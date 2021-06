Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Luxemburgban ülésezik az uniós külügyminiszterek tanácsa, amely a belarusz rezsimmel kapcsolatos szankciókról hoz döntést a nap folyamán. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter egyetlen szót sem ejtett erről a témáról, ellenben sokat beszélt a migrációról, amely nem szerepel a napirenden. A politikus elmondta a véleményét arról is, hogy szivárványszínben szeretnék kivilágítani a müncheni stadiont a szerdai magyar-német focimeccs idején.","shortLead":"Luxemburgban ülésezik az uniós külügyminiszterek tanácsa, amely a belarusz rezsimmel kapcsolatos szankciókról hoz...","id":"20210621_Szijjarto_szamara_a_belarusz_ellenzek_nem_letezik_csak_a_migransok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=158e8830-bea2-4f33-8af3-5594d471bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3703c32f-f336-4837-8ddd-01a3ccbb7816","keywords":null,"link":"/eurologus/20210621_Szijjarto_szamara_a_belarusz_ellenzek_nem_letezik_csak_a_migransok","timestamp":"2021. június. 21. 12:58","title":"Szijjártó számára a belarusz ellenzék nem létezik, csak a migránsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0af40a0-722e-417a-adbd-4e822b4005d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó messziről jutott el idáig. ","shortLead":"Jó messziről jutott el idáig. ","id":"20210621_Norvegiaban_lopott_BMW_M6_volt_egy_kamion_rakomanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0af40a0-722e-417a-adbd-4e822b4005d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65d8ad9-f531-4fa5-8463-01aa520e51f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Norvegiaban_lopott_BMW_M6_volt_egy_kamion_rakomanya","timestamp":"2021. június. 21. 07:19","title":"Norvégiában lopott BMW M6 volt egy kamion rakománya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök, volt nemzetgazdasági miniszter szerint a kormány gazdaságpolitikája megugró inflációhoz és az ország elleni pénzügyi támadásokhoz vezet.","shortLead":"A jegybankelnök, volt nemzetgazdasági miniszter szerint a kormány gazdaságpolitikája megugró inflációhoz és az ország...","id":"20210621_Nem_vart_helyrol_kapott_sulyos_biralatot_a_kormany_Matolcsy_Gyorgy_uzent_hadat_a_gazdasagpolitikanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a39b481-8eba-45fd-8ce6-253ca9023dc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Nem_vart_helyrol_kapott_sulyos_biralatot_a_kormany_Matolcsy_Gyorgy_uzent_hadat_a_gazdasagpolitikanak","timestamp":"2021. június. 21. 17:30","title":"Nem várt helyről kapott súlyos bírálatot a kormány: Matolcsy György üzent hadat a gazdaságpolitikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcb09ed-1653-4f0f-abd4-890e5c81c8e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Volocopter egy franciaországi repülőtéren hajtott végre sikeres repülést, így lassan tényleg zöld utat kap, hogy a párizsi olimpián már utasokat is szállíthasson.","shortLead":"A német Volocopter egy franciaországi repülőtéren hajtott végre sikeres repülést, így lassan tényleg zöld utat kap...","id":"20210622_volocopter_repulo_taxi_parizsi_olimpia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fcb09ed-1653-4f0f-abd4-890e5c81c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a229bc89-cea6-48ad-9b02-23f642efdc40","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_volocopter_repulo_taxi_parizsi_olimpia","timestamp":"2021. június. 22. 13:03","title":"Sikeres repülésen van túl a légi taxi, amely a 2024-es párizsi olimpián szállíthat majd utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1858fec0-a9a3-4d27-962f-0ff9a1c1d130","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az elmúlt hetekben többször utalt rá a jegybank Monetáris Tanácsa, hogy az alapkamat emelésére készül, bár az emelés mértéke jelenleg még bizonytalan. Milyen hatással lehet a lakossági hitelekre egy esetleges kamatemelés, egyáltalán befolyásolja-e a piacot, ha szigorít a jegybank - ezeknek a kérdéseknek jártunk utána.","shortLead":"Az elmúlt hetekben többször utalt rá a jegybank Monetáris Tanácsa, hogy az alapkamat emelésére készül, bár az emelés...","id":"20210622_hitel_mnb_alapkamat_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1858fec0-a9a3-4d27-962f-0ff9a1c1d130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b04c55-3fee-456c-8678-09a78c6dc2a8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210622_hitel_mnb_alapkamat_bank360","timestamp":"2021. június. 22. 09:12","title":"Hogyan hat majd a hitelekre, ha az MNB valóban hozzányúl az alapkamathoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Texasban már most pokoli hőség tombol, ám a csúcsra járatott klímaberendezések miatt újabb áramkimaradásoktól tartanak. A szolgáltatók ezért távolról igyekeznek lejjebb venni a műszerek fordulatszámát.","shortLead":"Texasban már most pokoli hőség tombol, ám a csúcsra járatott klímaberendezések miatt újabb áramkimaradásoktól tartanak...","id":"20210621_texas_klima_termosztat_nest_aramszolgaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afe1e9f-5b90-4b57-afbc-aab8b7e9b002","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_texas_klima_termosztat_nest_aramszolgaltatas","timestamp":"2021. június. 21. 19:08","title":"Kiakadtak a texasiak, amiért az áramszolgáltatók távolról állítgatják a klímáikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A még be sem mutatott, de már kiszivárgott oprendszer egyik változata furcsa korlátozással rendelkezik: internetet igényel a telepítéshez.","shortLead":"A még be sem mutatott, de már kiszivárgott oprendszer egyik változata furcsa korlátozással rendelkezik: internetet...","id":"20210621_windows_11_telepites_internet_microsoft_fiok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff877fbf-9db3-41fa-b767-9b48b07698de","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_windows_11_telepites_internet_microsoft_fiok","timestamp":"2021. június. 21. 15:13","title":"Úgy tűnik, internet nélkül nem lehet majd felrakni a Windows 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon alapítójaként ismert Jeff Bezos lehet az első magánszemély, aki nem turistaként, hanem saját erejéből, saját űrhajójával jut el a világűr pereméig a jövő hónapban.","shortLead":"Az Amazon alapítójaként ismert Jeff Bezos lehet az első magánszemély, aki nem turistaként, hanem saját erejéből, saját...","id":"20210620_Peticio_indult_azert_hogy_az_urbe_szamuzzek_a_vilag_leggazdagabb_emberet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724000d5-064a-4085-b0f0-cdd688451d24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210620_Peticio_indult_azert_hogy_az_urbe_szamuzzek_a_vilag_leggazdagabb_emberet","timestamp":"2021. június. 20. 14:50","title":"Petíció indult azért, hogy az űrbe száműzzék a világ leggazdagabb emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]