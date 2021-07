Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"efed5dd3-9096-4717-88f6-61aa77b9f7f0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi a családi titkok funkciója, tartósítószere és szavatossági ideje? ","shortLead":"Mi a családi titkok funkciója, tartósítószere és szavatossági ideje? ","id":"20210701_Art_is_ved_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efed5dd3-9096-4717-88f6-61aa77b9f7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5532337-298c-46c0-ab47-ae17dc37da6d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210701_Art_is_ved_is","timestamp":"2021. július. 01. 13:15","title":"Árt is, véd is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b8eb56-aaa3-40b5-84ac-4c0048a95ed7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jópofa ötlet a retró videójátékos megjelenés.","shortLead":"Jópofa ötlet a retró videójátékos megjelenés.","id":"20210630_Magyar_jatekfejleszto_ceg_csinalt_a_Hyundai_sportos_modelljeihez_pixel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9b8eb56-aaa3-40b5-84ac-4c0048a95ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd692466-8f17-4aff-bd55-24ffafe8aad5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210630_Magyar_jatekfejleszto_ceg_csinalt_a_Hyundai_sportos_modelljeihez_pixel","timestamp":"2021. július. 01. 08:20","title":"Magyar játékfejlesztő csinált a Hyundai sportos modelljeihez pixelgrafikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f333f9-de0b-4065-ac0c-0de602debc7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eljárási hibát követett el az ügyészség Bill Cosby elítélésekor - mondta ki az állam legfelsőbb bírósága.","shortLead":"Eljárási hibát követett el az ügyészség Bill Cosby elítélésekor - mondta ki az állam legfelsőbb bírósága.","id":"20210630_Bill_Cosby_borton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f333f9-de0b-4065-ac0c-0de602debc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78be4d12-37eb-459e-a560-c172f38ab7dd","keywords":null,"link":"/elet/20210630_Bill_Cosby_borton","timestamp":"2021. június. 30. 20:21","title":"Kiengedik a börtönből az erőszakért elítélt Bill Cosby-t, mert szabálytalanságot követtek el a tárgyalása alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ming-Chi Kuo, az ismert Apple-elemző igen optimistán nyilatkozik legújabb, befektetőknek szánt jegyzetében az iPhone 13 okostelefon-családdal kapcsolatban.","shortLead":"Ming-Chi Kuo, az ismert Apple-elemző igen optimistán nyilatkozik legújabb, befektetőknek szánt jegyzetében az iPhone 13...","id":"20210630_apple_ming_chi_kuo_iphone13_fogadtatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5021f267-1aa4-4772-9ed8-ab214b172722","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_apple_ming_chi_kuo_iphone13_fogadtatasa","timestamp":"2021. június. 30. 11:03","title":"Nagy durranás lesz az iPhone 13 – állítja a neves Apple-elemző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal férfi egy 55 éves nőt lökött fel, hogy megerőszakolja, de megijedt és elszaladt. A bíróságon azt mondta: sajnálja, amit tett.","shortLead":"A fiatal férfi egy 55 éves nőt lökött fel, hogy megerőszakolja, de megijedt és elszaladt. A bíróságon azt mondta...","id":"20210630_kerepes_szatir_hev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f82e95-5e5c-46f6-b427-f72af8d3eb1f","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_kerepes_szatir_hev","timestamp":"2021. június. 30. 12:29","title":"Meg akart erőszakolni egy nőt Kerepesen, négy évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b16710e-784e-493a-92a6-08354c67a062","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos újdonság a Style és az RS kivitelek közötti űr betöltésére hivatott.","shortLead":"A sportos újdonság a Style és az RS kivitelek közötti űr betöltésére hivatott.","id":"20210701_magyarorszagon_az_uj_skoda_octavia_sportline","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b16710e-784e-493a-92a6-08354c67a062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78449af-474d-4ea7-955c-a3d6df8869d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210701_magyarorszagon_az_uj_skoda_octavia_sportline","timestamp":"2021. július. 01. 07:59","title":"Magyarországon az új Skoda Octavia Sportline","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46eebc04-5f3d-4c2c-b1cb-49e816f879da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezt a Mol-elnök Hernádi Zsolt jelentette be az ATV-n. Szerinte Demeter „eddig is felzavarta az állóvizet”.","shortLead":"Ezt a Mol-elnök Hernádi Zsolt jelentette be az ATV-n. Szerinte Demeter „eddig is felzavarta az állóvizet”.","id":"20210702_demeter_szilard_mol_reszveny_alapitvany_hernadi_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46eebc04-5f3d-4c2c-b1cb-49e816f879da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1e54f1-8cda-415b-aa21-9183b4447ed4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_demeter_szilard_mol_reszveny_alapitvany_hernadi_zsolt","timestamp":"2021. július. 02. 07:44","title":"Demeter Szilárd is helyet kapott a Mol-részvényeket kezelő alapítványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e859c26c-8a26-4f6d-b796-36df2e109a16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A párizsiaknak és Ramosnak is lesz mit bizonyítani a következő szezonban.","shortLead":"A párizsiaknak és Ramosnak is lesz mit bizonyítani a következő szezonban.","id":"20210701_A_PSGhez_igazol_Sergio_Ramos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e859c26c-8a26-4f6d-b796-36df2e109a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ddb14af-65ee-416c-aff8-ceb4acc561e8","keywords":null,"link":"/sport/20210701_A_PSGhez_igazol_Sergio_Ramos","timestamp":"2021. július. 01. 21:51","title":"A PSG-hez igazol Sergio Ramos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]