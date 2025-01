Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0288c55c-629a-4d65-9436-9076c9b1001e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A George applikáció sem működött.","shortLead":"A George applikáció sem működött.","id":"20250102_erste-mobilbank-george-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0288c55c-629a-4d65-9436-9076c9b1001e.jpg","index":0,"item":"02e9c38f-2114-4228-82e4-ef2635c65d9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_erste-mobilbank-george-hiba","timestamp":"2025. január. 02. 10:15","title":"Eltűntek a számlák az Erste netbankjából – frissítve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A másodfokon eljáró bíróság szerint is letartóztatásban kell lennie F. Jánosnak.","shortLead":"A másodfokon eljáró bíróság szerint is letartóztatásban kell lennie F. Jánosnak.","id":"20250102_fellebbezes-Till-Tamas-gyilkos-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69.jpg","index":0,"item":"4490fdfd-bbfe-4378-8117-d87f33669317","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_fellebbezes-Till-Tamas-gyilkos-letartoztatas","timestamp":"2025. január. 02. 16:09","title":"Hiába fellebbezett Till Tamás gyilkosa, marad a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ac1c70-8b3f-4bb9-ac71-0f8b0a7c3486","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadás elkövetője, Samszúd bin Dzsabbar Amerikában született és Texasban élt, korábban katona volt. A gázoláshoz használt bérelt kisteherautójában az Iszlám Állam zászlóját találták meg.","shortLead":"A támadás elkövetője, Samszúd bin Dzsabbar Amerikában született és Texasban élt, korábban katona volt. A gázoláshoz...","id":"20250102_new-orleans-gazolas-terrorcselekmeny-samszud-din-dzsabbar-iszlam-allam-halalos-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9ac1c70-8b3f-4bb9-ac71-0f8b0a7c3486.jpg","index":0,"item":"7323342e-d3f7-4b55-8d56-efdb889259fb","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_new-orleans-gazolas-terrorcselekmeny-samszud-din-dzsabbar-iszlam-allam-halalos-aldozatok","timestamp":"2025. január. 02. 05:35","title":"Tizenötre emelkedett a New Orleans-i gázolásos merénylet halálos áldozatainak száma, az elkövetőnek társai is voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b18bca-1e2e-484b-aec0-c9ae53d7cc89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormánybiztos rendkívül hálás új feladatáért. ","shortLead":"A kormánybiztos rendkívül hálás új feladatáért. ","id":"20250102_Hoppal-Peter-Magyarorszag-Torokorszag-kormanybiztos-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6b18bca-1e2e-484b-aec0-c9ae53d7cc89.jpg","index":0,"item":"635a098f-a859-4bf7-ad31-8b85f0e4d238","keywords":null,"link":"/elet/20250102_Hoppal-Peter-Magyarorszag-Torokorszag-kormanybiztos-Fidesz","timestamp":"2025. január. 02. 17:22","title":"Hoppál Péter a török–magyar barátságot mélyíti el új pozíciójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cba8c67-6162-4329-9fea-f52524902787","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mármint az EU soros elnöki székéből. A Tegyük ismét naggyá Európát! szlogen a lap véleménycikke szerint tudatos provokációval ér fel, hiszen egyetlen más uniós vezető sem okozott annyi kárt az utóbbi időben a közösségnek, mint a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Mármint az EU soros elnöki székéből. A Tegyük ismét naggyá Európát! szlogen a lap véleménycikke szerint tudatos...","id":"20250102_Die-Zeit-kommentar-Orban-vegre-elhuzott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cba8c67-6162-4329-9fea-f52524902787.jpg","index":0,"item":"c72600ce-0e9b-4fee-8c12-eafd6777b925","keywords":null,"link":"/360/20250102_Die-Zeit-kommentar-Orban-vegre-elhuzott","timestamp":"2025. január. 02. 07:55","title":"Die Zeit-kommentár: Orbán végre elhúzott!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb el nem vitt lottónyeremény másfél milliárd forint volt.","shortLead":"A legnagyobb el nem vitt lottónyeremény másfél milliárd forint volt.","id":"20250103_Egy-magyar-meg-mindig-nem-jelentkezett-a-300-millios-nyeremenyeert-mindossze-10-napja-maradt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf.jpg","index":0,"item":"848b8484-7fa3-46e7-9d6b-34d5acf4ce43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250103_Egy-magyar-meg-mindig-nem-jelentkezett-a-300-millios-nyeremenyeert-mindossze-10-napja-maradt","timestamp":"2025. január. 03. 10:33","title":"Egy magyar még mindig nem jelentkezett a 300 milliós nyereményéért, mindössze 10 napja maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1704923a-9ce1-4997-820d-2e0d432ce69b","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"A <em>Parthenopé – Nápoly szépe</em> egy olyan ember történetét meséli el, aki minden lépésével az ellen lázad, hogy csak a gyönyörű nőt lássák meg benne.","shortLead":"A <em>Parthenopé – Nápoly szépe</em> egy olyan ember történetét meséli el, aki minden lépésével az ellen lázad...","id":"20250101_A-szirenek-nem-mennek-ferjhez-sorrentino-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1704923a-9ce1-4997-820d-2e0d432ce69b.jpg","index":0,"item":"de806d06-106d-4436-8d22-31269f874c0f","keywords":null,"link":"/kultura/20250101_A-szirenek-nem-mennek-ferjhez-sorrentino-kritika","timestamp":"2025. január. 01. 16:50","title":"A szirének nem mennek férjhez – kritika Paolo Sorrentino új filmjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e0d942-a17d-4769-82a7-3f6f4078984d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Korszerű üzem és konyha, vendéglátó helyiség és egy lakás. Nem is tűnik soknak az ár.","shortLead":"Korszerű üzem és konyha, vendéglátó helyiség és egy lakás. Nem is tűnik soknak az ár.","id":"20250102_andriska-pekseg-kovagoors-aruljak-az-epuletet-ingatlan-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5e0d942-a17d-4769-82a7-3f6f4078984d.jpg","index":0,"item":"9e04eb1b-4af5-4f3d-94a5-b36cf75f3445","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_andriska-pekseg-kovagoors-aruljak-az-epuletet-ingatlan-kkv","timestamp":"2025. január. 02. 13:39","title":"Tavaly bezárt, idén már az épületét is eladnák a Balaton egyik legnépszerűbb pékségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]