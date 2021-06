Idén immár harmadik éve egy hónapos a Budapest Pride Fesztivál, melynek ideje alatt több mint 50 szervezet és magánszemély csaknem 100 programján vehetnek részt az érdeklődők Budapesten és más nagyvárosokban egyaránt.

© Túry Gergely

Az est házigazdája, Hadas Kriszta újságíró, riporter, aki egy szivárványcsaládról készített dokumentumfilmje kapcsán fogalmazta meg a hazai politikai közbeszéd és jogi keretrendszer miatt érzett elégedetlenségét és dühét. „A 11 éves kisfiamhoz is szólok most, aki itt van a közönségben,hogy remélem ő is kiáll majd azokért, akiket bármilyen okból kirekesztenek. Tudnia kell, hogy ez nem bátorság kérdése, én nem forradalmár vagyok, hanem egy családanya a sok közül” - fogalmazott.

A Budapest Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítvány nevében felszólaló Csikós Ádám egy személyes történeten keresztül emlékezett meg Nagy Szilviáról, a szervezet előző elnökéről. Felhívta a figyelmet az elmúlt másfél évben az LMBTQ közösség tagjait ért jogsérelmekre és azok több millió magyar polgártársunkra tett toxikus és negatív hatásairól. Kiemelte a közösség erejének fontosságát: „Az igazi erőnk a közösségekben rejlik. Az LMBTQ jogegyenlőséget nem egy kampány vagy egy szervezet fogja elérni, hanem rengeteg elhivatott csoport éveken át tartó kreatív és kitartó munkával. (...) Nekünk kell kiállnunk a saját érdekeinkért már csak azért is, mert mi tudjuk a legjobban azt, hogy mire van szükségünk és mi a jó nekünk.”

A fesztivált Nagypál Orsi forgatókönyvíró, rendező, a The PinUps együttes énekes-gitárosa nyitotta meg és először beszélt a nyilvánosság előtt arról, hogy ő is az LMBTQ közösség tagja. Nagypál Orsi arról beszélt, hogy nincs időnk félni, bujkálni és hallgatásban élni. „Nem az a bátor, aki nem fél. Hanem aki a félelem ellenére is cselekszik, mert tudja, hogy van, ami fontosabb, mint a félelem.” - emelte ki a beszédében nem felejtkezve meg azokról a kelet-európai LMBTQ emberek számára mindennapos nehézségekről, amit a buziviccek, az apró beszólások és a sokak számára állandó titkolózási kényszer generál. Beszédében kihangsúlyozta a coming out és az LMBTQ közösség média- és művészeti reprezentációjának szükségességét.

Az eseményen beszédet mondott Setét Jenő civil-polgárjogi aktivista, szociális munkás, az Idetartozunk Egyesület vezetője, aki a társadalmi egyenlőtlenségek elleni küzdelem fontosságáról beszélt, amiben nem csak a szeretet, de az elnyomott csoportok közti szolidaritás is nélkülözhetetlen: „Hiszek abban, hogy amikor a romák emberi jogaiért küzdünk, akkor Magyarországot tesszük jobbá. Egy olyan Magyarországot szeretnék, ahol nem kell egy 13 éves roma fiatalembernek öngyilkosságot elkövetnie. Solt Ottilia szavai jutnak eszembe, hogy méltóságot mindenkinek. Talán még annyival egészíteném ki, hogy egyenlőséget mindenkinek.”

A hagyomány szerint az eseményen adták át a Háttér-díjat, melyet 2005 óta minden évben olyan személy (csoport, vagy projekt) kapja meg a Háttér Társaságtól, aki az elmúlt években sokat tett az LMBTQ közösségért. Idén Rédai Dorottya akadémikus, a Labrisz Leszbikus Egyesület ügyvivője, a Meseország Mindenkié projekt vezetője, a Melegség és Megismerés egyik óratartója, képzője és tananyagfejlesztője kapta meg az elismerést. Rédai Dorottya arról beszélt, milyen sok hitet és reményt adott az aktivistaközösségének a Meseország MIndenkié sikere, és a kormányzati homo- és transzfóbiával szemben bátran ellenálló tömegek.

Ezt követően Pál Márton családjogi aktivista, marketing szakember a Szivárványcsaládokért Alapítvány képviseletében mondott beszédében egy saját balatoni hajósoktatás élményén keresztül világított rá arra, hogy milyen jelentősége is van a személyes ismeretségnek az LMBTQ emberek elfogadásában. Az előbújásnak, a láthatóságnak és az edukatív programoknak ezért is van nagy szerepe: „Ezért fontos a láthatóság, hogy a magyar társadalom egy népes csoportját ne radírozzák ki a nyilvánosságból, és más is megtapasztalhassa, hogy ugyanolyan emberek, mint ő. És ezért fontosak a felvilágosító programok, mert ha a gyerekek képzett szakemberek segítségével tanulnak arról, hogy sokféle család van, akkor kevesebbet fogják kiközösíteni, zaklatni és bántani azokat a gyerekeket, akik a szokásostól eltérő családban élnek.”

Végül Jakab Juli színész olvasta fel Fliegauf Bence forgatókönyvíró, filmrendező által írt szöveget, melyben rámutat, hogy “élhetetlen és értelmetlen” lenne a társadalmunk egymás elfogadása nélkül. „Ahhoz, hogy a hazát szeressük, hogy a magunk sokféleségében éljünk benne, hogy gyarapítsuk, nos ehhez elsősorban az kell, hogy a kormány, a törvényalkotás zárkozzon fel abba az évezredbe, amelyben aél. Mert ebben az évezredben már nélkülözhetetlen a többségtől eltérő értékek elfogadása.” - zárta gondolatait.

A beszédek között a Grecsó Zoltán vezette Willany Leó improvizációs tánccsoport, illetve Elona Musk drag előadó, 2019-es Drag Queen Hungary verseny győztese léptek fel.

Az idei Pride hónap országszerte több, mint 100 programmal várja az érdeklődőket. A fesztivál lezárásaként július 24-én szombaton rendezzük meg a Budapest Pride Felvonulást. A gyülekező 14 órakor kezdődik, a menet 15 órakor a Madách térről indul, majd a Tabánba érkezve Civil Faluval, beszédekkel, zenével ér majd véget a rendezvény. A szervezők idén is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a felvonuláshoz a menet teljes hosszában, bárhol be lehessen majd csatlakozni.