[{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pfizert, Sinopharmmot és Szputnyik V-t kaphatnak. A védettségi igazolványra ők is jogosultak.","shortLead":"Pfizert, Sinopharmmot és Szputnyik V-t kaphatnak. A védettségi igazolványra ők is jogosultak.","id":"20210619_oltasra_kulfoldiek_kulhoni_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c11d2cb-7d7d-4b0e-b50f-0132ecaaf0c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_oltasra_kulfoldiek_kulhoni_magyarok","timestamp":"2021. június. 19. 11:27","title":"Szombattól foglalhatnak időpontot oltásra a taj-számmal nem rendelkező külföldiek és a külhoni magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf948ef-d7e9-445e-90dc-c8bd9568a7d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Utasok nem voltak rajta.","shortLead":"Utasok nem voltak rajta.","id":"20210618_British_Airways_Heathrow_repuloter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cf948ef-d7e9-445e-90dc-c8bd9568a7d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c723a6d9-57e7-4589-9a50-f056dcc9531a","keywords":null,"link":"/vilag/20210618_British_Airways_Heathrow_repuloter","timestamp":"2021. június. 18. 12:29","title":"Orra bukott a British Airways gépe a Heathrow repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf49c226-da54-4723-b88c-1e9e6b98bd7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A momentumos alpolgármesternek így már csak Gy. Németh Erzsébettel kell megküzdenie az ellenzéki előválasztáson.","shortLead":"A momentumos alpolgármesternek így már csak Gy. Németh Erzsébettel kell megküzdenie az ellenzéki előválasztáson.","id":"20210618_Visszalepett_MSZPP_Orosz_Anna_Ujbuda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf49c226-da54-4723-b88c-1e9e6b98bd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1a6292-f381-4674-b08d-2c44fb369a86","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Visszalepett_MSZPP_Orosz_Anna_Ujbuda","timestamp":"2021. június. 18. 14:47","title":"Visszalépett az MSZP–Párbeszéd jelöltje Orosz Anna javára Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nagy hőség az egészséges szervezetet is megterheli.","shortLead":"A nagy hőség az egészséges szervezetet is megterheli.","id":"20210617_hosegriasztas_szombat_muller_cecilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f2f80c-bcc3-497c-bfb5-36b6ae739d50","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_hosegriasztas_szombat_muller_cecilia","timestamp":"2021. június. 17. 17:25","title":"Hőségriasztás lép életbe szombattól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke Facebookon reagált arra, hogy Orbán Viktor az országra leselkedő három legnagyobb veszély közé sorolta.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke Facebookon reagált arra, hogy Orbán Viktor az országra leselkedő három legnagyobb...","id":"20210617_gyurcsany_ferenc_orban_viktor_politika_uzengetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f6d9ef-3a7b-4592-8134-dc64fa3ed21a","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_gyurcsany_ferenc_orban_viktor_politika_uzengetes","timestamp":"2021. június. 17. 16:42","title":"Gyurcsány Orbánnak: Látszik, hogy tele a gatya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93582de-ed7c-497f-ab22-7488fca64d66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány évtized alatt sokat nőtt a várható élettartam, de a technológiai előnyök ellenére a folyamaton nem lehet változtatni.","shortLead":"Néhány évtized alatt sokat nőtt a várható élettartam, de a technológiai előnyök ellenére a folyamaton nem lehet...","id":"20210618_oregseg_halal_kutatas_biologusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c93582de-ed7c-497f-ab22-7488fca64d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19509fa5-b3ab-4e78-849a-e5d3ba6e15f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_oregseg_halal_kutatas_biologusok","timestamp":"2021. június. 18. 18:05","title":"Kutatók szerint nem lehet kijátszani az öregedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök egy horvát hetilapnak adott interjút, amelyben elismerte: van véleménykülönbség a migrációval kapcsolatban közte és a katolikus egyházfő között.","shortLead":"A miniszterelnök egy horvát hetilapnak adott interjút, amelyben elismerte: van véleménykülönbség a migrációval...","id":"20210617_orban_viktor_ferenc_papa_talalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1436417e-983b-4406-a003-c790c302cb68","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_orban_viktor_ferenc_papa_talalkozo","timestamp":"2021. június. 17. 18:22","title":"Orbán: Még a Szentatya sem védett az álhírek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1fac1d-f19d-4756-b81d-c6d476bc4096","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dán válogatott csapatkapitánya szerint az elmúlt napokban nem a foci volt a legfontosabb.","shortLead":"A dán válogatott csapatkapitánya szerint az elmúlt napokban nem a foci volt a legfontosabb.","id":"20210617_simon_kjaer_christian_eriksen_dan_valogatott_foci_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f1fac1d-f19d-4756-b81d-c6d476bc4096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39aae9a7-7e3a-4e10-99ce-57ef80c5853c","keywords":null,"link":"/elet/20210617_simon_kjaer_christian_eriksen_dan_valogatott_foci_eb","timestamp":"2021. június. 17. 15:20","title":"Kjaer: Ma Eriksenért fogunk játszani, és Dániáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]