed3f1f-e93f-4d46-a291-a8aaab33c289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"906f0a07-e32e-4ed5-9824-687dc8b18701","keywords":null,"link":"/sport/20210615_rossi_portugalia_magyarorszag_eb","timestamp":"2021. június. 15. 20:32","title":"Rossi: Nem kezdhetünk el sírni, harcolnunk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]