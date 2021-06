Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6adf276d-9de0-4346-a7fd-895876fa15dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nyolcaddöntő előtt szükségük is van a biztatásra, ami a létező legjobb helyről érkezett. ","shortLead":"A nyolcaddöntő előtt szükségük is van a biztatásra, ami a létező legjobb helyről érkezett. ","id":"20210626_Eriksen_latogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6adf276d-9de0-4346-a7fd-895876fa15dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae06b63d-d380-4956-8206-1e3351e78782","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Eriksen_latogatas","timestamp":"2021. június. 26. 17:36","title":"Meglátogatta a dán válogatottat Christian Eriksen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effde624-1199-437c-b2e2-17272cc24fc2","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A jó statisztika olyan, mint a csillagász távcsöve, a bakteriológus mikroszkópja vagy a radiológus röntgenkészüléke. Ha hajlandóak vagyunk megengedni neki, akkor a jó statisztika segít olyan dolgokat meglátnunk a minket körülvevő világgal és saját magunkkal kapcsolatban, amelyeket másképp nem vennénk észre.","shortLead":"A jó statisztika olyan, mint a csillagász távcsöve, a bakteriológus mikroszkópja vagy a radiológus röntgenkészüléke. Ha...","id":"20210627_Tiz_okolszabaly_ahhoz_hogy_ne_vezessenek_meg_minket_statisztikakkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=effde624-1199-437c-b2e2-17272cc24fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3d2c18-c309-46f9-a97c-ef09771fa567","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210627_Tiz_okolszabaly_ahhoz_hogy_ne_vezessenek_meg_minket_statisztikakkal","timestamp":"2021. június. 27. 19:15","title":"Tíz ökölszabály ahhoz, hogy ne vezessenek meg minket statisztikákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906dc700-25a7-4438-96e0-0103965c6386","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple igen szép videókkal reklámozza termékeit, azonban a technológiai korlátok miatt ez nem mindig volt így. Egy tervező elképzelte, hogyan nézne ki ma az első, 1984-es Mac bevezetése.","shortLead":"Az Apple igen szép videókkal reklámozza termékeit, azonban a technológiai korlátok miatt ez nem mindig volt így...","id":"20210626_koncepciovideo_macintosh_1984_aktualizalt_bemutato_2021_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=906dc700-25a7-4438-96e0-0103965c6386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45101b5-6d57-4e7c-9f9c-eab280fe8a9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_koncepciovideo_macintosh_1984_aktualizalt_bemutato_2021_video","timestamp":"2021. június. 26. 16:03","title":"Videó: Így mutatnák ma be az Apple legendás gépét, az 1984-es Macintosht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csókolózó miniszterről a Sun előbb képeket majd egy videót is közzétett.","shortLead":"A csókolózó miniszterről a Sun előbb képeket majd egy videót is közzétett.","id":"20210627_Lemondott_a_brit_egeszsegugyi_miniszter_mert_rajtakaptak_egy_kollegajaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7106ac8b-40bd-493d-8fbf-6d2d6317d881","keywords":null,"link":"/elet/20210627_Lemondott_a_brit_egeszsegugyi_miniszter_mert_rajtakaptak_egy_kollegajaval","timestamp":"2021. június. 27. 12:43","title":"Lemondott a brit egészségügyi miniszter, mert rajtakapták egy kollégájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751d4fce-9f97-4b24-b4a5-1a51b0560902","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az előző vb-döntő mindkét résztvevője pályára lép ma. Az Európa-bajnokság legnagyobb esélyesei között emlegetett francia csapat Svájccal találkozik a nyolcaddöntőben, a horvát válogatott pedig a gyatrán kezdő, de az utolsó csoportmeccsen parádézó spanyolokkal találkoznak. Itt követjük a nap eseményeit.","shortLead":"Az előző vb-döntő mindkét résztvevője pályára lép ma. Az Európa-bajnokság legnagyobb esélyesei között emlegetett...","id":"20210628_Horvatspanyol_es_franciasvajci_meccsekkel_folytatodnak_a_nyolcaddontok__percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=751d4fce-9f97-4b24-b4a5-1a51b0560902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd7f09e-81f6-4a42-87a4-6858b61a603b","keywords":null,"link":"/sport/20210628_Horvatspanyol_es_franciasvajci_meccsekkel_folytatodnak_a_nyolcaddontok__percrol_percre","timestamp":"2021. június. 28. 11:00","title":"Horvát-spanyol és francia-svájci meccsel folytatódnak a nyolcaddöntők - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz Napoli is a magyar válogatott védő kérői között van.","shortLead":"Az olasz Napoli is a magyar válogatott védő kérői között van.","id":"20210628_west_ham_szalai_attila_atigazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194de72b-563f-4ca9-b1be-80c874c6ba90","keywords":null,"link":"/sport/20210628_west_ham_szalai_attila_atigazolas","timestamp":"2021. június. 28. 12:31","title":"12 millió eurós ajánlatot tett a West Ham Szalai Attiláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség most kapta el a gyanúsítottakat.","shortLead":"A rendőrség most kapta el a gyanúsítottakat.","id":"20210627_Apa_es_fia_tamadt_ket_nemet_nore_a_szerdai_Ebmeccsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c65f98-5802-4f15-bb38-9a29d3c7dd38","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Apa_es_fia_tamadt_ket_nemet_nore_a_szerdai_Ebmeccsen","timestamp":"2021. június. 27. 18:55","title":"Apa és fia támadhatott két német nőre a szerdai Eb-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da40e6a3-55c9-4c2b-baa1-d0b7a2015777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több ezer iPhone- és iPad-használó megkérdezésével zajlott kutatás arról árulkodik, hogy az Apple-nek egyelőre nem sikerült túl nagy érdeklődést kiváltania operációs rendszerének már beharangozott új verziójával.","shortLead":"Egy több ezer iPhone- és iPad-használó megkérdezésével zajlott kutatás arról árulkodik, hogy az Apple-nek egyelőre nem...","id":"20210626_apple_ios_15_frissites_mobil_operacios_rendszer_felmeres_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da40e6a3-55c9-4c2b-baa1-d0b7a2015777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e29ce5-8486-4973-b185-89a8458baa21","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_apple_ios_15_frissites_mobil_operacios_rendszer_felmeres_kutatas","timestamp":"2021. június. 26. 14:03","title":"Egyelőre alig érdekli az iPhone-osokat a nagy őszi rendszerfrissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]