Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5e770a31-3f75-42bf-a9b1-79d45f0a3f0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alapvetően burritóban utazó gasztrovloggertől csak tanulni érdemes.","shortLead":"Az alapvetően burritóban utazó gasztrovloggertől csak tanulni érdemes.","id":"20250103_receptek-roviden-kiados-etelek-burrito","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e770a31-3f75-42bf-a9b1-79d45f0a3f0f.jpg","index":0,"item":"30d33919-52ff-4c39-b4db-bf5c785fd580","keywords":null,"link":"/elet/20250103_receptek-roviden-kiados-etelek-burrito","timestamp":"2025. január. 03. 05:50","title":"Egy perc alatt megtudhatjuk, hogyan készíthetünk különleges és brutálisan kiadós ételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c559aaa8-7ed6-456e-9b85-5f257766262c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dél-koreai kutatók olyan szilárdtest-akkumulátort fejlesztettek, amely képes eloltani magát, ha véletlenül tűz ütne ki. Nem mellesleg: 1000 feltöltés és lemerítés után majdnem 20 százalékkal nagyobb marad a kapacitása, mint a mostani akkumulátoroké.","shortLead":"Dél-koreai kutatók olyan szilárdtest-akkumulátort fejlesztettek, amely képes eloltani magát, ha véletlenül tűz ütne ki...","id":"20250102_szilardtest-akkumulator-kapacitas-elektromos-aram-tarolasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c559aaa8-7ed6-456e-9b85-5f257766262c.jpg","index":0,"item":"e253553e-bb79-4b55-9c24-cf814473b9e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_szilardtest-akkumulator-kapacitas-elektromos-aram-tarolasa","timestamp":"2025. január. 02. 11:03","title":"Újfajta akkumulátor kerülhet a mobiljába, tovább bírja, és kevésbé lesz tűzveszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb71220c-e392-4d2d-a818-36fd3d812d05","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyugdíjrendszert és az egészségügyet érintő kérdésekben nem tudtak megegyezni. ","shortLead":"A nyugdíjrendszert és az egészségügyet érintő kérdésekben nem tudtak megegyezni. ","id":"20250103_Ujabb-sikertelen-koalicios-targyalas-Ausztriaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb71220c-e392-4d2d-a818-36fd3d812d05.jpg","index":0,"item":"799ce37e-adb6-43ed-8237-77825b924701","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_Ujabb-sikertelen-koalicios-targyalas-Ausztriaban","timestamp":"2025. január. 03. 12:03","title":"Kudarcba fulladtak a koalíciós tárgyalások Ausztriában, miután a liberálisok kihátráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9152044a-a958-43c9-9036-02d65f60acd7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több vonalon is műszaki hibák nehezítik a közlekedést, Piliscsaba és Esztergom között vonatok helyett buszok járnak.","shortLead":"Több vonalon is műszaki hibák nehezítik a közlekedést, Piliscsaba és Esztergom között vonatok helyett buszok járnak.","id":"20250102_mav-vonat-jarmuhiba-biztositoberendezes-kozlekedes-fennakadas-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9152044a-a958-43c9-9036-02d65f60acd7.jpg","index":0,"item":"aa2236b2-8811-46cd-b195-a6da039ab49c","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_mav-vonat-jarmuhiba-biztositoberendezes-kozlekedes-fennakadas-lazar-janos","timestamp":"2025. január. 02. 09:49","title":"Elég rosszul indult a MÁV-nak az új év első munkanapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A strandkézilabdázó 44 éves volt.","shortLead":"A strandkézilabdázó 44 éves volt.","id":"20250101_Meghalt-Acs-Barbara-noi-strandkezilabda-valogatott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad.jpg","index":0,"item":"46ed7513-812d-4888-b65e-48b85948b9dc","keywords":null,"link":"/sport/20250101_Meghalt-Acs-Barbara-noi-strandkezilabda-valogatott","timestamp":"2025. január. 01. 15:31","title":"Meghalt Ács Barbara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b0ea6a-9b4d-4166-b5bd-93dd01db2dbd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"2023 óta nem termel a Vágóhíd utcai gyár, most be is zárja a veszteséges üzemet az ukrán Roshen.","shortLead":"2023 óta nem termel a Vágóhíd utcai gyár, most be is zárja a veszteséges üzemet az ukrán Roshen.","id":"20250102_bezar-a-bonbonetti-gyar-roshen-ukran-edesseggyarto-cukorka-vallalkozas-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92b0ea6a-9b4d-4166-b5bd-93dd01db2dbd.jpg","index":0,"item":"b634d0c7-340b-4442-b72a-3795e8ce3f16","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_bezar-a-bonbonetti-gyar-roshen-ukran-edesseggyarto-cukorka-vallalkozas-kkv","timestamp":"2025. január. 02. 08:36","title":"Bezárja az ukrán tulajdonos a budapesti Bonbonetti-gyárat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A támadó kikerülte a rendőrségi torlaszokat, és direkt belehajtott az új évet ünneplők közé fehér pickupjával a híres Bourbon Streeten szerda hajnalban. Lövöldözött is, sok a sebesült, köztük rendőrök. A környéken úgy tűnik, robbanószerkezeteket is találtak, az FBI terrorcselekményként kezeli az eseményt.","shortLead":"A támadó kikerülte a rendőrségi torlaszokat, és direkt belehajtott az új évet ünneplők közé fehér pickupjával a híres...","id":"20250101_autos-amokfuto-new-orleans-usa-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2056c0a2-9d41-4332-b0cc-a078fb8c391e.jpg","index":0,"item":"54e9196b-cde0-49e0-9a86-40f5020cdedc","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_autos-amokfuto-new-orleans-usa-gyilkossag","timestamp":"2025. január. 01. 13:45","title":"Tízen meghaltak, amikor a tömegbe hajtott valaki egy pickuppal New Orleansban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fbc6ac-bbb3-4fa3-af76-9080b3c93cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Séta közben vette észre a gazdi, hogy szokatlan kolbászok hevernek a parkban.","shortLead":"Séta közben vette észre a gazdi, hogy szokatlan kolbászok hevernek a parkban.","id":"20250102_kolbasz-kutya-mergezes-buncselekmeny-Hodmezovasarhelyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01fbc6ac-bbb3-4fa3-af76-9080b3c93cfc.jpg","index":0,"item":"760245ed-57fe-44da-a4d2-c808ec560520","keywords":null,"link":"/elet/20250102_kolbasz-kutya-mergezes-buncselekmeny-Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2025. január. 02. 12:17","title":"Szöges kolbásszal próbáltak kutyákat megölni Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]