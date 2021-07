Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lébénynél történt a baleset. ","shortLead":"Lébénynél történt a baleset. ","id":"20210629_Lezartak_az_M1es_autopalyat_ot_kamion_utkozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4db47c-1315-46b5-bfbe-e9b2cfc67907","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_Lezartak_az_M1es_autopalyat_ot_kamion_utkozott","timestamp":"2021. június. 29. 15:33","title":"Lezárták az M1-es autópályát, öt kamion ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be0d1d0-6c95-4102-b004-0a8b04db0de6","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"A harmadik hullám lecsengése után még eksztázis van, egyelőre korai lenne tanulságokról beszélni – állítja Örkény Antal, az ELTE Társadalomtudományi Karának tanára, az MTA doktora. A kutató szerint a magyar társadalomnak fel kell ismernie, hogy a kormány politikai haszonszerzésből átlépett bizonyos gazdasági és magánéleti határokat. A felborult világrendben azt viszont lehetetlenség megmondani, ki lesz a válság politikai győztese az identitáskérdésre rárepülő Fidesz és a kormányt negligáló ellenzék közül.","shortLead":"A harmadik hullám lecsengése után még eksztázis van, egyelőre korai lenne tanulságokról beszélni – állítja Örkény...","id":"20210630_Orkeny_Antal_covid_tarsadalom_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be0d1d0-6c95-4102-b004-0a8b04db0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d73e2f-a267-4f85-95e0-64c926b2a606","keywords":null,"link":"/360/20210630_Orkeny_Antal_covid_tarsadalom_interju","timestamp":"2021. június. 30. 11:00","title":"Örkény Antal: A járvány alatt a kormány visszaélt az emberek bizalmával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c6899d-6ea9-491a-a592-9dbd228f056c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Háromszázezer dollárért (89 millió forintért) kelt el Indina Jones egyik híres fedora kalapja kedden egy Los Angeles-i árverésen. Korábban egy másik kalapért 500 ezret is adtak.



","shortLead":"Háromszázezer dollárért (89 millió forintért) kelt el Indina Jones egyik híres fedora kalapja kedden egy Los Angeles-i...","id":"20210630_Indiana_Jones_egyik_kalapja_haromszazezer_dollarert_kelt_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0c6899d-6ea9-491a-a592-9dbd228f056c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b226d89b-7bc4-4539-af64-a0b5f8890e98","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Indiana_Jones_egyik_kalapja_haromszazezer_dollarert_kelt_el","timestamp":"2021. június. 30. 09:48","title":"Inflálódik Indiana Jones kalapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647","c_author":"Szabó Yvette, Szűcs Ágnes","category":"360","description":"Több megoldás is körvonalazódik, miként lehetne megleckéztetni a magyar kormányfőt, amiért nem átall immár nyíltan megsérteni alapvető emberi jogokat. Csakhogy ezek egyikét sem Magyarországról címezik Orbán Viktornak, aki idehaza továbbra is ördögien osztja meg a társadalmat.","shortLead":"Több megoldás is körvonalazódik, miként lehetne megleckéztetni a magyar kormányfőt, amiért nem átall immár nyíltan...","id":"202126__forgatokonyvek_orbanra__onelegult_paria__magyar_es_szivarvanyos__a_zsakutcai_harcos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb598ada-c934-4424-ba14-c3c06389564a","keywords":null,"link":"/360/202126__forgatokonyvek_orbanra__onelegult_paria__magyar_es_szivarvanyos__a_zsakutcai_harcos","timestamp":"2021. július. 01. 11:00","title":"Orbán, a zsákutcai harcos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1f351b-96e5-4a5c-b528-2395017ab6a2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy szerda esti határozatban létrehozta az új egyetemi alapítványokat a kormány.","shortLead":"Egy szerda esti határozatban létrehozta az új egyetemi alapítványokat a kormány.","id":"20210701_egyetemi_alapitvanyok_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b1f351b-96e5-4a5c-b528-2395017ab6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b12a3d-8d36-41c4-b1e3-3b92b03a5793","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_egyetemi_alapitvanyok_magyar_kormany","timestamp":"2021. július. 01. 10:40","title":"Induló vagyonként 6,6 milliárd forintot kaptak az egyetemi alapítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztőknek készült Chrome Canary böngészőbe már betette azt a widgetet a Google, ami hatékonyabbá teheti az internetes keresést.","shortLead":"A fejlesztőknek készült Chrome Canary böngészőbe már betette azt a widgetet a Google, ami hatékonyabbá teheti...","id":"20210630_google_kereso_widget_android_chrome_canary","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028ebbe6-40f4-4cb6-a1d6-e942bd719426","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_google_kereso_widget_android_chrome_canary","timestamp":"2021. június. 30. 16:03","title":"Újfajta keresővel kísérletezik a Google, Androidon már látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem alkalmazható a jogállamisági mechanizmus a magyar melegellenes törvény ellen. Megint a gender szó miatt gátoljuk az EU-t. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nem alkalmazható a jogállamisági mechanizmus a magyar melegellenes törvény ellen. Megint a gender szó miatt gátoljuk...","id":"20210701_Radar360_Jonnek_az_ujabb_lazitasok_es_a_355os_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52380878-5e31-4a4e-a5c7-cec71fbd9e7a","keywords":null,"link":"/360/20210701_Radar360_Jonnek_az_ujabb_lazitasok_es_a_355os_euro","timestamp":"2021. július. 01. 08:00","title":"Radar360: Jönnek az újabb lazítások és a 355-ös euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa16e6df-684c-4c52-b252-46aac1a93be3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DentalSlimnek nevezett eszköz megakadályozza, hogy a fogyókúrázók két milliméternél szélesebbre nyissák a szájukat. A fejlesztést végző egyetem szerint a kutatásuk is igazolja, hogy az ötlet működik, de sokan így is kiakadtak miatta: szerintük egy középkori kínzóeszközt próbálnak eladni.","shortLead":"A DentalSlimnek nevezett eszköz megakadályozza, hogy a fogyókúrázók két milliméternél szélesebbre nyissák a szájukat...","id":"20210630_elhizas_fogsor_bilincs_dentalslim","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa16e6df-684c-4c52-b252-46aac1a93be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54e3d29-ebe8-459c-9a67-b83bfbbb883c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_elhizas_fogsor_bilincs_dentalslim","timestamp":"2021. június. 30. 09:03","title":"Kutatók megcsináltak a fogsorra rakható bilincset, amivel szerintük kezelhető az elhízás – óriási felháborodás lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]