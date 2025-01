Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"60a6dc63-2940-4d03-8143-cf8f0e027a4b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Alig több mint egy hét alatt annyi károsanyag-kibocsátást hoztak össze a legvagyonosabbak, amennyit a Föld legszegényebb 50 százaléka három év alatt érne csak el.","shortLead":"Alig több mint egy hét alatt annyi károsanyag-kibocsátást hoztak össze a legvagyonosabbak, amennyit a Föld...","id":"20250113_leggazdagabb-1-szazalek-szen-dioxid-kvota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60a6dc63-2940-4d03-8143-cf8f0e027a4b.jpg","index":0,"item":"b81e4421-a925-4ca2-8dfe-1f207b441bd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_leggazdagabb-1-szazalek-szen-dioxid-kvota","timestamp":"2025. január. 13. 11:10","title":"Csak 10 nap kellett a leggazdagabb 1 százaléknak, hogy felhasználja a rá eső éves szén-dioxid-kvótát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a7694b-eed5-41c3-a0f4-4ba6bb54db84","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az olasz fotós korábban a Benetton kreatív igazgatója volt.","shortLead":"Az olasz fotós korábban a Benetton kreatív igazgatója volt.","id":"20250113_toscani-halalhir-benetton-fotos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7a7694b-eed5-41c3-a0f4-4ba6bb54db84.jpg","index":0,"item":"ee654f43-8d17-41e1-a05f-99c18144ec39","keywords":null,"link":"/kultura/20250113_toscani-halalhir-benetton-fotos","timestamp":"2025. január. 13. 08:11","title":"82 éves korában elhunyt a provokatív reklámkampányairól ismert Oliviero Toscani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8d0f50-b67e-4d3e-9309-1e8a02a77c44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Brassóba tartó vonat 110 perces késéssel indult el, miután lezajlott a helyszíni vizsgálat. A utasoknak azt javasolják, hogy visszatérítési igényeikkel forduljanak az ügyfélszolgálathoz.","shortLead":"A Brassóba tartó vonat 110 perces késéssel indult el, miután lezajlott a helyszíni vizsgálat. A utasoknak azt...","id":"20250112_MAV-110-perc-keses-vonat-Brasso-Corona-InterCity-tilosban-allt-meg-Keleti-palyaudvar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e8d0f50-b67e-4d3e-9309-1e8a02a77c44.jpg","index":0,"item":"e56e062d-6233-4872-9769-4eadd6a8284c","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_MAV-110-perc-keses-vonat-Brasso-Corona-InterCity-tilosban-allt-meg-Keleti-palyaudvar","timestamp":"2025. január. 12. 19:23","title":"A MÁV szerint nem műszaki hiba volt az oka, hogy tilos jelzésen ment át a vonat a Keleti pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa857f57-df3f-4f62-b2a6-5b34bf638c9d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Hosszú, személyeskedéstől sem mentes közleményt adott ki Varga Zs. András, miután az OBT és az OBH is élesen kritizálta a bíráknak szánt, kiszivárgott újévi köszöntőjét. A Kúria elnöke felelőtlenségnek tartja, hogy az OBT érvényteleníteni akarja a kormánnyal megkötött négyoldalú megállapodást, Senyei Györgynek pedig azt üzeni: etikai elvekről és hivatali kultúráról nem tőle fog tanácsot kérni.","shortLead":"Hosszú, személyeskedéstől sem mentes közleményt adott ki Varga Zs. András, miután az OBT és az OBH is élesen kritizálta...","id":"20250113_Ne-tolem-feltsek-a-biroi-fuggetlenseget-Varga-Zs-Andras-indulatos-levelben-valaszolt-a-kritikakra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa857f57-df3f-4f62-b2a6-5b34bf638c9d.jpg","index":0,"item":"b39f60af-f4f2-44fa-a61f-bfd0df4606c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Ne-tolem-feltsek-a-biroi-fuggetlenseget-Varga-Zs-Andras-indulatos-levelben-valaszolt-a-kritikakra","timestamp":"2025. január. 13. 12:53","title":"„Ne tőlem féltsék a bírói függetlenséget” – a Kúria elnöke indulatos levélben válaszolt a kritikákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f67ebe-832b-4a7c-bedd-83af640e8fe0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan mesterségesintelligencia-modellt készítettek, ami képes megmondani, melyik irányból érkezik egy mentőautó, vagy épp azt, hogy egy gyalogos fog elsétálni az autó előtt.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan mesterségesintelligencia-modellt készítettek, ami képes megmondani, melyik irányból érkezik...","id":"20250113_genex-mesterseges-intelligencia-modell-vilag-lekepezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8f67ebe-832b-4a7c-bedd-83af640e8fe0.jpg","index":0,"item":"6ab80c8c-9fef-476f-8b31-83f0d2de2104","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_genex-mesterseges-intelligencia-modell-vilag-lekepezese","timestamp":"2025. január. 13. 11:03","title":"Radikálisan csökkenhet a balesetek száma, ha ezt beépítik az autókba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96da8754-8a66-4690-aa8f-c6353cd60fca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az aktivistánál házkutatást is tartottak.","shortLead":"Az aktivistánál házkutatást is tartottak.","id":"20250112_Eloallitotta-a-rendorseg-az-egyik-aszfaltfesto-kutyapartos-aktivistat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96da8754-8a66-4690-aa8f-c6353cd60fca.jpg","index":0,"item":"70f0bd7c-49aa-40e4-ac74-6ba7dde5c741","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Eloallitotta-a-rendorseg-az-egyik-aszfaltfesto-kutyapartos-aktivistat","timestamp":"2025. január. 12. 15:15","title":"Előállította a rendőrség az egyik aszfaltfestő kutyapártos aktivistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f29535-c76d-4938-b2b3-fcd24cf27e2e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szimulációi szerint az antarktiszi jég folyamatos olvadása olyan körforgáshoz vezethet, amit nem lehet majd megállítani.","shortLead":"Amerikai kutatók szimulációi szerint az antarktiszi jég folyamatos olvadása olyan körforgáshoz vezethet, amit nem lehet...","id":"20250113_antarktisz-aktiv-vulkan-jegolvadas-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45f29535-c76d-4938-b2b3-fcd24cf27e2e.jpg","index":0,"item":"7178aff5-b7bf-436c-a715-057c5d72901c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_antarktisz-aktiv-vulkan-jegolvadas-klimavaltozas","timestamp":"2025. január. 13. 18:03","title":"100 aktív vulkán van az antarktiszi jég alatt, a globális felmelegedés elszabadíthatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcbc1e6-7b33-4394-9231-e18cda108a6f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A rendőrök videóra vették az üldözést. ","shortLead":"A rendőrök videóra vették az üldözést. ","id":"20250114_Kolcson-vett-egy-autot-majd-a-rendorok-elol-menekult-egy-tini-Sumegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fcbc1e6-7b33-4394-9231-e18cda108a6f.jpg","index":0,"item":"87af55e9-da82-4700-a45a-329989eeab71","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_Kolcson-vett-egy-autot-majd-a-rendorok-elol-menekult-egy-tini-Sumegen","timestamp":"2025. január. 14. 08:04","title":"Kölcsön vett egy autót, majd a rendőrök elől menekült egy tini Sümegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]