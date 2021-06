Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6c049297-6de4-4527-8ae9-6a5c32ebd995","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Litkai Gergely már a félidőben megtippelte a helyes végeredményt, mikor élőben bejelentkezett a Duma Aktuál műsorába a magyar válogatott franciák elleni Eb-meccséről. Azt is elárulta, látott-e híres embert a VIP-ben és kiderült, hogy mikor járt utoljára a Puskásban.","shortLead":"Litkai Gergely már a félidőben megtippelte a helyes végeredményt, mikor élőben bejelentkezett a Duma Aktuál műsorába...","id":"20210620_Duma_Aktual_Litkai_bejelentkezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c049297-6de4-4527-8ae9-6a5c32ebd995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52face91-edfd-4e1c-b897-f938a1eb2e15","keywords":null,"link":"/360/20210620_Duma_Aktual_Litkai_bejelentkezese","timestamp":"2021. június. 20. 16:30","title":"Duma Aktuál élőben a magyar-franciáról: gyorselemzés, VIP-mennyország, és egy hatalmas fül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff9abcce-a846-40e3-b128-6b0174a6066d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Öt Spar-áruháznál tettek ki erre alkalmas tárolóedényeket, egyelőre három hónapos tesztidőszakra.\r

\r

","shortLead":"Öt Spar-áruháznál tettek ki erre alkalmas tárolóedényeket, egyelőre három hónapos tesztidőszakra.\r

\r

","id":"20210621_hasznalt_sutoolaj_begyujtese_kornyezetvedelem_spar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff9abcce-a846-40e3-b128-6b0174a6066d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dc788d-167d-4345-b818-498e852ddcd3","keywords":null,"link":"/zhvg/20210621_hasznalt_sutoolaj_begyujtese_kornyezetvedelem_spar","timestamp":"2021. június. 21. 13:25","title":"Újabb helyeken hagyhatjuk ott a használt sütőolajat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad95fc6-0f2b-4602-8fb7-cf0bab5db3e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vészhelyzeti leállás miatt ideiglenesen nem termel áramot Irán egyetlen nukleáris erőműve - közölte az iráni állami televízió.","shortLead":"Vészhelyzeti leállás miatt ideiglenesen nem termel áramot Irán egyetlen nukleáris erőműve - közölte az iráni állami...","id":"20210620_Leall_Iran_egyetlen_atomeromuve_baleset_tortenhetett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ad95fc6-0f2b-4602-8fb7-cf0bab5db3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916c769e-9e26-40b1-9a49-2aeebf9cb665","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Leall_Iran_egyetlen_atomeromuve_baleset_tortenhetett","timestamp":"2021. június. 20. 22:06","title":"Leáll Irán egyetlen atomerőműve, baleset történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0edb677-cd3f-42c6-831b-a50334b54095","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert Schuman mélyen hívő katolikusként szolgálta az európai egység ügyét.","shortLead":"Robert Schuman mélyen hívő katolikusként szolgálta az európai egység ügyét.","id":"20210620_Szentte_avathatja_a_papa_az_Europai_Unio_egyik_alapitojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0edb677-cd3f-42c6-831b-a50334b54095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439d5285-c041-45a1-ae84-70ada98241c9","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Szentte_avathatja_a_papa_az_Europai_Unio_egyik_alapitojat","timestamp":"2021. június. 20. 10:39","title":"Szentté avathatja a pápa az Európai Unió egyik alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar válogatottat fogadnák így szerdán.","shortLead":"A magyar válogatottat fogadnák így szerdán.","id":"20210620_Munchen_vezetese_hivatalosan_keri_hogy_szivarvanyszinben_vilagithassak_ki_a_stadiont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41c57cb4-1194-4791-91cd-d75d1e959a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb99870-323d-43e2-9b3b-e40be3665553","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Munchen_vezetese_hivatalosan_keri_hogy_szivarvanyszinben_vilagithassak_ki_a_stadiont","timestamp":"2021. június. 20. 22:17","title":"München vezetése hivatalosan kéri, hogy szivárványszínben világíthassák ki a stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Thunder és Saint Leo érkezését épp apák napján jelentette be a sportoló.","shortLead":"Thunder és Saint Leo érkezését épp apák napján jelentette be a sportoló.","id":"20210621_Usain_Boltnak_ikrei_szulettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919df435-da8b-48fa-b6db-756178b3403d","keywords":null,"link":"/elet/20210621_Usain_Boltnak_ikrei_szulettek","timestamp":"2021. június. 21. 09:39","title":"Usain Boltnak ikrei születtek, nem bír leállni a szójátékokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb647fc-e660-44ba-a37c-6170cc755387","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Sassolinak ez a válasza arra, hogy a magyar miniszterelnök nem akar választott képviselőket látni az Európai Parlamentben.","shortLead":"David Sassolinak ez a válasza arra, hogy a magyar miniszterelnök nem akar választott képviselőket látni az Európai...","id":"20210621_orban_ep_david_sassoli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb647fc-e660-44ba-a37c-6170cc755387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d169e714-58fa-46a2-b913-acb33ba4c5e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_orban_ep_david_sassoli","timestamp":"2021. június. 21. 11:11","title":"Orbánnak üzent az EP elnöke: Az épít le parlamentet, aki nem szereti a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972e3cae-3738-480a-a6e8-865433b88a30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Warren Higgs nagyon várja már a műtétet.","shortLead":"Warren Higgs nagyon várja már a műtétet.","id":"20210621_40_kilosra_nottek_egy_brit_ferfi_vesei_mar_lelegezni_is_alig_tud_miattuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972e3cae-3738-480a-a6e8-865433b88a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e83c7c5-4c49-4e5a-a9e3-49d9655b9beb","keywords":null,"link":"/elet/20210621_40_kilosra_nottek_egy_brit_ferfi_vesei_mar_lelegezni_is_alig_tud_miattuk","timestamp":"2021. június. 21. 11:34","title":"40 kilósra nőttek egy brit férfi veséi, már lélegezni is alig tud miattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]