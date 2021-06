Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9592196f-419b-4eef-a3fd-17f8bdb71286","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Kuriózumokkal, meglepetésekkel és nagy visszatérőkkel várja a járvány utáni nyár kultúrára éhező nézőit a Szegedi Szabadtéri Játékok. Barnák László, a fesztivál főigazgatója szerint a pandémia ellenére sem tört meg az év egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményének lendülete, és a jegyeladásokon is jól látszik: az embereknek igényük van a sztárokra, a közösségre, a műfaji sokszínűségre és a különleges atmoszférára. ","shortLead":"Kuriózumokkal, meglepetésekkel és nagy visszatérőkkel várja a járvány utáni nyár kultúrára éhező nézőit a Szegedi...","id":"20210624_Barnak_Laszlo_Eheznek_az_emberek_arra_az_elmenyre_amit_a_Szabadteri_Jatekok_nyujtani_tud","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9592196f-419b-4eef-a3fd-17f8bdb71286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c052da4c-9278-4197-9ac5-e2963a197a72","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210624_Barnak_Laszlo_Eheznek_az_emberek_arra_az_elmenyre_amit_a_Szabadteri_Jatekok_nyujtani_tud","timestamp":"2021. június. 25. 07:30","title":"Barnák László: Éheznek az emberek arra az élményre, amit a Szabadtéri Játékok nyújtani tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég egyelőre annyit közölt, hogy nagy erőkkel dolgoznak a hiba elhárításán.","shortLead":"A cég egyelőre annyit közölt, hogy nagy erőkkel dolgoznak a hiba elhárításán.","id":"20210626_Akadozik_a_Telenor_halozata_Sopron_kornyeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85ee979-d79c-4a14-b40a-4b1653932901","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_Akadozik_a_Telenor_halozata_Sopron_kornyeken","timestamp":"2021. június. 26. 10:32","title":"Akadozik a Telenor hálózata Sopron környékén [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc egyúttal megüzente, hogy aki megzavarja a rendezvényeiket, azt lefotózzák, és azonnal feltöltik Facebookra.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc egyúttal megüzente, hogy aki megzavarja a rendezvényeiket, azt lefotózzák, és azonnal feltöltik...","id":"20210625_dk_rendezveny_fotos_bantalmazas_feljelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bbfa20-b9a0-4a53-9351-09ecac339fe9","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_dk_rendezveny_fotos_bantalmazas_feljelentes","timestamp":"2021. június. 25. 15:59","title":"Két rendezvényen is megütötték a DK videósát, a párt feljelentést tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54faf138-e6c3-4804-8056-3df890471557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tucatnyi helyi szervezet készíti elő a hétvégén, hogy kollektívan kilép a Magyar Szocialista Pártból - tudta meg a 168.hu. A lap információi szerint így kívánnak tiltakozni az MSZP vezetőségének kizárási hullámára. A kizárások mögött mindenhol a DK sejlik fel.","shortLead":"Tucatnyi helyi szervezet készíti elő a hétvégén, hogy kollektívan kilép a Magyar Szocialista Pártból - tudta meg...","id":"20210626_Sorra_lepnek_ki_helyi_vezetok_az_MSZPbol_a_DKt_sejtik_a_hatterben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54faf138-e6c3-4804-8056-3df890471557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cce972c-200d-4fd0-89d0-387c8586380a","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Sorra_lepnek_ki_helyi_vezetok_az_MSZPbol_a_DKt_sejtik_a_hatterben","timestamp":"2021. június. 26. 13:36","title":"Sorra lépnek ki helyi vezetők az MSZP-ből, a DK-t sejtik a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3104c66a-54f5-452e-8a6d-757daf310b75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon és a Google ellen vizsgálatot indítottak, mivel aggályosnak tartják, hogy a hamis ötcsillagos értékelések a weboldalaikon félrevezethetik a vásárlókat – írja a BBC.","shortLead":"Az Amazon és a Google ellen vizsgálatot indítottak, mivel aggályosnak tartják, hogy a hamis ötcsillagos értékelések...","id":"20210626_Vizsgalatot_inditottak_az_Amazon_es_a_Google_ellen_mert_nem_szurik_ki_elegge_a_kamu_ertekeleseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3104c66a-54f5-452e-8a6d-757daf310b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee68ba6-4245-48b1-b735-a9655459ad4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_Vizsgalatot_inditottak_az_Amazon_es_a_Google_ellen_mert_nem_szurik_ki_elegge_a_kamu_ertekeleseket","timestamp":"2021. június. 26. 09:26","title":"Vizsgálatot indítottak az Amazon és a Google ellen, mert nem szűrik ki eléggé a kamu értékeléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e62be1d-77e6-472d-8c5c-97051f1354cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az északi parton nem ritka az egymillió forintos négyzetméterár az új építésű ingatlanoknál.","shortLead":"Az északi parton nem ritka az egymillió forintos négyzetméterár az új építésű ingatlanoknál.","id":"20210625_Balaton_deli_part_ingatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e62be1d-77e6-472d-8c5c-97051f1354cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55554518-9661-45e9-9e52-18949fa3c9cd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210625_Balaton_deli_part_ingatlan","timestamp":"2021. június. 25. 10:16","title":"Már a Balaton déli partján is nehéz 40 millió forint alatt élhető ingatlant találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc4cc57-6677-497f-91f3-b35ea6c03700","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a bejelentés ideje még nem hivatalos, sokat elárul, hogy a Samsung már megkezdte a Galaxy Z Fold3 és Galaxy Z Flip3 összehajtható készülékek sorozatgyártását.","shortLead":"Bár a bejelentés ideje még nem hivatalos, sokat elárul, hogy a Samsung már megkezdte a Galaxy Z Fold3 és Galaxy Z Flip3...","id":"20210625_samsung_galaxy_zfold3_es_zflip3_sorozatgyartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bc4cc57-6677-497f-91f3-b35ea6c03700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc077aba-bd1d-413c-837c-427d964f3de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_samsung_galaxy_zfold3_es_zflip3_sorozatgyartas","timestamp":"2021. június. 25. 10:03","title":"Már gőzerővel gyártják a Samsung új telefonjait – mutatjuk, mit tudnak majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e6e91c-d05e-45b0-bbb7-e986a1464a04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha lehet a Mercedes csúcs sportkocsijának méltó párhuzamot állítani, akkor ezzel a hajóval sikerült. ","shortLead":"Ha lehet a Mercedes csúcs sportkocsijának méltó párhuzamot állítani, akkor ezzel a hajóval sikerült. ","id":"20210625_2250_loeros_a_MercedesAMG_otmotoros_szivar_hajoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26e6e91c-d05e-45b0-bbb7-e986a1464a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bf34fa-ae2e-4213-8e19-3d9c00e4e838","keywords":null,"link":"/cegauto/20210625_2250_loeros_a_MercedesAMG_otmotoros_szivar_hajoja","timestamp":"2021. június. 25. 15:31","title":"2250 lóerős a Mercedes-AMG ötmotoros szivarhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]