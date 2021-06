Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nincs meg az operatív törzsnél, mennyi oltást adtak be városonként, Münchenben már a polgármester is szivárványszínű stadionnal fogadná a magyarokat, durvul a hőség. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nincs meg az operatív törzsnél, mennyi oltást adtak be városonként, Münchenben már a polgármester is szivárványszínű...","id":"20210621_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239b9307-e781-45e4-9b97-52492fdff28d","keywords":null,"link":"/360/20210621_Radar360","timestamp":"2021. június. 21. 08:00","title":"Radar360: Nem tört előre a szélsőjobb Franciaországban, megvannak a foci-Eb első továbbjutói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09aa557-89ba-4fe4-95a3-da8488ed5ae5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon-főnök és öccse július 20-án kelnek útra, de sokan inkább annak örülnének, ha vissza sem jönnének.","shortLead":"Az Amazon-főnök és öccse július 20-án kelnek útra, de sokan inkább annak örülnének, ha vissza sem jönnének.","id":"20210621_jeff_bezos_peticio_urutazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c09aa557-89ba-4fe4-95a3-da8488ed5ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c4c192-b84e-435e-bf19-37fdc9bcd8f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_jeff_bezos_peticio_urutazas","timestamp":"2021. június. 21. 14:07","title":"Már több mint 60 ezren kérik, hogy Jeff Bezos ne térjen vissza az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb58fcb-078c-4e8f-9f67-995f1206db59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megnéztük: a Széchenyi a legdrágább, Pünkösdfürdő a legolcsóbb Budapesten.","shortLead":"Megnéztük: a Széchenyi a legdrágább, Pünkösdfürdő a legolcsóbb Budapesten.","id":"20210621_Akar_negyezer_forint_kulonbseg_is_lehet_a_fovarosi_strandok_belepoarai_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fb58fcb-078c-4e8f-9f67-995f1206db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688a0f0a-913f-449a-afbd-99761ea16c53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Akar_negyezer_forint_kulonbseg_is_lehet_a_fovarosi_strandok_belepoarai_kozott","timestamp":"2021. június. 21. 15:23","title":"Akár négyezer forint különbség is lehet a fővárosi strandok belépőárai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b419f-42a2-4c6c-b3c3-e3b5831630d0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az EU eddig csak személyeket és szervezeteket szankcionált, mostantól azonban egész ágazatokat fog büntetni. A telekommunikációtól az energetikán át a pénzügyi szolgálatások piacáig terjedhet a skála.","shortLead":"Az EU eddig csak személyeket és szervezeteket szankcionált, mostantól azonban egész ágazatokat fog büntetni...","id":"20210621_Belorusz_strategiai_agazatok_ellen_keszit_elo_szankciokat_az_EU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=340b419f-42a2-4c6c-b3c3-e3b5831630d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f0375e-bf78-46eb-9d74-a010de64eb96","keywords":null,"link":"/eurologus/20210621_Belorusz_strategiai_agazatok_ellen_keszit_elo_szankciokat_az_EU","timestamp":"2021. június. 21. 18:40","title":"Belarusz stratégiai ágazatok ellen készít elő szankciókat az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69743c62-54d4-4efc-b58b-6087c3f633de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerkezet ráadásul képes különbséget tenni az egyes tárgyak között, így nem töri apróra a poharat, miközben letörli a pultot.","shortLead":"A szerkezet ráadásul képes különbséget tenni az egyes tárgyak között, így nem töri apróra a poharat, miközben letörli...","id":"20210622_toyota_robot_takaritas_szelfi_szelfizes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69743c62-54d4-4efc-b58b-6087c3f633de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793d7aac-33a6-4735-b514-6b600043052d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_toyota_robot_takaritas_szelfi_szelfizes","timestamp":"2021. június. 22. 16:12","title":"Az hagyján, hogy a Toyota robotja kitakarítja a lakást, de még szelfizik is közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte a szakmában mindannyian vastagon benne vannak abban, hogy mélypontra jutottak. ","shortLead":"Szerinte a szakmában mindannyian vastagon benne vannak abban, hogy mélypontra jutottak. ","id":"20210622_Alfoldi_Robert_Mefiszto_eloadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e101ee0e-5a6b-4d8c-8309-6b519f776b5c","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Alfoldi_Robert_Mefiszto_eloadas","timestamp":"2021. június. 22. 15:48","title":"Alföldi Róbert: A magyar színházi szakma nagyon sokat tehet arról, hogy válságba jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polgárnál gyulladt ki a jármű.","shortLead":"Polgárnál gyulladt ki a jármű.","id":"20210622_busz_m3_as_tuzolto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d950127-7dcf-48a5-998b-bbbd7bd3c28f","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_busz_m3_as_tuzolto","timestamp":"2021. június. 22. 15:51","title":"Egy egész busz lángolt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59d7a6d-8c94-4d2f-bd23-831da4a7e9aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szállodák közel fele nem nyitott ki. Az Európa-bajnokság sem segített nagyon a szektoron.\r

","shortLead":"A szállodák közel fele nem nyitott ki. Az Európa-bajnokság sem segített nagyon a szektoron.\r

","id":"20210622_Nagyobb_a_szakemberhiany_a_vendeglatasban_mint_korabban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c59d7a6d-8c94-4d2f-bd23-831da4a7e9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4fc7af-1157-41ba-8860-e07b1289386b","keywords":null,"link":"/kkv/20210622_Nagyobb_a_szakemberhiany_a_vendeglatasban_mint_korabban","timestamp":"2021. június. 22. 06:26","title":"Nagyobb a szakemberhiány a vendéglátásban, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]