Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64f8f946-45aa-4cf4-8186-c50703f737c6","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210207_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64f8f946-45aa-4cf4-8186-c50703f737c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6c90a3-6438-47dc-bac0-7c1e9a735665","keywords":null,"link":"/360/20210207_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2021. február. 07. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely és mindent beterítő ködtenger ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22eb4eb-8a8f-4cc9-9c3d-be9cc53d9bdd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az online emlékkoncerten olyan művészek lépnek színpadra, akiknek a pályáját közvetlenül formálta a mester szellemi és művészeti öröksége. ","shortLead":"Az online emlékkoncerten olyan művészek lépnek színpadra, akiknek a pályáját közvetlenül formálta a mester szellemi és...","id":"202105_koncert__emlekev_cziffra_100","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a22eb4eb-8a8f-4cc9-9c3d-be9cc53d9bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3fb664-9598-4b43-89b8-44f5dc2ae4cb","keywords":null,"link":"/360/202105_koncert__emlekev_cziffra_100","timestamp":"2021. február. 07. 13:45","title":"Emlékkoncerten tisztelegnek Cziffra György tanítványai a mesterük előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az MVM mellé beszállt a Volánbusz, amely a nagy e-busz-programban is benne van.","shortLead":"Az MVM mellé beszállt a Volánbusz, amely a nagy e-busz-programban is benne van.","id":"202105_mobiliti_volanbusz_allami_eosszefogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5e8b61-a25a-4c65-9d1f-76dab70df9b0","keywords":null,"link":"/360/202105_mobiliti_volanbusz_allami_eosszefogas","timestamp":"2021. február. 08. 12:00","title":"Állami cégek pörgetik fel az e-töltőállomások terjedését ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5f849b-7bc9-4be2-a287-2bd20daf5a94","c_author":"HVG","category":"360","description":"Előre köszön és megmondja, hogy érezzük magunkat. Így foglalható össze az okostükrök új generációjának tudása, amelyek egyik példányát a fürdőszobák okosításával foglalkozó, franciaországi székhelyű Baracoda mutatta be. ","shortLead":"Előre köszön és megmondja, hogy érezzük magunkat. Így foglalható össze az okostükrök új generációjának tudása, amelyek...","id":"202105_egeszseges_okostukrok_jol_mutatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b5f849b-7bc9-4be2-a287-2bd20daf5a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514e17ec-45de-4652-ab4b-04a2c60459b1","keywords":null,"link":"/360/202105_egeszseges_okostukrok_jol_mutatnak","timestamp":"2021. február. 07. 16:15","title":"Egy újfajta tükör már a pulzusunkat is leolvassa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c523bf-b01a-4b06-85a4-f7e64ffd38bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Q2 crossover legerősebb sportváltozata 14 millió forint feletti áron debütál.","shortLead":"A Q2 crossover legerősebb sportváltozata 14 millió forint feletti áron debütál.","id":"20210209_300_loeros_meregzsak_magyarorszagon_az_uj_audi_sq2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00c523bf-b01a-4b06-85a4-f7e64ffd38bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5cbc1e-d895-433b-ba89-2bcb9414d3d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_300_loeros_meregzsak_magyarorszagon_az_uj_audi_sq2","timestamp":"2021. február. 09. 06:41","title":"300 lóerős kis méregzsák: Magyarországon az új Audi SQ2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6591f2f6-3021-42b7-b967-250569d2a794","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hasnyálmirigyet is károsíthatja az új típusú koronavírus, a SARS-CoV-2 – állapították meg az Ulmi Egyetemi Klinika kutatói.","shortLead":"A hasnyálmirigyet is károsíthatja az új típusú koronavírus, a SARS-CoV-2 – állapították meg az Ulmi Egyetemi Klinika...","id":"20210207_hasnyalmirigy_koronavirus_cukorbetegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6591f2f6-3021-42b7-b967-250569d2a794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59a186d-b5b6-470d-ad15-0fdbad6dd86d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_hasnyalmirigy_koronavirus_cukorbetegseg","timestamp":"2021. február. 07. 20:03","title":"Újabb szervről derült ki, hogy támadja a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bd3d04-ca02-4652-a50b-5bc53fc8e7a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hamarosan érkező 812 GTO egy korszak végét jelentheti az olasz gyártónál. ","shortLead":"A hamarosan érkező 812 GTO egy korszak végét jelentheti az olasz gyártónál. ","id":"20210209_szivo_v12_motoros_ferrari","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06bd3d04-ca02-4652-a50b-5bc53fc8e7a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de15c665-bea7-42d0-a7f9-00b6eb53ad2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_szivo_v12_motoros_ferrari","timestamp":"2021. február. 09. 11:21","title":"Utolsó szívó V12 motoros modelljét dobhatja piacra a Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rekordbírságot szabott ki a rendőrség a járvány alatt, Biden Trump miatt aggódik, a Tampa nyerte a Superbowlt. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Rekordbírságot szabott ki a rendőrség a járvány alatt, Biden Trump miatt aggódik, a Tampa nyerte a Superbowlt...","id":"20210208_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e135359-f11b-4cd4-8177-de6fca5cc372","keywords":null,"link":"/360/20210208_Radar360","timestamp":"2021. február. 08. 08:00","title":"Radar360: Zöld út az orosz vakcinának, búcsú az Ódrytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]