[{"available":true,"c_guid":"1c733706-1851-432c-b9f7-7e9a8ea4cbd0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A benzinesek most megússzák a drágulást. ","shortLead":"A benzinesek most megússzák a drágulást. ","id":"20250113_dizel-uzemanyag-aremeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c733706-1851-432c-b9f7-7e9a8ea4cbd0.jpg","index":0,"item":"84479417-adc4-46f4-a277-cd2583bebebc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_dizel-uzemanyag-aremeles","timestamp":"2025. január. 13. 11:21","title":"Megint áremelés jön: kilenc hónapja nem volt ilyen drága a dízel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b286f9a8-38ce-4a1b-b91d-b43b20455353","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nők jogaiért küzdő asszonyt a teheráni Evin börtönben őrizték, a hatóságok pedig egészsége megromlásával indokolták elengedését.","shortLead":"A nők jogaiért küzdő asszonyt a teheráni Evin börtönben őrizték, a hatóságok pedig egészsége megromlásával indokolták...","id":"20250113_iran-nemet-allampolgar-szabadon-bocsatas-borton-nojogi-aktivista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b286f9a8-38ce-4a1b-b91d-b43b20455353.jpg","index":0,"item":"6924f1c8-5bce-484b-84c5-f29c59654885","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_iran-nemet-allampolgar-szabadon-bocsatas-borton-nojogi-aktivista","timestamp":"2025. január. 13. 12:06","title":"Iránban szabadon engedtek egy több mint négy éve bebörtönzött német–iráni kettős állampolgárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fd5694-c53b-46a8-88f4-c0e013287d53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarok is az élmezőnyben vannak.","shortLead":"A magyarok is az élmezőnyben vannak.","id":"20250113_kezmosas-higienia-jarvany-Hollandia-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19fd5694-c53b-46a8-88f4-c0e013287d53.jpg","index":0,"item":"7cdb602b-eb65-4d93-b5b4-21e7e031582a","keywords":null,"link":"/elet/20250113_kezmosas-higienia-jarvany-Hollandia-statisztika","timestamp":"2025. január. 13. 13:25","title":"A bosnyákok figyelnek legjobban a kézhigiéniára, a hollandok fele kézmosás nélkül távozik a mosdóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59ad4a7-1051-4799-8d26-89ae4e84282d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Fico után a szlovák parlament delegációja látogatott Moszkvába.","shortLead":"Fico után a szlovák parlament delegációja látogatott Moszkvába.","id":"20250112_Orban-nyomaban-Fico-vetoval-fenyegetozik-az-ukranokkal-szemben-a-szlovak-kormanyfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b59ad4a7-1051-4799-8d26-89ae4e84282d.jpg","index":0,"item":"5a7331a5-28e1-4b87-8207-7ebe62de0f3f","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Orban-nyomaban-Fico-vetoval-fenyegetozik-az-ukranokkal-szemben-a-szlovak-kormanyfo","timestamp":"2025. január. 12. 18:30","title":"Orbán nyomában Fico: vétóval fenyegetőzik az ukránokkal szemben a szlovák kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f29535-c76d-4938-b2b3-fcd24cf27e2e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szimulációi szerint az antarktiszi jég folyamatos olvadása olyan körforgáshoz vezethet, amit nem lehet majd megállítani.","shortLead":"Amerikai kutatók szimulációi szerint az antarktiszi jég folyamatos olvadása olyan körforgáshoz vezethet, amit nem lehet...","id":"20250113_antarktisz-aktiv-vulkan-jegolvadas-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45f29535-c76d-4938-b2b3-fcd24cf27e2e.jpg","index":0,"item":"7178aff5-b7bf-436c-a715-057c5d72901c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_antarktisz-aktiv-vulkan-jegolvadas-klimavaltozas","timestamp":"2025. január. 13. 18:03","title":"100 aktív vulkán van az antarktiszi jég alatt, a globális felmelegedés elszabadíthatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bfc9c3c-749e-444f-91f2-6a4a50134d77","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mínusz 10 és mínusz 4 Celsius-fok közé süllyedt a hőmérséklet hajnalra, kora reggelre, ezzel az idei tél leghidegebb éjszakáján vagyunk túl – közölte kedden a Hungaromet Zrt. közösségi oldalán.","shortLead":"Mínusz 10 és mínusz 4 Celsius-fok közé süllyedt a hőmérséklet hajnalra, kora reggelre, ezzel az idei tél leghidegebb...","id":"20250114_idojaras-tel-leghidegebb-ejszakaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bfc9c3c-749e-444f-91f2-6a4a50134d77.jpg","index":0,"item":"fa7ffd2b-745b-42bb-a208-b3c50fc4454e","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_idojaras-tel-leghidegebb-ejszakaja","timestamp":"2025. január. 14. 10:29","title":"Ez volt eddig az idei tél leghidegebb éjszakája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e637fe9d-e34c-4c80-8022-14cb47887303","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A férfi futásnak eredt, amikor rajtakapták a rendőrök. ","shortLead":"A férfi futásnak eredt, amikor rajtakapták a rendőrök. ","id":"20250113_Melygarazsban-parkolo-autokat-fosztogatott-Debrecenben-egy-tolvaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e637fe9d-e34c-4c80-8022-14cb47887303.jpg","index":0,"item":"225f6c9a-030c-4b1c-9ba5-768a216768bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_Melygarazsban-parkolo-autokat-fosztogatott-Debrecenben-egy-tolvaj","timestamp":"2025. január. 13. 08:50","title":"Mélygarázsokban fosztogatta az autókat egy tolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc975eb-77da-4179-9d98-b500718eb1bf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Naváf Szalám korábban tíz évig volt Libanon ENSZ-nagykövete, kinevezése azt jelzi, hogy csökken a Hezbollah befolyása Libanonban.","shortLead":"Naváf Szalám korábban tíz évig volt Libanon ENSZ-nagykövete, kinevezése azt jelzi, hogy csökken a Hezbollah befolyása...","id":"20250114_libanon-miniszterelnok-haga-nemzetkozi-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cc975eb-77da-4179-9d98-b500718eb1bf.jpg","index":0,"item":"d2b52e9a-6c7f-4876-8088-dc082bcbb620","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_libanon-miniszterelnok-haga-nemzetkozi-birosag","timestamp":"2025. január. 14. 07:55","title":"A hágai Nemzetközi Bíróság elnökét kérték fel Libanon miniszterelnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]