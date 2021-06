Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6a0e414d-4cf2-4259-b6c2-08e1ba032b98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sőt, a holland település vezetése azt kéri azoktól a turistáktól, akik csak bulizni, drogozni vagy szexelni mennének a népszerű holland városba, hogy inkább kerüljék el Amszterdamot.","shortLead":"Sőt, a holland település vezetése azt kéri azoktól a turistáktól, akik csak bulizni, drogozni vagy szexelni mennének...","id":"20210626_Amszterdam_mar_nem_latja_szivesen_a_bulizo_turistakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a0e414d-4cf2-4259-b6c2-08e1ba032b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c455747a-d895-4b63-894c-a8bf28148556","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Amszterdam_mar_nem_latja_szivesen_a_bulizo_turistakat","timestamp":"2021. június. 26. 15:50","title":"Amszterdam már nem látja szívesen a bulizó turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43836979-04bd-4946-ade3-b94fc619cb05","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A muszlim álláspont szerint az alkoholmetes sör is tiltott, ezért nem volt vele hajlandó együtt szerepelni Paul Pogba.","shortLead":"A muszlim álláspont szerint az alkoholmetes sör is tiltott, ezért nem volt vele hajlandó együtt szerepelni Paul Pogba.","id":"20210625_heineken_eb_vallas_sor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43836979-04bd-4946-ade3-b94fc619cb05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38105f05-04cc-432c-b77a-0002309137a8","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_heineken_eb_vallas_sor","timestamp":"2021. június. 25. 20:19","title":"A Heineken mostantól előre felméri, melyik focista elé nem tehetik le a sörüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbc9b8c-cb00-4147-a0ed-98c888ca9f70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple már bejelentette legújabb mobil operációs rendszerét, az iOS 15-öt, ami választás elé állítja majd a felhasználókat: elindulnak-e az ismeretlenbe, vagy maradnak a már jól kitaposott ösvényen. Taktikát váltott volna az Apple?

","shortLead":"Az Apple már bejelentette legújabb mobil operációs rendszerét, az iOS 15-öt, ami választás elé állítja majd...","id":"20210625_apple_ios_15_valtas_windows_xp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edbc9b8c-cb00-4147-a0ed-98c888ca9f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06144b0b-ceb3-4c8a-b15b-0aedc8b08ef0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_apple_ios_15_valtas_windows_xp","timestamp":"2021. június. 25. 11:03","title":"Akkora változás jön az iPhone-okon, hogy az Apple életbe lépteti a „Windows XP-s forgatókönyvet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e5cccc-e8f5-4625-ab9b-efc5a9f13e2b","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A masszőrök közül csak azok adhatják be a kérelmet, akik fürdőben dolgoznak. A többieket elutasítják. A dietetikusokról pedig egész egyszerűen elfeledkeztek.","shortLead":"A masszőrök közül csak azok adhatják be a kérelmet, akik fürdőben dolgoznak. A többieket elutasítják. A dietetikusokról...","id":"20210625_allami_tamogatas_onfoglalkoztatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3e5cccc-e8f5-4625-ab9b-efc5a9f13e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8698d8-3011-4121-ba12-b9759449884b","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_allami_tamogatas_onfoglalkoztatok","timestamp":"2021. június. 25. 11:10","title":"Egész szakmák maradtak ki az önfoglalkoztatók egyszeri állami támogatásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rablás miatt elítélt nőt 5 éve keresték, Kolbermoorban élt álnéven.","shortLead":"A rablás miatt elítélt nőt 5 éve keresték, Kolbermoorban élt álnéven.","id":"20210625_oop_50_magyar_bunozo_bajororszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5863823b-ec8d-4c8e-b084-2d96b70f766d","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_oop_50_magyar_bunozo_bajororszag","timestamp":"2021. június. 25. 07:52","title":"Top 50-es magyar bűnözőt fogtak el Bajorországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f951be7-97f0-4f60-a307-364332c4c158","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csatornaigazgató azt mondta, olyan történeteket szeretnének megmutatni, „ahol az embereknek normális életük van, normális problémákkal küzdenek, és azokra keresnek normális megoldásokat”.","shortLead":"A csatornaigazgató azt mondta, olyan történeteket szeretnének megmutatni, „ahol az embereknek normális életük van...","id":"20210625_Petofi_TV_fikcios_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f951be7-97f0-4f60-a307-364332c4c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80544dc3-61a8-428f-bbf7-73383600edee","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_Petofi_TV_fikcios_sorozat","timestamp":"2021. június. 25. 15:38","title":"Olyan sorozatot tervez a Petőfi TV, amelyben „nem derül ki majd senkiről az évad közepén, hogy transz- vagy homoszexuális”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3572ea56-053c-479c-8a8a-df29331d78b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerencsére rövid volt a leállás.","shortLead":"Szerencsére rövid volt a leállás.","id":"20210626_Maris_ujraindul_a_gyori_Audigyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3572ea56-053c-479c-8a8a-df29331d78b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ff04b1-b87f-4d83-a7ac-b3d60cbe8a21","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Maris_ujraindul_a_gyori_Audigyar","timestamp":"2021. június. 26. 09:41","title":"Máris újraindul a győri Audi-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ember a helyszínen meghalt.\r

\r

","shortLead":"Két ember a helyszínen meghalt.\r

\r

","id":"20210626_Halalos_baleset_tortent_a_Hegyalja_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff709ae-3a06-4fa1-b3fb-e273debbe562","keywords":null,"link":"/cegauto/20210626_Halalos_baleset_tortent_a_Hegyalja_uton","timestamp":"2021. június. 26. 08:14","title":"Halálos baleset történt a Hegyalja úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]