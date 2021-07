Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áruházlánc szerint vásárlóik és a munkatársaik semmit sem éreznek majd a változásból.","shortLead":"Az áruházlánc szerint vásárlóik és a munkatársaik semmit sem éreznek majd a változásból.","id":"20210630_tesco_ingatlan_elad_visszaberel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1074dadf-4fdb-41ac-9343-06bf30560864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_tesco_ingatlan_elad_visszaberel","timestamp":"2021. június. 30. 18:40","title":"Eladja több mint egy tucat áruházi ingatlanát a Tesco Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb35ecd-4254-4418-9679-7cea0badc489","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az uniós áfairányelv változása miatt a kis értékű, EU-n kívülről rendelt csomagokat is vámeljárás alá kell vonni, utánuk áfát kell fizetni. Ezzel az Ázsiából rendelt filléres bigyók máris nem lesznek annyira filléresek és bonyolultabb lesz az eljárás. Ugyanakkor az unión belül működő e-kereskedők jelentős adminisztrációs könnyítést kapnak.","shortLead":"Az uniós áfairányelv változása miatt a kis értékű, EU-n kívülről rendelt csomagokat is vámeljárás alá kell vonni...","id":"20210630_A_netes_rendeles_Kinabol_nehezebbe_es_dragabba_Szlovakiabol_konnyebbe_valik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eb35ecd-4254-4418-9679-7cea0badc489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a562f0-6962-4c4c-bbfa-de628a58cece","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_A_netes_rendeles_Kinabol_nehezebbe_es_dragabba_Szlovakiabol_konnyebbe_valik","timestamp":"2021. június. 30. 17:05","title":"A netes rendelés Kínából nehezebbé és drágábbá, Szlovákiából könnyebbé válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f667a15-2774-44ef-8382-ff543d89df8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban bejelentett Windows 11 elérésére még várni kell, és nem is minden számítógép alkalmas a futtatására. Az alábbi program azt is megmutatja az érintetteknél, hogy milyen tényezők gátolják az új operációs rendszer használatba vételét.","shortLead":"A napokban bejelentett Windows 11 elérésére még várni kell, és nem is minden számítógép alkalmas a futtatására...","id":"20210701_whynotwin11_segedprogram_rendszerkovetelmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f667a15-2774-44ef-8382-ff543d89df8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1b48fe-db21-459c-bc2b-1f22c80e5634","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_whynotwin11_segedprogram_rendszerkovetelmenyek","timestamp":"2021. július. 01. 09:03","title":"Tegye fel ezt a gépére, és megmutatja, min kell változtatnia, hogy megkapja az új Windowst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A bevételek nőttek ugyan 2020 első negyedévéhez képest, az állami kiadások azoknál sokkal jobban, az egyenleg így jelentős mínuszba fordult. Sok pénzt vitt el a 13. havi nyugdíj visszaépítése és a járványválság.\r

","shortLead":"A bevételek nőttek ugyan 2020 első negyedévéhez képest, az állami kiadások azoknál sokkal jobban, az egyenleg...","id":"20210701_Magyarorszag_800_milliard_forintos_hiannyal_inditotta_az_evet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b86264b-9515-40ff-8a71-949f9c9ec49c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210701_Magyarorszag_800_milliard_forintos_hiannyal_inditotta_az_evet","timestamp":"2021. július. 01. 09:35","title":"Magyarország 800 milliárd forintos hiánnyal indította az évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8025212-e557-45df-b81e-c613370ec4d2","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Heti több kilónyi kokaint hozatott be az országba az a jól konspiráló magyar drognagykereskedői hálózat, amelynek a létezéséről a magyar rendőrök nem is tudtak, egészen addig, míg az amerikai FBI egy zseniális trükkel rájuk nem irányította a figyelmet. Az FBI munkatársai és az ausztrál nyomozók néhány éve egy sörözés közben találták ki azt a csalit, amivel aztán világszerte megvezették a főleg drogban utazó nemzetközi bűnszervezeteket. A terv annyira jól sikerült, hogy jelenleg ellátási zavar van a magyar kábítószerpiacon is. ","shortLead":"Heti több kilónyi kokaint hozatott be az országba az a jól konspiráló magyar drognagykereskedői hálózat, amelynek...","id":"20210702_fbi_drogkereskedelem_bunugyek_lebukas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8025212-e557-45df-b81e-c613370ec4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd02d95-55b4-4d0a-ad71-beba772e81c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_fbi_drogkereskedelem_bunugyek_lebukas","timestamp":"2021. július. 02. 06:00","title":"Az egyik legjobban szervezett magyar drognagykereskedői hálózat is bedőlt az FBI trükkjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem alkalmazható a jogállamisági mechanizmus a magyar melegellenes törvény ellen. Megint a gender szó miatt gátoljuk az EU-t. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nem alkalmazható a jogállamisági mechanizmus a magyar melegellenes törvény ellen. Megint a gender szó miatt gátoljuk...","id":"20210701_Radar360_Jonnek_az_ujabb_lazitasok_es_a_355os_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52380878-5e31-4a4e-a5c7-cec71fbd9e7a","keywords":null,"link":"/360/20210701_Radar360_Jonnek_az_ujabb_lazitasok_es_a_355os_euro","timestamp":"2021. július. 01. 08:00","title":"Radar360: Jönnek az újabb lazítások és a 355-ös euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b13ef3-9872-4791-a002-ff3e59f7ec4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke Mészáros Lőrinc egyik érdekeltségénél forgatott volna videót, de nem várt jármű szakította meg gondolatait.","shortLead":"A Jobbik elnöke Mészáros Lőrinc egyik érdekeltségénél forgatott volna videót, de nem várt jármű szakította meg...","id":"20210701_jakab_peter_traktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1b13ef3-9872-4791-a002-ff3e59f7ec4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e25a7c5-ca5a-4250-aec4-4445875b080f","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_jakab_peter_traktor","timestamp":"2021. július. 01. 17:08","title":"Jakab Péter beszélt volna, de rájuk tolatott egy traktor – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b3122d-2d23-4178-9858-0432d8a2183f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jelenlegi technológiákkal 2025-re legfeljebb 150 millió szén-dioxidot lehetne kivonni a légkörből, ami sokkal kevesebb, mint amire szükség van.","shortLead":"A jelenlegi technológiákkal 2025-re legfeljebb 150 millió szén-dioxidot lehetne kivonni a légkörből, ami sokkal...","id":"20210630_szen_dioxid_legkor_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_legszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b3122d-2d23-4178-9858-0432d8a2183f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97df77f8-bb94-4a10-af23-94a0ee8f099a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_szen_dioxid_legkor_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_legszennyezes","timestamp":"2021. június. 30. 15:03","title":"Egymilliárd tonna szén-dioxidot kellene kivonni a légkörből 2025-ig, de ettől nagyon messze vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]