Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése az árterületek helyreállításával a Duna és mellékfolyói mentén, ami egyúttal az ökológiai állapotot is javítja, valamint új gazdálkodási lehetőségeknek nyit teret. Ahhoz, hogy megértsük, miért előnyös ez a projekt több ágazat számára is, érdemes megismerni az ökoszisztéma-szolgáltatások keretrendszerét.","shortLead":"A WWF Magyarország egyik, jelenleg is zajló projektje, a Danube Floodplain célja az árvízkockázat csökkentése...","id":"20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4047d19b-72af-4ea1-a346-c74da65996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e5a3cc-5eb0-4d0b-a573-9fb172d6530b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210524_Arterek_helyreallitasa_a_vizi_okoszisztemak_javulasaert_WWF_Magyarorszag","timestamp":"2021. június. 16. 14:30","title":"Az árterek helyreállítása az élhető jövő egyik fontos kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dc43e1-db5d-4ba8-ae6c-1e5a4430b02f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília és Gál Kristóf egy évvel ezelőtti ölelkezése mozgatta meg a miniszterelnököt, még egy Kovács Ákos-dalszöveget is kaptak a követői.","shortLead":"Müller Cecília és Gál Kristóf egy évvel ezelőtti ölelkezése mozgatta meg a miniszterelnököt, még egy Kovács...","id":"20210617_Orban_Viktor_annyira_kul_hogy_meg_a_visszanezos_csutortokot_sem_felejtette_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09dc43e1-db5d-4ba8-ae6c-1e5a4430b02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce13160a-c229-4d32-a5ac-01a53173c2d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_Orban_Viktor_annyira_kul_hogy_meg_a_visszanezos_csutortokot_sem_felejtette_el","timestamp":"2021. június. 17. 17:07","title":"Orbán Viktor annyira kúl, hogy még a visszanézős csütörtököt sem felejtette el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb8185-a978-4b78-9d8f-bce77c7212f2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb cégek alapításával igyekeznek tartani a lépést az ingatlanpiacon Pintér Sándor felesége és lányai. ","shortLead":"Újabb cégek alapításával igyekeznek tartani a lépést az ingatlanpiacon Pintér Sándor felesége és lányai. ","id":"202124_utile_opus_csaladi_ingatlancegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02cb8185-a978-4b78-9d8f-bce77c7212f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc55ba5b-7a9d-49c4-a088-0cd3c8e6630c","keywords":null,"link":"/360/202124_utile_opus_csaladi_ingatlancegek","timestamp":"2021. június. 17. 14:00","title":"Tovább építkezik a belügyminiszter családja az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Labdarúgó-szövetséghez panasz érkezett a drukkerek transzparensei miatt.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó-szövetséghez panasz érkezett a drukkerek transzparensei miatt.","id":"20210616_UEFA_MLSZ_homofob_magyar_szurkolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf427e0-0e53-4c79-b330-23583f791fa5","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_UEFA_MLSZ_homofob_magyar_szurkolok","timestamp":"2021. június. 16. 16:23","title":"Az UEFA válaszlépéseket tehet az MLSZ-szel szemben a homofób magyar szurkolók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afa1889-1b7b-49ce-8a33-5770bef88a49","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Egy olyan időszakban, amikor a járvány épp a levegőtől fosztott meg sokakat, sok szempontból hasznos lehet közelebbről is megvizsgálni az élet egyik alapvető funkcióját: a lélegzést. James Nestor azt állítja, hiába alapvető, elfelejtettük vagy nem tudjuk jól csinálni, aminek messzemutató, és leginkább negatív következményei vannak.","shortLead":"Egy olyan időszakban, amikor a járvány épp a levegőtől fosztott meg sokakat, sok szempontból hasznos lehet közelebbről...","id":"20210616_Elfelejtettunk_jol_lelegezni_es_ez_lassan_megol_minket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6afa1889-1b7b-49ce-8a33-5770bef88a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81224b80-0e5c-46e2-965c-6ed81ddc9776","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Elfelejtettunk_jol_lelegezni_es_ez_lassan_megol_minket","timestamp":"2021. június. 16. 20:00","title":"Elfelejtettünk jól lélegezni, és ez lassan megöl minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc7edd1-efe2-41bb-b0dc-10a8f4e6caef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portugálok ünnepeltek, a tíz perc alatt három gól miatt összezuhanó magyar válogatott szurkolói már kevésbé.","shortLead":"A portugálok ünnepeltek, a tíz perc alatt három gól miatt összezuhanó magyar válogatott szurkolói már kevésbé.","id":"20210616_deak_ter_portugal_kontra_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edc7edd1-efe2-41bb-b0dc-10a8f4e6caef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef755e3-ee8b-4f14-a50f-98f6cd9c58fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_deak_ter_portugal_kontra_magyar","timestamp":"2021. június. 16. 11:32","title":"Kis híján nekimentek a portugál drukkereknek a Deák téren Ronaldo gólja után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94778c87-3767-4480-b7b6-a80195d7d73f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem a jól megszokott képernyők várják majd a felhasználót, amikor elindul a Windows 11 telepítője. Ezt már képek is igazolják.","shortLead":"Nem a jól megszokott képernyők várják majd a felhasználót, amikor elindul a Windows 11 telepítője. Ezt már képek is...","id":"20210616_microsoft_windows_11_telepites_kinezet_ui_felhasznaloi_felulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94778c87-3767-4480-b7b6-a80195d7d73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9073c73e-fbb2-4c8e-9600-36f720760ae6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_microsoft_windows_11_telepites_kinezet_ui_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2021. június. 16. 10:51","title":"Úgy tűnik, hogy a Windows 11-nél még a telepítés is más élmény lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8056c6a9-e682-4737-989b-2039265aceb0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak, akik elég drasztikus módon fejezik ki, hogy nem kedvelik ezeket. ","shortLead":"Vannak, akik elég drasztikus módon fejezik ki, hogy nem kedvelik ezeket. ","id":"20210616_Tobb_mint_500_elektromos_rollert_kell_kihalaszni_a_Rajnabol_Kolnnel_mert_beledobaljak_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8056c6a9-e682-4737-989b-2039265aceb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f33e88-c061-41c5-aaab-63621ad86554","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_Tobb_mint_500_elektromos_rollert_kell_kihalaszni_a_Rajnabol_Kolnnel_mert_beledobaljak_oket","timestamp":"2021. június. 16. 08:05","title":"Több mint 500 elektromos rollert kell kihalászni a Rajnából Kölnnél, mert beledobálják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]