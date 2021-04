Pár napja fogadta Majkát Szijjártő Péter, ezt a Külügyminisztérium is tudatta a világgal. Később a Telexnek a zenész azt mondta, hogy az elmúlt egy évet beszélték ki zeneipari szempontból. „Elmondtam neki, hogy én hogy láttam az elmúlt egy évet, és szerintem hogyan lehetne segíteni ennek az iparágnak, ami nehéz helyzetbe került a járvány miatt.”

Úgy tűnik, a kedélyek nem nyugodtak meg, mert Majka, „a hülyék elméleteit olvasva” késztetést érzett, hogy újabb posztot írjon az esetről. Mint írja: „Szijjártó Péternél jártam, erre a nyakamba szakadt egy gyűlöletcunami. Eladtam magam, a kormánynak dolgozom, talpnyaló lettem stb!!”

A zenész szerint ma Magyarországon az emberek szemében nincs olyan, hogy valaki politikailag nem tartozik sehova. A függetlenség megszűnt, táborokra szakadunk. A legtöbben úgy érzik, dönteniük kell. Vagy ide, vagy oda kell állniuk. Ő viszont büszkén vállalja, hogy sehová sem tartozik.

„Attól vagyok seggnyaló, hogy elviszem az elmúlt egy év problémáját egy olyan emberhez, akivel jó kapcsolatom van, és értelmesen meg tudjuk beszélni? Ha emiatt egy picit változik a szórakoztatóipar helyzete, akkor annak nagyon sokan örülhetnek. Olyanok is, akik most fröcsögnek, es olyanok is, akik a Facebookon nagymenők, de arra nem veszik a fáradtságot, hogy négyévente elmenjenek szavazni, és formálják a jövőt, vagy próbáljanak változtatni rajta. Ha a találkozónk révbe ér, nemcsak a színpad ezen oldalán örülhetnek, hanem a közönség részéről is” – jegyzi meg.

Végül mindenkit megnyugtat Majka:

én sosem leszek sáros a poltikától. Mindig azokat fogom képviselni, akiknek problémájuk van, és mindig fel fogom emelni a szavam, ha valami nem tetszik. Függetlenül attól ki van kormányon.

Azt is hozzáteszi, hogy egy olyan világban akar élni, ahol az átlag embernek nem is kellene a politikával foglalkozni: „Érezzük jól magunkat. És menjünk végre bulizni.”

