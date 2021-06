Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"86f76256-9a5c-40ae-a39e-e16726deffa5","c_author":"Vida Virág","category":"kultura","description":"A Halálos iramban kultikus akciófilm sorozattá érett az elmúlt húsz év során. A kilencedik részben a főszereplő Vin Diesel mellett – eddig a sorozatban soha nem látott testvéreként – Jakob Torreto karakterében John Cena tűnik fel. A színész a kezdetektől rajongója a Fast and Furious filmeknek, mert a száguldás soha nem állt tőle távol magánemberként sem. Az F9 szerepéig az autójában alvástól jutott el és bár lehet, hogy a rendőrök még ma is le tudnák kapcsolni gyorshajtásért, ő mégsem próbálna kibújni a törvények alól, kihasználva ismertségét. John Cenával a Halálos iramban 9 médiaeseményén beszélgettünk a Universal Stúdióban, Los Angelesben. ","shortLead":"A Halálos iramban kultikus akciófilm sorozattá érett az elmúlt húsz év során. A kilencedik részben a főszereplő Vin...","id":"20210624_Egy_ilyen_kezdet_utan_a_Halalos_iramban_9ben_jatszani_tejesen_valoszerutlen_utazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86f76256-9a5c-40ae-a39e-e16726deffa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e5f4a4-e138-407b-abbf-4481ac55f4d5","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Egy_ilyen_kezdet_utan_a_Halalos_iramban_9ben_jatszani_tejesen_valoszerutlen_utazas","timestamp":"2021. június. 24. 13:15","title":"„Egy ilyen kezdet után a Halálos iramban 9-ben játszani… teljesen valószerűtlen utazás”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cf0c5e-7d51-4150-ae8f-fbc10f271f02","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány szerint a magyar válogatott több játékosát is megkeresik majd rangosabb bajnokságokból.","shortLead":"A szövetségi kapitány szerint a magyar válogatott több játékosát is megkeresik majd rangosabb bajnokságokból.","id":"20210624_Rossi_ket_eve_majdnem_otthagyta_a_valogatottat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3cf0c5e-7d51-4150-ae8f-fbc10f271f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e021641-082c-44e1-b2bf-63cfc70934bf","keywords":null,"link":"/sport/20210624_Rossi_ket_eve_majdnem_otthagyta_a_valogatottat","timestamp":"2021. június. 24. 18:20","title":"Rossi két éve majdnem otthagyta a válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b010d597-3073-4c28-b876-244da0f3fffa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Percekkel azután, hogy a spanyol hatóságok bejelentették John McAfee halálhírét, egy Q betűt tettek közzé az Instagram-oldalának kezelői.","shortLead":"Percekkel azután, hogy a spanyol hatóságok bejelentették John McAfee halálhírét, egy Q betűt tettek közzé...","id":"20210624_john_mcafee_instagram_qanon_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b010d597-3073-4c28-b876-244da0f3fffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7e8e0e-8e99-4661-a316-1511d3a28608","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_john_mcafee_instagram_qanon_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2021. június. 24. 14:03","title":"Megjelent egy Q betű John McAfee Instagram-csatornáján, senki sem tudja, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bc7428-4dcc-4cc5-9d58-e7342baf1d08","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A külügyminiszter szerint a Münchenben szurkolókat folyamatosan provokálták, és ellenséges hozáállást tapasztaltak a bajor rendőrség részéről.","shortLead":"A külügyminiszter szerint a Münchenben szurkolókat folyamatosan provokálták, és ellenséges hozáállást tapasztaltak...","id":"20210624_Szijjarto_A_18_orizetbe_vett_magyar_szurkolobol_16ot_mar_elengedett_a_nemet_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2bc7428-4dcc-4cc5-9d58-e7342baf1d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c9ef7f-3242-41d7-9efd-4952ce8c4b90","keywords":null,"link":"/vilag/20210624_Szijjarto_A_18_orizetbe_vett_magyar_szurkolobol_16ot_mar_elengedett_a_nemet_rendorseg","timestamp":"2021. június. 24. 21:38","title":"Szijjártó: A 18 őrizetbe vett magyar szurkolóból 16-ot már elengedett a német rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Orbán Viktor az uniós csúcsra érkezve leszögezte, hogy nem fogja visszavonni a melegeket a pedofilokkal összemosó törvényt, szerinte ennek a jogszabálynak semmi köze a homoszexualitáshoz. Azt sem mulasztotta el megemlíteni, hogy ő egy szabadságharcos.","shortLead":"Orbán Viktor az uniós csúcsra érkezve leszögezte, hogy nem fogja visszavonni a melegeket a pedofilokkal összemosó...","id":"20210624_Orban_Brusszelben_vedem_a_homoszexualis_fickok_jogait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9b9e033-9c08-4305-a2f2-5127d69d3ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05a7c6c-2a3f-4859-9e20-5071694e337b","keywords":null,"link":"/eurologus/20210624_Orban_Brusszelben_vedem_a_homoszexualis_fickok_jogait","timestamp":"2021. június. 24. 13:33","title":"Orbán Brüsszelben: \"Védem a homoszexuális fickók jogait\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77138e84-3082-4c99-afba-f1e497e294c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft magyar idő szerint csütörtökön 17 órakor rántotta le a leplet az új operációs rendszeréről.","shortLead":"A Microsoft magyar idő szerint csütörtökön 17 órakor rántotta le a leplet az új operációs rendszeréről.","id":"20210624_microsoft_windows_11_bemutat_funkciok_operacios_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77138e84-3082-4c99-afba-f1e497e294c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9add5e4c-a3fb-40b0-b261-d6892b577237","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_microsoft_windows_11_bemutat_funkciok_operacios_rendszer","timestamp":"2021. június. 24. 18:15","title":"Megérkezett a Windows 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd053e1-68fb-4329-92b2-7f12f2ce634e","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Személyes, presztízs- és hatalmi okokból rázta össze a múzeumi szférát a hatalom, de bezárt múzeumokat és félbemaradt projekteket hagy maga után.","shortLead":"Személyes, presztízs- és hatalmi okokból rázta össze a múzeumi szférát a hatalom, de bezárt múzeumokat és félbemaradt...","id":"20210623_A_lenyulas_lett_a_hivoszo_a_muzeumoknal_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afd053e1-68fb-4329-92b2-7f12f2ce634e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fb85c3-0d02-4d44-a532-57631b92a144","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_A_lenyulas_lett_a_hivoszo_a_muzeumoknal_is","timestamp":"2021. június. 23. 15:06","title":"A lenyúlás lett a hívószó a múzeumoknál is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a7d28-0521-46f2-b181-cd338bbdf5d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jelek szerint a próbák sikeresek voltak, már közel két tucat településen költöztették be a postai szolgáltatásokat a takarékfiókba. A postapartnerek sorában megjelent a Coop.","shortLead":"A jelek szerint a próbák sikeresek voltak, már közel két tucat településen költöztették be a postai szolgáltatásokat...","id":"20210623_Egyre_tobb_kis_videki_poastafiokot_olvasztanak_be_a_szuleto_Fideszkozeli_oriasbankba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=876a7d28-0521-46f2-b181-cd338bbdf5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942a804b-96e9-4333-a125-2a7d1644d1b8","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_Egyre_tobb_kis_videki_poastafiokot_olvasztanak_be_a_szuleto_Fideszkozeli_oriasbankba","timestamp":"2021. június. 23. 16:47","title":"Egyre több kis vidéki postafiókot olvasztanak be a születő Fidesz-közeli óriásbankba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]