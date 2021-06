Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f2f1a081-4211-401a-a20f-3fc94e97b00e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egészen a 84. percig vezettünk a német válogatott ellen, de aztán egy Goretzka lövés megpecsételte a sorsunkat.","shortLead":"Egészen a 84. percig vezettünk a német válogatott ellen, de aztán egy Goretzka lövés megpecsételte a sorsunkat.","id":"20210623_magyarorszag_nemetorszag_foci_eb_munchen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2f1a081-4211-401a-a20f-3fc94e97b00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a4cb4e-6be9-4851-baf1-49f4df88c756","keywords":null,"link":"/sport/20210623_magyarorszag_nemetorszag_foci_eb_munchen","timestamp":"2021. június. 23. 22:58","title":"Elképesztő meccsen játszottunk döntetlent a németekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17e416b-53e3-4e22-bae7-56e7a207cd26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt szerint tökéletes dátum az október 23.","shortLead":"Bayer Zsolt szerint tökéletes dátum az október 23.","id":"20210624_bekemenet_oktober_23_bayer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d17e416b-53e3-4e22-bae7-56e7a207cd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bdc4ca4-f24d-4bb6-bae9-885b80b9afb8","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_bekemenet_oktober_23_bayer","timestamp":"2021. június. 24. 14:34","title":"Békemenet lesz október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e94647-0c53-4d41-9b9c-f72bd001f57d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg gyártott járművek nagyobb része már hibrid meghajtást kap.","shortLead":"A jelenleg gyártott járművek nagyobb része már hibrid meghajtást kap.","id":"20210623_Tobb_mint_140_ezer_autot_gyarthat_iden_az_esztergomi_Suzuki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3e94647-0c53-4d41-9b9c-f72bd001f57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1374a8-941c-4f4a-829c-fe15e65582b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_Tobb_mint_140_ezer_autot_gyarthat_iden_az_esztergomi_Suzuki","timestamp":"2021. június. 23. 09:26","title":"Több mint 140 ezer autót gyárthat idén az esztergomi Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0e4c58-fede-4284-9576-438bdb39ee3a","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Óriási tévhit, hogy Ausztria csak télen tartogat meglepetéseket. 